Nokia 7.1 kopen: alle opties op een rij

De Nokia 7.1 is verkrijgbaar met abonnement en als los toestel:

Dit moet je weten over de Nokia 7.1

De Nokia 7.1 is een Android-smartphone met een sterke prijs-kwaliteitsverhouding. Met deze Nokia ben je bovendien verzekerd van snelle, regelmatige (beveiligings)updates. Het is de opvolger van de Nokia 7 Plus, ook al een bijzonder compleet toestel. Dit nieuwe toestel biedt onder andere een verbeterde camera en krachtigere hardware. Lees ook over de opvolger van dit toestel, de Nokia 7.2.

Onderscheidend: de snelste updates

Zoals we van Nokia gewend zijn kun je met de 7.1 rekenen op snelle, regelmatige updates. Google brengt maandelijks beveiligingsupdates uit voor Android, die vaak binnen enkele dagen al door Nokia worden uitgebracht voor zijn smartphones. Zo ben je altijd goed beschermd tegen eventuele kwetsbaarheden in de software van je toestel. Dat is een flink pluspunt: veel andere fabrikanten rollen deze updates slechts een keer per kwartaal uit. Nokia garandeert updates tot drie jaar na de release.

De Nokia 7.1 krijgt natuurlijk ook grotere Android-updates. Het toestel lanceerde met Android 8.1 (Oreo), maar een update naar Android Pie stond al in de startblokken. Bovendien maakt Nokia nauwelijks aanpassingen aan de software. Er wordt geen bloatware of onnodige apps meegeleverd, waardoor er meer opslagruimte voor jou overblijft!

Dubbele camera met bokeh-effect

Achterop de Nokia 7.1 zit een dubbele camera van 12 en 5 megapixel. De tweede lens wordt gebruikt voor de portretmodus. Daarmee voeg je een bokeh-effect aan je foto’s toe met de camera-app. De achtergrond wordt dan blurry gemaakt, waardoor de voorgrond er mooier uit springt.

Het toestel heeft Carl Zeiss-lenzen, die volgens Nokia voor mooie foto’s zorgen onder alle omstandigheden. Daardoor schiet de Nokia 7.1 bijvoorbeeld ook nog goede foto’s in situaties met weinig licht. Voorop zit bovendien een selfiecamera, voor alle kekke zelfportretten.

Vlotte hardware voor alle apps

Het toestel heeft een groot 5,8 inch lcd-scherm met een resolutie van 2244 bij 1080 pixels. Dat is genoeg voor scherp beeld. Bovenaan het scherm zit een kleine inkeping voor de selfiecamera en enkele sensoren. Dat maakt de 7.1 de eerste Nokia-smartphone met een notch. Het voordeel daarvan is dat het scherm bijna de hele voorkant vult, terwijl het toestel zelf relatief handzaam blijft.

De vingerafdrukscanner zit achterop. Die kan je gebruiken om het toestel snel te ontgrendelen. Voorop kun je ook nog de selfiecamera gebruiken voor ontgrendeling met gezichtsherkenning.

Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 636-chip met acht cores. Die is krachtig genoeg om de meeste apps, waaronder bijvoorbeeld WhatsApp, Google Maps, Spotify en Fortnite, soepel te laten lopen. Het standaardmodel heeft 32GB opslagruimte en 3GB werkgeheugen. Voor een paar tientjes meer verkoopt Nokia ook nog een versie met 64GB opslagruimte en 4GB werkgeheugen.

Conclusie Nokia 7.1 review

Al met al is de Nokia 7.1 een goede, maar geen geweldige smartphone. Het toestel heeft een aantrekkelijk design, goed scherm en is stevig gebouwd. Ook de camera’s doen prima hun werk en de schone software in combinatie met de garantie op snelle updates is een absoluut pluspunt.

Toch voelt de Nokia 7.1 niet als de beste deal. Zo is de smartphone niet de snelste en bijvoorbeeld de veel goedkopere Xiaomi Mi A2 – die verder weinig voor de 7.1 onderdoet – is aanzienlijk sneller. Daarnaast is de accuduur niet geweldig en kun je wat dat betreft beter kiezen voor de Motorola Moto G6 Plus of 7 Plus van Nokia zelf. Zelfs de Pocophone F1 haal je voor ongeveer hetzelfde bedrag in huis, en dat is concurrentie die de Nokia 7.1 simpelweg niet aan kan.

→ Lees meer in de volledige Nokia 7.1 review