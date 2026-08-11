Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra review: complete, maar geen perfecte vouwtelefoon

De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra is een uitstekende vouwtelefoon, maar toch minder interessant dan zijn goedkopere broertje. Hoe dat zit? Je leest het in deze review.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra review

Het is tijd voor nieuwe vouwtelefoons van Samsung! De line-up ziet er dit jaar anders uit dan we gewend zijn. Samsung komt met een directe opvolger van de Galaxy Z Fold 7, maar die heet niet de Fold 8. De nieuwste foldable, die we in deze review testen, gaat als de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra door het leven.

Samsung komt overigens wél met een ‘normale’ Galaxy Z Fold 8 en die is voorzien van een ander design en formaat. De meeste vernieuwingen zijn dus bij de niet-Ultra te vinden, terwijl de duurdere Ultra de sterke basis pakt van de Fold 7 en die verder perfectioneert. Hopelijk volg je het nog een beetje.

Met een adviesprijs van 2199 euro is het nieuwe vouwtoestel nóg duurder dan zijn voorganger, maar dan krijg je wel het beste wat Samsung qua foldables te bieden heeft. Maakt de nieuwe smartphone zijn Ultra-naam waar? We bespreken het in deze uitgebreide review.

Het reviewmodel van de Galaxy Z Fold 8 Ultra is beschikbaar gesteld door Samsung.

In het kort

De Galaxy Z Fold 8 Ultra is één van de beste vouwtelefoons die Samsung tot nu toe heeft gemaakt. Hij beschikt over fijne verbeteringen, zoals nog snellere hardware, een vouw die je nauwelijks ziet en een grotere batterij die sneller oplaadt. Daar hoort wel een prijskaartje van 2199 euro bij en dat is stevig – zeker omdat de normale Fold 8 door de nieuwe vormfactor vernieuwender aanvoelt.

Camera’s: eindelijk een nieuwe groothoeklens

Vouwtelefoons beschikken doorgaans niet over de állerbeste camera’s, wat komt door de dunnere behuizing. Samsung wist vorig jaar toch een uitstekende 200 megapixel-hoofdcamera in de Fold 7 te stoppen. Het goede nieuws is dat die camera ook weer op de Fold 8 Ultra zit.

De hoofdcamera doet zijn werk erg goed en levert scherpe foto’s af, met een prima contrast en dynamisch bereik. Ook bij minder goede lichtomstandigheden komen plaatjes goed uit de verf. Verder valt op dat Samsung kleuren niet meer zo erg aanzet, wat realistischere foto’s oplevert.

Nog meer fijn nieuws: de stokoude 12 megapixel-groothoeklens is verdwenen en vervangen voor een 50 megapixel-exemplaar. Die legt kiekjes niet alleen in een hogere resolutie vast, maar is ook lichtsterker. Dat komt van pas als je gaat fotograferen als het donkerder is.

Bij het fotograferen met de groothoeklens valt op dat foto’s scherper ogen en dus meer details bevatten. Ook is het verschil tussen de hoofdcamera en groothoeklens niet zo groot meer en dat is een mooie vooruitgang.

Groothoeklens Hoofdcamera 3x zoom (telelens)

Hoofdcamera Groothoeklens Groothoeklens

Tot slot de zoomcamera. Samsung heeft opnieuw een 10 megapixel-telelens in de Fold 8 Ultra gestopt en die gaat al een tijdje mee. Dat merk je helaas ook, want de gemaakte kiekjes zijn niet geweldig. In het donker heeft de telelens het écht moeilijk en kom je maar moeilijk tot een mooie foto. Door de lage resolutie zien kiekjes er simpelweg een beetje flets uit.

Al met al beschikt de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra over een betere cameraset dan zijn voorganger. Maar, dat hadden we ook wel verwacht van deze ‘Ultra’ vouwtelefoon. De 200 megapixel-hoofdcamera maakt goede foto’s, de groothoeklens is een duidelijke verbetering, maar we hadden stiekem wel gehoopt op een upgrade voor de telelens.

Ontwerp en Titanium Flex

Aan het design van de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra is bijzonder weinig veranderd. Sterker nog: de Fold Ultra ziet er exact hetzelfde uit als zijn voorganger en is alleen een fractie dunner. We hebben het echter over 0,1 millimeter, dus dat ga je niet merken. Dichtgevouwen is de smartphone 8,9 millimeter, wat vergelijkbaar is met ‘normale’ Android-telefoons.

De Galaxy Z Fold 8 Ultra blijft een heerlijk dunne vouwtelefoon, die tegelijk stevig aanvoelt. Het openklappen voelt prettig aan en met 215 gram is het toestel ook behoorlijk licht. Zeker als je de telefoon met twee handen vasthoudt, lijkt het wel alsof ‘ie nauwelijks iets weegt.

Dat was bij de Fold 7 overigens ook al het geval, zoals je in onze uitgebreide review kunt lezen. Wat wél nieuw, is de Titanium Flex-technologie. Samsung gebruikt een folie van titaniumlegering en een titanium plaat, wat er uiteindelijk voor moet zorgen dat je de vouw in het scherm minder goed ziet.

Dat werkt in de praktijk uitstekend, want de vouwlijn is écht een stuk minder zichtbaar. Als je het scherm recht voor je houdt, zie je de vouw eigenlijk niet en dat is een knappe prestatie. Maar, als je in een goed verlichte ruimte de Fold 8 Ultra een beetje kantelt, dan zie je de vouw alsnog. Een kniesoor die daarop let.

Schermen met minder zichtbare vouw

De Galaxy Z Fold 8 Ultra is even groot als zijn voorganger en dat geldt ook voor de schermen. Het display heeft een formaat van 6,5 inch, met een resolutie van 2520 pixels. Opengevouwen heb je een 8 inch-scherm tot je beschikking, dat dit keer een iets hogere resolutie van 2504 bij 2256 pixels heeft.

Beide schermen zijn nu feller en halen volgens Samsung een piekhelderheid van 3000 nits. De displays hebben een ververssnelheid van 120Hz, waarbij dit door de aanwezige ltpo-technologie helemaal kan worden teruggeschroefd naar 1Hz. Hierdoor wordt de accu gespaard.

Belangrijk om te weten is dat de Fold 8 Ultra niet het nieuwe schermformaat van de reguliere Fold 8 heeft. Dit toestel is breder en minder hoog, waardoor de vorm lijkt op dat van een paspoort. Hierdoor is de Fold 8 compacter, makkelijker vast te houden en gaat typen bijvoorbeeld fijner.

De Fold 8 Ultra heeft een traditioneler foldable-ontwerp, met opengevouwen een vierkanter scherm en dichtgeklapt het uiterlijk van een normale telefoon. Het is zeker geen minpunt, maar voor de meeste vernieuwingen moet je dus opvallend genoeg niet bij de Ultra zijn.

Krachtige hardware

Net als vorig jaar draait de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra op de snelste chip van dit moment. We hebben het dan over de Snapdragon 8 Elite Gen 5, die overigens ook in de reguliere Fold 8 te vinden is. Ook aanwezig is 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Dat moet voor de meeste gebruikers meer dan voldoende zijn.

We hebben dan ook weinig te klagen over de prestaties van de Fold 8 Ultra. Het toestel voelt altijd lekker vlot aan en draait apps en games als een zonnetje. De vouwtelefoon wordt ook niet erg heet, al warmde hij wel flink op toen we voor het eerst onze gegevens moesten overzetten.

De vingerafdrukscanner zit niet in het scherm, zoals bij de meeste Android-smartphones, maar in de aan/uit-knop aan de zijkant. De scanner werkt op zich prima en is behoorlijk vlot, maar heeft er soms een handje van om niet in één keer je vingerafdruk te herkennen. Dat is wel een beetje jammer.

De nieuwe Galaxy Z Fold 8 Ultra draait uit de doos op Android 17 met de One UI 9-software van Samsung. Dat is de nieuwste versie van Android én One UI, al zijn er geen enorme verbeteringen aanwezig. Geen ramp, want One UI is fijn in gebruik en lekker overzichtelijk. Het is één van de betere Android-skins van dit moment.

Het updatebeleid is – zoals we van Samsung gewend zijn – uitstekend. De Fold 8 Ultra krijgt zeven grote Android-updates en de komende zeven jaar beveiligingspatches. Hierdoor is de smartphone tot juli 2033 voorzien van de nieuwste software.

Je kan de Fold dus jarenlang blijven gebruiken zonder functies mis te lopen, al mag je dat ook wel verwachten van een telefoon met een prijskaartje van 2199 euro. Het is in ieder geval prettig dat de Fold lang up-to-date blijft, zodat je ‘m ook zonder problemen aan een familielid kan geven of eventueel verkoopt.

Eindelijk een grotere accu

We hebben er lang op moeten wachten, maar in de Galaxy Z Fold 8 Ultra maakt Samsung eindelijk gebruik van silicium-koolstof-technologie voor de batterij. De accu van de Fold 8 Ultra is 5000 mAh groot en dat is een mooie stap vooruit ten opzichte van de Fold 7, die het met 4400 mAh moet doen.

We zijn blij dat Samsung een grotere batterij in de nieuwste Fold heeft gestopt, want de accuduur is er merkbaar op vooruit gegaan. Tijdens onze testperiode haalden we altijd het einde van de dag, ook als we de telefoon intensiever gebruikten. We verwachten dat de meeste mensen weinig te klagen zullen hebben over de accuduur, al hangt het natuurlijk wel af van het gebruik.

Klap je de Fold 8 Ultra vaak open om het grotere scherm aan de binnenkant te gebruiken, dan loopt de batterij immers sneller leeg. Als je je vooral beperkt tot het display aan de buitenkant, dan hoef je je geen zorgen te maken over een lege telefoon, en waarschijnlijk pas na anderhalve dag te laden.

Over het opladen gesproken: in onze review van de Galaxy Z Fold 7 schreven we dat de oplaadsnelheid wel omhoog mocht. Daar heeft Samsung naar geluisterd, want de Fold 8 Ultra kan nu snelladen met 45 watt. Bij de Fold 7 was dat nog maar 25 watt. In de praktijk betekent dit dat je de Ultra in iets meer dan een uur volledig oplaadt. Na een halfuur staat het accupercentage op zo’n 70 procent.

Conclusie Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra review

De Galaxy Z Fold 8 Ultra is een uitstekende vouwtelefoon en nog beter dan de Fold 7. De smartphone is weer razendsnel, heeft een vouw die je nauwelijks ziet en een verbeterde accuduur. Verder zijn we te spreken over de nieuwe groothoeklens en de hogere oplaadsnelheid, terwijl ook het updatebeleid uitstekend blijft.

Toch is het moeilijk om de Fold 8 Ultra volmondig aan te raden en dat komt door de torenhoge adviesprijs van 2199 euro en de ‘normale’ Fold 8. Het broertje van de Ultra voelt door de ‘paspoortvorm’ aan als een compleet nieuwe telefoon en komt als foldable beter tot zijn recht.

Ben je meer fan van het formaat en de vorm van de Ultra? Wacht dan met bestellen. Samsung-toestellen worden doorgaans snel goedkoper, waardoor je flink kan besparen. Bij de goedkoopste webshops betaal je nu € 1.699,- voor de foldable.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra kopen

Zoek je een nieuwe vouwtelefoon en zie je de Samsung Galaxy Fold 8 Ultra wel zitten? Via de prijsvergelijker hieronder check je de beste prijzen. Zoals je ziet, betaal je niet meer de adviesprijs van 2199 euro voor het toestel. Samsung-telefoons dalen vrij snel in prijs, dus het kan lonen om nog ietsjes langer te wachten met je aankoop.

Alternatieven

Je hoeft natuurlijk niet per se voor de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra te gaan als je een nieuwe vouwtelefoon zoekt. Hieronder bespreken we drie interessante alternatieven.

1. Samsung Galaxy Z Fold 7

De Galaxy Z Fold 7 is minder compleet dan de Fold 8 Ultra en een jaartje ouder, maar nog altijd een goede foldable. Het toestellen is lekker snel, ziet er precies hetzelfde uit als zijn opvolger en is bovendien een stuk goedkoper. Je haalt ‘m nu voor € 1.329,- in huis. Houd er dan wel rekening mee dat de accu sneller leegloopt, je de vouw in het scherm beter ziet en over een minder goede camera beschikt.

De Galaxy Z Fold 7

2. Motorola Razr Fold

De Motorola Razr Fold heeft een aantal duidelijke pluspunten als je ‘m vergelijkt met de Fold 8 Ultra van Samsung. Zo is deze vouwsmartphone uitgerust met een heuse periscopische zoomlens, waarmee je veel betere kiekjes maakt als je inzoomt.

Ook is de accu groter en laadt ‘ie merkbaar sneller op. Het toestel voelt echter minder handzaam aan en heeft een duidelijke vouw in het scherm. Je koopt de Motorola Razr Fold momenteel voor € 1.489,-.

3. Samsung Galaxy Z Fold 8

Door de aparte vorm is het misschien niet helemaal eerlijk om de Fold 8 te vergelijken met de Ultra, maar we willen ‘m hier toch even noemen. Het bredere scherm is comfortabel en fijner als je gaat typen of een film of serie kijkt. Als je puur naar de specificaties kijkt, doet de Fold 8 wel onder voor de Ultra. Met een huidige prijs van € 1.595,- is ‘ie ook zeker niet goedkoop.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

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