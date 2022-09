Preview: aan de slag met de Motorola Edge 30 Ultra, 30 Fusion en 30 Neo

De Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion en Edge 30 Fusion zijn aangekondigd en wij hebben de smartphones kort in onze handen gehad. Dit is de voorlopige preview.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Edge 30 Ultra preview: aan de slag

Tijdens een evenement in Milaan deed Motorola zijn nieuwste Edge-telefoons uit de doeken. Nieuw is deze smartphonelijn niet; waarschijnlijk ken je eerdere toestellen als de Edge 20 en Edge 20 Pro wel. Met de Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo heeft Motorola drie nieuwe telefoons, elk gericht op hun eigen prijsklasse.

Android Planet was aanwezig in Milaan en heeft tijdens een korte hands-on-sessie de nieuwe toestellen bekeken. Hieronder bespreken we onze bevindingen met je.

Ultra is echt Ultra

De meeste aandacht ging uit naar de Motorola Edge 30 Ultra. Niet zo gek, want deze smartphone beschikt over de beste specificaties. Denk aan een mooi en groot oled-scherm, de snelste hardware van dit moment (Snapdragon 8 Plus Gen 1) en een batterij die supersnel kan opladen. Het laden gaat met 125 Watt en dat is rap; alleen de OnePlus 10T doet het met 150 Watt nog iets sneller. De Edge 30 Ultra is een echte high-end smartphone en daar hoort ook een high-end prijs van 899 euro bij.

We hebben de Ultra kort getest en het toestel voelde erg snel aan, al moeten we dit nog uitgebreider testen. Maar, de combinatie van een vloeiend 144Hz-scherm en de krachtige hardware moet ervoor zorgen dat de Ultra iedere app en game moeiteloos draait.

Het design oogt netjes. De Motorola Edge 30 Ultra heeft een matte achterkant, waardoor je niet zo snel vingerafdrukken en vetvlekken ziet. De smartphone voelde verder duur en luxe aan en omdat de schermranden gebogen zijn, voel je wat scherpere randjes als je de telefoon in je handen houdt. Daar moesten we eventjes aan wennen.

Over de randen gesproken: Motorola heeft de zogeheten ‘Edge Lights’-functie bedacht om de gebogen randen nuttig te maken. Als je een belletje krijgt, de wekker gaat of je ontvangt een app-notificatie, dan lichten de randen op. Hierbij kun je zelf bepalen welke kleur je ziet bij welk type melding, en je kan Edge Lights bijvoorbeeld ook alléén gebruiken voor app-notificaties.

Zit je niet zo op ‘verlichte’ schermranden te wachten, dan kun je de Edge Lights-feature ook helemaal uitzetten via de instellingen. Een andere interessante feature van de Edge 30 Ultra is de 200 megapixel-camera achterop, die door een grote sensor betere foto’s in het donker moet maken en 8K-video’s schiet.

De Fusion als tussenmodel

Bij de Edge 30 Fusion voel je de scherpe randjes trouwens ook. Het toestel heeft immers dezelfde afgeronde schermranden en is bovendien behoorlijk dun: zo’n 7,5 millimeter. De Fusion richt zich meer op het design en laat daarvoor bijvoorbeeld de optie om draadloos op te laden weg, een functie die wel op de Ultra en Neo zit.

De Edge 30 Fusion beschikt verder over prima specificaties. Zo krijg je een Snapdragon 888 Plus-processor met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte, een 4400 mAh-accu die snel kan opladen (68 Watt) en een fraai oled-scherm met dunne bezels. De telefoon is – net als de andere Moto’s – IP52-gecertificeerd en daardoor bestand tegen een beetje water en stof.

De Fusion is – net als de Neo, waarover later meer – best licht, maar voelt door de gebruikte materialen een stuk luxer aan. Geinig is de blauwe versie van de telefoon, die een soort lederen achterkant heeft. Dat zien we niet zo heel vaak en vinden we een tof detail.

Edge 30 Neo: kleurrijk, maar voelt goedkoop aan

Dan is er nog de Motorola Edge 30 Neo. Dit toestel is met 399 euro een stuk betaalbaarder dan de Fusion en Ultra en dat merk je ook wel als je de telefoon vasthoudt. De behuizing voelt goedkoper aan, deels omdat de telefoon erg licht is (155 gram). Daarentegen is het wel weer fijn dat de Neo relatief compact is dankzij het scherm van 6,28 inch.

De behuizing is niet zo handzaam als bij bijvoorbeeld de Asus Zenfone 9 en Google Pixel 5, maar het iets grotere scherm is wel handig als je veel video’s kijkt. Het is trouwens een oled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz, dat er tijdens onze hands-on-sessie prima uitzag.

Geinig is dat de Motorola Edge 30 Neo in een aantal flitsende kleurtjes verkrijgbaar komt. Motorola werkt hiervoor samen met ‘kleurautoriteit’ Pantone en komt met een paarse Edge 30 Neo en eentje met een lichtgroene behuizing. De paarse versie ziet er opvallend uit, al hebben we zelf meer de voorkeur voor de groene variant.

De hardware van de Edge Neo is verder prima, maar niet enorm indrukwekkend. Onder de motorkap zit een Snapdragon 695-processor, 8GB RAM en 128GB opslag. De ‘SD695’ is niet de allersnelste chip, maar voldoet voor de meeste gebruikers waarschijnlijk prima. De telefoon voelde gelukkig vlot aan tijdens onze hands-on-sessie, mede door het 120Hz-scherm.

Software: nog Android 12

Belangrijk om te weten is dat de Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo op Android 12 draaien. Niet het nieuwe Android 13 dus en dat is toch een beetje jammer. De update komt later alsnog naar de nieuwe telefoons, al is op dit moment niet bekend wanneer precies. Wel vinden we het fijn dat Motorola vasthoudt aan de relatief schone Android-ervaring.

Op updategebied heeft de Edge 30 Ultra een streepje voor op zijn goedkopere broertjes. De smartphone krijgt drie grote Android-versie-updates en vier jaar lang beveiligingspatches. De Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo moeten het met twee Android-upgrades en drie jaar beveiligingspatches doen. Dat is oké, maar er zijn fabrikanten in ‘Android-land’ die hun telefoons langer ondersteunen.

Geen ‘nutteloze’ camera’s

Tot slot willen we nog even terugkomen op de camera’s. Waar veel fabrikanten hun smartphones voorzien van nutteloze camera’s – zoals een dieptesensor en macrocamera – laat Motorola deze grotendeels weg. Alleen de Edge 30 Fusion heeft een simpele 2 megapixel-dieptesensor achterop, naast een 50 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens.

Het bedrijf kiest er daarentegen voor om camera’s voor meerdere toepassingen in te zetten. Zo is de telelens van de Edge 30 Ultra niet alleen geschikt om mee te zoomen, maar fungeert ‘ie ook als portretcamera. De groothoeklens van de Edge 30 Fusion maakt ook macrokiekjes en de groothoeklens van de Neo is ook macrocamera én dieptesensor.

Helaas hebben we de camera’s van de nieuwe Moto’s niet goed kunnen testen tijdens de hands-on-sessie. In onze uitgebreide reviews, die binnenkort op Android Planet verschijnen, nemen we de camera’s van de telefoons uiteraard goed onder de loep. Houd de website dus in de gaten.

Conclusie Motorola Edge 30 Ultra preview

Al met al laten de Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo een positieve indruk achter. We zijn met name benieuwd naar de Ultra vanwege de krachtige hardware, 200 megapixel-camera en het 125 Watt snelladen. We hopen de uitgebreide review snel te publiceren en gaan natuurlijk ook aan de slag met de Fusion en Neo.

Prijzen van de nieuwe Motorola-telefoons: