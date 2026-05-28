Zo kun je zien of een video op YouTube AI is (of niet)

Mike Peek
28 mei 2026, 9:06
4 min leestijd
Het is steeds lastiger om te zien of een video op YouTube AI is of toch gewoon echt. Het platform gaat AI-materiaal daarom automatisch labelen, zodat het onderscheid hopelijk weer iets makkelijker te maken wordt.

YouTube gaat AI-video’s duidelijker labelen

Chihuahua’s die een driedubbele salto maken vanaf een duikplank: dat is hoogstwaarschijnlijk AI. Maar bij veel video’s is het steeds lastiger te bepalen of hij gemaakt is met behulp van kunstmatige intelligentie. Makers zijn officieel verplicht om het aan te geven als hun filmpje op YouTube AI gebruikt, maar velen laten dat na. Het zou het aantal kijkers vermoedelijk niet ten goede komen.

Vandaar dat het platform het heft nu in eigen hand neemt. YouTube lanceert een systeem dat automatisch kan zien of een video AI gebruikt. Hoe dat precies werkt, meldt het bedrijf niet, maar computers kunnen de signalen veel gemakkelijker aanwijzen dan mensenogen.

Als een video kunstmatige intelligentie bevat, wordt er vanaf nu een label toegevoegd. Bij langere video’s staat die onder de videospeler. Wanneer een short is gefabriceerd met AI, staat het stempel in een transparante overlay.

Dat vinden we een goede ontwikkeling, want het vertrouwen in online video’s is door AI tot een dieptepunt gekelderd. Misschien vind je het best leuk om naar atletische chihuahua’s te kijken, maar het is wel fijn om te weten dat ze uit de computer komen.

Systeem waarschijnlijk niet waterdicht

Toch is het onwaarschijnlijk dat YouTube álle AI-video’s weet te identificeren. Ze zien er immers steeds realistischer uit. Andersom kan het ook gebeuren dat echte filmpjes worden aangezien voor kunstmatige intelligentie. Makers kunnen bezwaar aantekenen als ze vinden dat het AI-label onterecht is toegevoegd. Dan wordt er nogmaals naar gekeken.

Dat kan overigens niet als de video in kwestie is gemaakt met YouTube’s eigen AI-tools. Er is dan immers geen twijfel mogelijk over de herkomst. Het AI-label heeft verder geen invloed op het algoritme. Het gaat puur om extra informatie voor de kijker.

Bron: Google
