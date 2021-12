Motorola Moto G60s review: snelle oplader, langzame hardware

Een goedkope smartphone met een vloeiend scherm en batterij die supersnel oplaadt. Het klinkt als een fijne deal, maar is dat ook zo? Je leest het in deze Motorola Moto G60s review.

Aan de slag met de Motorola Moto G60s

We hebben dit jaar al heel wat Motorola-toestellen voorbij zien komen. Van de Moto G30 tot de onlangs verschenen Moto G51 en G200: het bedrijf brengt regelmatig nieuwe smartphones uit en lanceert niet iedere telefoon even uitbundig. De Moto G60s, die we in deze review bespreken, werd bijvoorbeeld stilletjes via een persbericht aangekondigd.

Desondanks heeft het toestel genoeg te bieden en zijn we best onder de indruk van de prijs-kwaliteitverhouding. In deze review kijken we naar de opvallendste features, maar ook naar de punten waarop de G60s minder scoort. Benieuwd? Lees dan gauw verder.

Design lijkt ‘gerecycled’

Zoals je van de reviews op Android Planet gewend bent, beginnen we bij het design. De Motorola Moto G60s heeft een behuizing van plastic en lijkt behoorlijk veel op de Moto G9 Power, die begin dit jaar werd uitgebracht. Door de geribbelde achterkant voelt de telefoon ook hetzelfde aan. Het lijkt dus alsof Motorola de buitenkant van de G9 Power heeft gepakt en daar andere hardware in heeft gestopt.

Heel erg vinden we het niet dat het design minder origineel is. De G60s voelt stevig aan, ligt fijn in de hand en is gewoon strak vormgegeven. Daarnaast vinden we het donkerblauwe kleurtje van de Moto-telefoon erg fraai. De knopjes zitten aan de rechterkant van de behuizing, maar te hoog. Hierdoor kun je ze moeilijk met je duim bereiken.

Het scherm van de Moto G60s meet 6,8 inch en is dus erg groot. Bedienen met één hand is er niet bij. Het display heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz en dat vinden we een fijne feature. De smartphone voelt hierdoor veel sneller aan. Het scherm oogt verder prima en scherp.

Belangrijk om te weten is dat het om een lcd-display gaat, en dus niet oled zoals bij de Moto G31. Deze smartphone is sinds kort in Nederland te koop en toont mooiere beelden. Het verschil is wel dat de G31 geen hoge ververssnelheid biedt en de G60s juist wel. Ook heeft de smartphone hdr10-ondersteuning, waardoor beelden realistischer moeten ogen.

Hard- en software

De interne hardware van de Moto G60s is niet heel bijzonder, maar krachtig genoeg. Een MediaTek Helio G95-processor drijft het toestel aan en draait vrijwel alle apps vloeiend. Een snelheidsmonster is het echter zeker niet; de chip is al wat ouder en heeft bijvoorbeeld moeite met games.

Gelukkig is er wel genoeg werkgeheugen (6GB) en opslagruimte (128GB) aanwezig, waarbij je dat laatste nog verder kan uitbreiden met een micro-sd-kaartje. De vingerafdrukscanner zit op de achterkant en werkt lekker snel. De telefoon heeft ook een koptelefoonaansluiting, maar geen 5G-ondersteuning. Het mobiele netwerk is in Nederland nog niet veel sneller dan 4G, maar de G60s is dus wel minder toekomstbestendig.

Ook op softwaregebied is de Motorola Moto G60s redelijk rechttoe-rechtaan. Het toestel draait op Android 11 – dat inmiddels ruim een jaar oud is – maar krijgt later wel een update naar het nieuwe Android 12. Dat gebeurt wel pas op z’n vroegst in februari 2022, al denken we dat de upgrade voor de G60s nog wel wat langer op zich laat wachten.

Moto G-telefoons zoals de G60s krijgen slechts één grote Android-update en dus is het na Android 12 meteen klaar. De concurrentie doet dit beter: toestellen van bijvoorbeeld Samsung en Nokia gaan beduidend langer mee.

Beveiligingspatches verschijnen twee jaar lang en eens in de twee/drie maanden. Tijdens onze reviewperiode kwam de beveiligingsupdate van november 2021 binnen, waarmee de smartphone redelijk up-to-date is.

Vier camera’s zijn niet heel goed

De viervoudige camera op de achterkant ziet er misschien indrukwekkend uit voor een budgetsmartphone, maar je moet geen wonderen verwachten. De vier lenzen presteren geen van allen écht goed en zijn behoorlijk beperkt. Bij goedkopere toestellen zien we dit echter vaker.

Bij de 64 megapixel-hoofdcamera valt het gelukkig mee. Bij genoeg daglicht zien foto’s er niet verkeerd uit, want ze hebben voldoende detail en zijn bruikbaar voor social media. In het donker holt de kwaliteit echter achteruit en kun je beter geen foto’s met de Moto G60s maken.

Voor de 8 megapixel-groothoeklens geldt hetzelfde verhaal, al zie je hier wel dat kiekjes overdag een stuk minder scherp zijn. In het donker heeft de groothoeklens het helemaal lastig, omdat hij minder lichtsterk is en niet genoeg detail kan verzamelen. De macrolens en dieptesensor voegen weinig toe en ga je waarschijnlijk niet of nauwelijks gebruiken.

Accuduur als hoogtepunt

De Motorola Moto G60s haal je vooral in huis voor de goede accuduur en het snelle opladen. In het doosje zit een 50 Watt-oplader en dat zien in dit prijssegment maar zelden. De krachtige adapter vult de accu in iets meer dan een uur volledig, terwijl 30 minuten aan het stroom al genoeg is voor ongeveer 75 procent accusap. Erg netjes dus.

Gelukkig hoef je de Moto G60s ook niet zo vaak op te laden. Bij normaal gebruik kun je anderhalf tot twee dagen op een volle batterij doen. Zit je de hele dag op je telefoon en kijk je veel video’s, speel je graag een spelletje of surf je het internet af, dan moet je alsnog makkelijk een dag met de accu kunnen doen.

Conclusie Motorola Moto G60s review

De Motorola Moto G60s is een budgettoestel met hele duidelijke plus- en minpunten. Als je een groot en vloeiend scherm wil en een goede accuduur belangrijk vindt, dan is de Moto G60s zeker de moeite waard. Ook omdat je ‘m heel rap kan opladen.

Daar tegenover staat dat de hardware van de Moto niet erg krachtig is en je weinig moet verwachten van de camera’s. Ook het beperkte updatebeleid van Motorola is iets om rekening mee te houden. Dat maakt de Moto G60s niet de meest complete budgettelefoon, maar wel eentje die je prima kan overwegen.

Motorola Moto G60s kopen

Ben je na het lezen van deze Motorola Moto G60s review enthousiast geworden en wil je de telefoon kopen? De adviesprijs is 249 euro, maar tegenwoordig pik je het toestel al voor minder dan 200 euro op. De beste prijzen verzamelen we in de prijsvergelijker hieronder.