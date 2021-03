Dit moet je weten over de Oppo A72

De Oppo A72 is een betaalbare smartphone met een hele grote batterij, vier camera’s en liefst 128GB opslaggeheugen. Het toestel is één van de goedkoopste Oppo-telefoons die je in Nederland kan kopen. Dit moet je weten over de Oppo A72.

Pluspunten Oppo A72 Grote accu voor meerdere dagen gebruik

Vlotte, complete hardware

Veel opslaggeheugen Minpunten Oppo A72 Eigen software van Oppo niet fantastisch

Zwaar en groot

Camera’s hebben beperkt nut

Enorme accu gaat dagen mee

Het onderdeel dat het meest opvalt, is de grote accu. De Oppo A72 beschikt over een accu met een capaciteit van 5000 mAh en dat is groot genoeg voor twee tot drie dagen gebruik. Dat is veel langer dan andere smartphones.

De accu laadt snel op, met een vermogen van 18W. Je hoeft dus niet uren te wachten tot de accu weer vol is. Concurrerende betaalbare telefoons met grote accu’s zijn de Samsung Galaxy M20 Power of de Motorola G7 Power.

Vier camera’s achterop

Ook bijzonder aan de Oppo A72 is de vierdubbele camera op de achterkant. Met de primaire 48 megapixel camera maak je overdag mooie foto’s. In het donker heeft de camera het moeilijker, maar dat is logisch gezien de prijs van het toestel. De A72 heeft ook een 8 megapixel groothoeklens voor wijde beelden, een 2 megapixel dieptesensor om de achtergrond te vervagen en een 2 megapixel zwart-wit-camera. Hiermee maak je – je raadt het al – zwart-wit-foto’s met iets meer contract.

Het scherm van de Oppo A72 is met 6,5-inch en dat is groot. Je kan de smartphone niet met één hand bedienen. Het lcd-display heeft een full-hd-resolutie en oogt daarom lekker scherp. Een kleine inkeping in de hoek huisvest een selfiecamera. De smartphone draait op een vlotte Snapdragon 665-processor met veel werkgeheugen (4GB) en een veel opslagruimte (128GB). Je kan het opslaggeheugen vergroten met een micro-sd-kaartje.

Android 10 en ColorOS

De A72 verschijnt met Android 10 in combinatie met de ColorOS-schil van Oppo. ColorOS is kleurrijk en verandert de software qua uiterlijk, features en werking. Bovendien levert Oppo veel eigen apps mee, waarvan een deel niet zo nuttig is. Al met al kan de software even wennen zijn, maar werkt het daarna prima.

Het updatebeleid van Oppo is wisselend. Duurdere toestellen als de Reno 2-serie krijgen regelmatig en langdurig updates, maar voor goedkopere modellen is er minder zekerheid. Het is niet duidelijk hoe vaak en hoe lang de A72 software-updates ontvangt. Dat is een aandachtspunt, want veel concurrerende telefoons bieden een duidelijker updatebeleid.

De Oppo A72 kost 269 euro en is ook verkrijgbaar in combinatie met een abonnement. Het toestel is te koop in het zwart en paars.

Dit toestel koop je als je… een voordelige, maar complete smartphone zoekt die een accuduur van meerdere dagen heeft.