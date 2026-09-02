Huawei Watch GT 7 Pro officieel: luxe smartwatch met veel batterij

Huawei heeft tijdens het ‘Chase The Wild’-evenement in München meerdere wearables gelanceerd, waaronder de Watch GT7 Pro. In dit artikel praten we je helemaal bij!

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Huawei Watch GT7-serie officieel

Huawei heeft zijn nieuwste smartwatches officieel uit de doeken gedaan. De Huawei Watch GT 7 Pro is daarbij het nieuwe topmodel en zet vooral in op sport, outdoor en gezondheid. De smartwatch krijgt een luxe behuizing, nieuwe sportfuncties en uitgebreidere gezondheidsmetingen.

Daarnaast heeft Huawei de reguliere Watch GT 7, een vernieuwde Watch 6-serie en de nieuwe Watch D3 voor bloeddrukmetingen gelanceerd. Ook zijn er nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd: de FreeBuds Neo.

Watch GT 7 Pro is het nieuwe vlaggenschip

De Huawei Watch GT 7 Pro is het paradepaardje van de nieuwe smartwatchreeks. Het horloge is gemaakt van deels titanium en deels keramiek, wat zorgt voor een luxe uitstraling en stevige behuizing.

Ook de band van het horloge is vernieuwd en krijgt de naam EasyCross. Waar voorheen de band over elkaar werd vastgemaakt, gaat de band nu onder de gesp. De GT 7 Pro komt in de kleuren zwart, geel en groen en is 46 millimeter groot. De reguliere Watch GT 7 verschijnt in uitvoeringen van 46 en 41 millimeter en is verkrijgbaar in acht kleurvarianten.

De accu van de GT 7 Pro gaat twaalf dagen mee bij normaal gebruik en zelfs 21 dagen bij licht gebruik. Het scherm is 1,47 inch groot en heeft een piekhelderheid van 3000 nits.

Nieuwe functies voor sport en outdoor

De Huawei Watch GT 7-serie krijgt een nieuwe functie, waarmee het horloge bochten kan herkennen en tellen. Daarvoor wordt de draaicirkel van de gebruiker berekend.

Voor wintersporters zijn er nieuwe functies voor indoor wintersport en een outdoor-skikaart met informatie over meer dan 3000 skigebieden wereldwijd. De smartwatch kan bovendien automatisch herkennen wanneer je aan het skiën of snowboarden bent, ook wanneer gps niet beschikbaar is.

Ook fietsers krijgen nieuwe functies. Zo kun je beklimmingen plannen, krijg je waarschuwingen over het hellingspercentage en kan de smartwatch je waarschuwen voor scherpe bochten.

De Watch GT 7 Pro en GT 7 krijgen daarnaast uitgebreidere gezondheidsfuncties. Huawei heeft Health Insights verbeterd met onder meer een Physical Readiness-score en nieuwe gezondheidsanalyses. Daarmee moet de smartwatch gebruikers beter inzicht geven in hun conditie en welzijn.

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Watch D3: smartwatch voor je bloeddruk

Naast de sportieve GT 7-serie introduceert Huawei de Watch D3. Dit model is specifiek bedoeld voor bloeddrukmonitoring en heeft in Europa een aantal medische certificeringen.

De opvolger van de Huawei Watch D2 gebruikt een fysiek ‘luchtkussentje’ in de polsband om bloeddruk te meten. Het meten van je bloeddruk wordt daardoor minder intensief en is op een relatief makkelijke manier te realiseren.

Huawei voorziet de Watch D3 van een aantal slimme functies. Zo kan het je bloeddruk meten zowel voor als na het sporten en geeft het horloge ook slimme herinneringen om je bloeddruk te meten.

Watch 6 maakt comeback

Huawei brengt verder de Watch 6-serie terug naar Europa. Het model was een jaar afwezig, maar keert nu terug als een van de nieuwe vlaggenschepen. De reguliere Watch 6 krijgt een lichtgewicht ontwerp en komt in formaten van 46 en 41 millimeter. De Pro-modellen combineren luxere materialen met kastformaten van 46 en 43 millimeter.

De smartwatch zelfstandig bellen, navigatie en betalingen. Functies als Health Glance, Health Insights en Healthy Living zijn ook beschikbaar op de Watch 6.

FreeBuds Neo ogen nostalgisch

Huawei introduceert met enige regelmaat nieuwe audioproducten. Zo ook vandaag. De FreeBuds Neo zien er futuristisch uit, maar hebben tegelijk een design die je in de begin jaren 2000 veel zag.

De case weegt 41 gram en heeft 38 uur aan batterij. De oortjes zelf gaan 6,5 uur mee met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. De FreeBuds Neo komt in de kleuren Stellar Silver, Nebula Pink, Ice White en Starry Black.

Qua geluidskwaliteit en ruisonderdrukking positioneren de FreeBuds Neo zich net onder de Freebuds Pro 5. Gezien de prijs is dat ook logisch.

Tot slot heeft Huawei ook nog een nieuwe tablet gelanceerd. De MatePad Pro 12 inch is voorzien met een 12 inch oled-scherm met een papermatte-coating. De tablet is 4,7 millimeter dik en weegt 454 gram.

Prijs en beschikbaarheid

Huawei Watch GT 7-serie is vanaf vandaag beschikbaar. De Watch GT 7 gaat 299 euro kosten en de Watch GT7 Pro heeft een prijskaartje van 429 euro.

Mocht je interesse hebben in de De Watch 6-serie of in de Watch D3 dan moet je nog heel even wachten. Deze horloges zijn vanaf 29 september verkrijgbaar.

De Watch 6 heeft een adviesprijs vanaf 449 euro. De Watch D3 gaat 449 euro kosten. De Freebuds Neo zijn vanaf vandaag beschikbaar en gaan 129 euro kosten.