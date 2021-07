Deze Oppo-toestellen krijgen Android 11 in juli

Fabrikant Oppo heeft de updateplannen voor juli bekendgemaakt wat betreft de uitrol van Android 11. Op de lijst staan toestellen in onder andere de Find X2-serie, Reno 4-toestellen en verschillende smartphones uit de A-lijn.

Oppo: Android 11-plannen voor juli 2021

Terwijl Android 12 al voor de deur staat, zijn er nog steeds genoeg toestellen die de Android 11-update nog moeten ontvangen. Dat is onder andere het geval bij fabrikant Oppo. Waar verschillende smartphones van het merk allang draaien op de nieuwe software, zijn er ook nog genoeg waarbij dat niet het geval is. Via het klantenservice-account van het bedrijf zijn nu de plannen naar buiten gebracht voor juli 2021.

Uit die informatie blijkt dat juli een drukke maand wordt qua updates. Alle (hier verkrijgbare) smartphones van de fabrikant die de Android 11-software krijgen hebben we netjes voor je onder elkaar gezet. Het gaat om toestellen in drie verschillende lijnen van het bedrijf:

Oppo A-serie

Oppo Reno-toestellen

Find X-serie

Het bedrijf geeft ook aan de de versies van de Oppo A5 (2020) en A9 (2020) met 3GB werkgeheugen de update niet zullen krijgen. De reden daarvoor is dat die toestellen te weinig RAM hebben om Android 11 goed te kunnen draaien.

De software rolt uit in zogenaamde batches, oftewel groepen. Zo kan het dus voorkomen dat iemand met hetzelfde toestel al wel de update krijgt te zien, terwijl dat op jouw toestel niet het geval is. Dat is dan simpelweg een kwestie van nog even geduld opbrengen.

Begin mei schreven we op Android Planet exclusief dat Oppo de Find X3-serie langer updates geeft. Later die maand maakt het bedrijf ook bekend dat het betere updatebeleid ook gaat gelden voor toestellen met een lagere prijs. Fijn natuurlijk en dat is gelukkig een algehele trend die we ook zien bij verschillende andere smartphonemerken.

Lees ook; Opinie: het Android-updatebeleid gaat in 2021 de goede kant op

Toch kan Oppo nog niet concurreren met merken als OnePlus, Nokia, Samsung of Google. Die fabrikanten leveren meer versie-updates en ook beveiligingspatches worden langer uitgeleverd. Fabrikant Google zou met het updatebeleid zelfs willen ophogen naar vijf jaar, samen met de release van de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Heb jij een update ontvangen op je Oppo-smartphone of ander toestel? Stuur ons dan even een mailtje via redactie@androidplanet.nl! Die informatie nemen we dan mee in ons wekelijkse update-overzicht dat we elke vrijdag publiceren.

