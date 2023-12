Xiaomi onthult betaalbare Redmi 13C met 5G-ondersteuning

Xiaomi heeft een nieuwe smartphone aangekondigd, gebaseerd op een ouder model. Het gaat om de onlangs uitgebrachte Redmi 13C, maar ditmaal met ondersteuning voor 5G. Lees hier alles over de smartphone.

Xiaomi Redmi 13C 5G officieel aangekondigd

De Redmi 13C is nog geen maand geleden aangekondigd door Xiaomi en is een betaalbare Android-smartphone, maar er ontbreekt ondersteuning voor 5G. Dat is niet vreemd met een prijs van zo’n 150 euro, maar voor consumenten die wel gebruik willen maken van het snellere mobiele netwerk, brengt Xiaomi nu dus de 13C 5G uit.

De 13C 5G is daarvoor uitgerust met een nieuwe chip: de Dimensity 6100 Plus van Mediatek. Opvallend is dat de nieuwe Redmi 13C 5G één camera minder heeft dan de 4G-variant. Ga je voor de Redmi met 5G, dan krijg je geen 12 megapixel-groothoekcamera.

Specificaties van de Redmi 13C 5G

Beide smartphones zijn verder vrijwel identiek qua specificaties. Ze hebben allebei een 6,74 inch lcd-scherm met een ververssnelheid van 90Hz en een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Ze hebben een batterij van 5000 mAh die oplaadt met maximaal 18 watt en er is tot 8GB aan werkgeheugen met maximaal 256GB aan opslag.

Achterop de nieuwe Redmi 13C 5G vind je een 50 megapixel-hoofdcamera en een macrolens met een resolutie van 0,08 megapixel. Die tweede zul je waarschijnlijk niet veel gebruiken. Voorop de smartphone vind je een kleine notch in het scherm met de 8 megapixel-selfiecamera.

Prijs en beschikbaarheid

De Redmi 13C 5G draait op Android 13 met Xiaomi’s eigen MIUI 14-schil. De smartphone is vooralsnog enkel in India verkrijgbaar. Daar kost hij omgerekend 122 euro. Of en wanneer het toestel naar Nederland komt is nog onbekend. De Redmi 13C met 4G is wel op Nederlandse webshops verkrijgbaar vanaf 155 euro.

