YouTube Premium of Premium Lite: dit is de juiste optie voor jou (en zo wissel je)

Je hebt tegenwoordig de keuze uit de abonnementen Premium of Premium Lite om reclames te verwijderen van YouTube. We leggen uit welke optie voor jou het beste werkt en hoe je wisselt.

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YouTube Premium of Premium Lite

We hebben er lang op moeten wachten in Nederland, maar eindelijk hebben we op YouTube de keuze tussen Premium en Premium Lite. Dit zijn beide abonnementen om reclame van YouTube-video’s te verwijderen, maar met enkele grote verschillen.

De belangrijkste reden om mogelijk te wisselen van abonnement is de prijs. De kosten voor Premium zijn recentelijk weer gestegen, waardoor je 15,99 euro per maand betaalt. Ondertussen is Premium Lite maar 8,99 euro per maand. Dat is toch een verschil van 84 euro op jaarbasis.

De praktische verschillen

Met YouTube Premium krijg meer opties dan enkel reclamevrij video’s kijken. We zetten de verschillen voor je op een rijtje.

Met YouTube Premium krijg je:

Geen reclame voor of tijdens het kijken van een video op YouTube.

Toegang tot muziekdienst YouTube Music.

De optie om video’s te downloaden om ze offline te bekijken.

Video’s afspelen op de achtergrond, zodat je verder kunt luisteren terwijl je scherm uit staat.

Video’s picture-in-picture bekijken, zodat je een YouTube-video in een hoekje kunt plaatsen terwijl je andere dingen op je smartphone doet.

Makkelijk verder kijken op andere apparaten.

Naar het punt skippen waar de meeste kijkers naar vooruit spoelen, wat vooral handig is om gesponsorde stukjes van YouTubers zelf over te slaan.

Toegang tot beeldkwaliteit 1080p Premium (met verbeterde bitsnelheid).

Betere geluidskwaliteit bij muziekvideo’s.

Met YouTube Premium Lite krijg je:

Geen reclame voor of tijdens het kijken van de meeste video’s op YouTube. Muziekvideo’s en Shorts zijn hiervan uitgesloten. Ook zie je advertenties als je tussen video’s aan het scrollen bent.

video’s op YouTube. Muziekvideo’s en Shorts zijn hiervan uitgesloten. Ook zie je advertenties als je tussen video’s aan het scrollen bent. De optie om de meeste video’s te downloaden om ze offline te kijken, behalve muziekvideo’s en Shorts.

De optie om video’s op de achtergrond af te spelen, behalve muziekvideo’s en Shorts.

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Welke moet ik kiezen?

Als je er met bovenstaand overzicht nog niet uitkomt, is het vooral belangrijk om bij jezelf na te gaan hoe belangrijk je muziek op YouTube vindt. Muziek is het grootste verschil tussen de twee abonnementsvormen. Dat zit hem in reclames bij muziekvideo’s, toegang tot YouTube Music, extra geluidskwaliteit en dus de mogelijkheid om muziekvideo’s op de achtergrond af te spelen of te downloaden.

Gebruik je YouTube Music actief, dan is het logisch om YouTube Premium aan te houden. Heb je echter al een abonnement op bijvoorbeeld Spotify, dan is Lite een logischere optie. Je kunt Premium Lite altijd een maand proberen en daarna teruggaan naar Premium als het niet bevalt.

Wisselen tussen Premium en Lite

Er is helaas geen makkelijke knop om te wisselen tussen Premium en Premium Lite. Je moet je huidige abonnement eerst opzeggen, wachten tot de periode waar je voor hebt betaald is afgelopen en vervolgens een nieuw abonnement starten. Geen nood: je kijkgeschiedenis en dergelijke blijven gewoon behouden.

Op deze pagina kun jij jouw lidmaatschappen beheren. Tik op ‘Lidmaatschap beheren’ en vervolgens voor ‘Opzeggen’. Je vindt de optie ook in de YouTube-app door in de instellingen bij ‘Aankopen en lidmaatschappen’ te kijken.

Je algoritme verbeteren

Neemt je algoritme op YouTube een verkeerde afslag? Geen nood, want we vertellen hoe je weer controle neemt over je YouTube-algoritme.