OnePlus Buds 3 review: weinig geld voor goed geluid

OnePlus komt niet alleen met nieuwe smartphones, maar brengt ook draadloze oordopjes uit. Het is tijd voor de review van de OnePlus Buds 3, interessante dopjes met een prijskaartje van 99 euro.

Aan de slag met de OnePlus Buds 3 review

De OnePlus Buds 3 zijn de nieuwste draadloze oordopjes van het bedrijf. We weten echter niet zeker of het de opvolgers zijn van de Buds 2 Pro. Deze dopjes hadden een adviesprijs van 179 euro en de Buds 3 kosten ‘slechts’ 99 euro. In deze review kijken we onder andere naar het design, de geluidskwaliteit, bijbehorende app en accuduur.



Het reviewmodel van de OnePlus Buds 3 is ter beschikking gesteld door OnePlus.

Mix van glimmend en mat

Wij hebben de blauwe versie van de oordopjes getest, maar het geldt ook voor de zwarte Buds 3. Bij het design kiest OnePlus voor een mix van glimmende en matte elementen, en dat ziet er strak uit. Wel is het zo dat de oordopjes daardoor vingerafdrukgevoelig zijn en ook spiegelen ze nogal. Het gaat om zogenaamde in-ear-oordopjes, waarvoor OnePlus verschillende oortips meelevert, zodat ze altijd goed in je oren zitten.

De dopjes hebben steeltjes, waarbij een stukje aanraakgevoelig is, waarover later meer. Het opbergdoosje heeft een ingebouwde accu en is rank en slank afgewerkt met een matte coating. Het logo van de fabrikant glimt wel een beetje. Op de achterzijde is de usb-c-aansluiting te vinden en aan de voorkant een kleine led. Open je het doosje, dan zie je nog een extra knopje om de oordopjes mee in koppelstand te zetten.

De dopjes zitten als gegoten, maar dat is natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk. We hebben ze regelmatig een hele werkdag gedragen en nooit last van onze oren gehad Verder zijn de OnePlus Buds 3 voorzien van een IP55-certificering, waardoor ze tegen wat water en stof kunnen. Fijn voor een regenbui of sportsessie.

Google Fast Pair is een verademing

De Buds 3 met je smartphone of tablet verbinden is een kwestie van seconden dankzij Google Fast Pair. Open simpelweg het oplaaddoosje en er verschijnt een melding op je telefoon waarmee je de dopjes direct koppelt. Je kunt de OnePlus Buds 3 met twee apparaten tegelijk verbinden, waardoor je niet telkens van verbinding hoeft te wisselen.

We hebben de dopjes aan een smartphone en laptop gekoppeld en dit werkt zoals het moet. Handig is het wel om de HeyMelody-app te downloaden uit de Play Store, waarmee je de oordopjes beter afstelt. Zo kun je spelen met de equalizer, een gehoortest doen of de hoeveelheid bass instellen. Ook een pasvormtest of de mate van actieve ruisonderdrukking stel je daar in. Tot slot check je snel de accustatus van de afzonderlijke oordopjes en de batterij het doosje.

Verder kun je spelen met de fysieke bediening van de dopjes. Zo kun je een keertje tikken om muziek te pauzeren of juist af te spelen. Twee of drie keer tikken op het steeltje gebruik je bijvoorbeeld om een muzieknummer te skippen of om de Google Assistent te starten. Vegen is mogelijk van boven naar beneden (en andersom) en daarmee regel je het volume. Houd je het aanraakgevoelige vlak anderhalve seconde vast, dan kun je snel wisselen tussen modi voor ruisonderdrukking of de transparante modus, waarbij je nog wel omgevingsgeluiden hoort.

Door middel van korte piepjes weet je of een commando goed is ingegeven. Dat is fijn en handig, maar het is helaas niet nodig om deze geluidjes helemaal uit te schakelen.

Klinken vanuit het doosje al heel fijn

Soms heb je van die oordopjes waarbij je in de instellingen veel moet aanpassen om ze goed te laten klinken. Met de OnePlus Buds 3 is dat juist het tegenovergestelde. Vanaf de eerste keer dat we ze gebruikten, waren we al onder de indruk van de geluidkwaliteit.

De ruisonderdrukking werkt prima, maar er zijn draadloze oordopjes die het beter doen. Dat zijn vaak echter oordopjes die twee tot drie keer zo duur zijn. Wij hebben de OnePlus Buds 3 onder andere gebruikt in ons thuiskantoor, in het openbaar vervoer en op de werkvloer. Concentreren was nooit een probleem.

Je kunt het niveau van ruisonderdrukking instellen van mild tot maximaal en ook is er een ‘slimme modus’, die het niveau aanpast op basis van lawaai en omgevingsgeluiden. Wil je het beste van beide werelden, dan kies je voor de transparantiemodus, waarbij je nog wel geluiden hoort van de omgeving. Handig voor bijvoorbeeld op de fiets.

Accuduur is meer dan prima voor een (werk)dag

OnePlus claimt dat je tot 10 uur muziek kunt luisteren op een enkele acculading. De ruisonderdrukking staat dan wel uit, want met ANC loopt de batterijduur terug naar zo’n 6,5 uur. Wij luisteren altijd met ruisonderdrukking aan en kunnen deze genoemde luistertijd bevestigen.

Tussendoor stopten we ze soms weleens in het doosje, waardoor ze direct werden bijgeladen. De accu van de opbergcase is alleen op te laden via een kabeltje. Het bijvullen van de dopjes gaat snel door ze in het doosje te stoppen en na 10 minuten kun je alweer twee uur muziek luisteren. Hang je de opbergcase 10 minuten aan de lader, dan laadt die accu alweer op om de dopjes voor zeven uur van muziek te voorzien.

Conclusie OnePlus Buds 3 review

Met de OnePlus Buds 3 koop je voor 99 euro een heel complete set draadloze oordopjes. Ze zien er goed uit, zitten comfortabel en zijn makkelijk te bedienen. De geluidskwaliteit is goed en je kunt eventueel spelen met verschillende instellingen. Tel daarbij de goede accuduur op en je hebt voor relatief weinig geld heel veel luisterplezier.

OnePlus Buds 3 kopen

OnePlus vraagt 99 euro voor de OnePlus Buds 3, maar via de eigen website scoor je momenteel al 10 procent korting. Zoals genoemd zijn ze te koop in het zwart en blauw en via onderstaande prijsvergelijker vind je de beste shops en deals.

Lees meer reviews op Android Planet: