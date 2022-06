OnePlus Nord Buds review: veel geluid voor weinig geld

In zijn Nord-lijn brengt OnePlus al jaren betaalbare smartphones uit. Nu komt het bedrijf ook met bijpassende oordopjes. Hoe ze klinken? Je leest het in onze review van de OnePlus Nord Buds!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord Buds review

OnePlus bood met de OnePlus Buds Z2 en OnePlus Buds Pro al draadloze oordopjes aan in de hogere prijsklassen, maar een echte budgetoptie miste nog. En die was eigenlijk wel nodig. Als je een OnePlus Nord 2T of OnePlus Nord CE 2 Lite aanschaft, heb je waarschijnlijk geen zin om 100 euro of meer uit te geven aan draadloze oordopjes.

Daar was OnePlus het blijkbaar mee eens. De nieuwe Nord Buds passen perfect bij de wat goedkopere smartphones die het bedrijf verkoopt. Ze kosten slechts 49 euro en richten zich net als de telefoons in deze lijn op de basis: goed geluid en verder niet al te veel poespas. Actieve ruisonderdrukking ontbreekt dus, net als draadloos opladen. In deze review van de OnePlus Nord Buds bekijken we of de oordopjes de moeite waard zijn.

Het reviewmodel van de Nord Buds is ter beschikking gesteld door OnePlus.

Oplaaddoosje verraadt lage prijs

Als je het oplaaddoosje van de Nord Buds vastpakt, merk je dat het gaat om een goedkoop product. De materialen zijn vrij dun en een duikelpartij zal de case waarschijnlijk niet overleven. Dat is gezien de prijs best logisch, maar het doosje is ook vrij groot. Daar zijn we minder blij mee. In de zak van een spijkerbroek kun je de OnePlus Nord Buds duidelijk voelen zitten en dat is jammer.

De oordopjes zelf doen gelukkig wat steviger aan. Het gaat om in-ear exemplaren en OnePlus levert drie verschillende maten ‘tips’ mee. Als het goed is, vind je altijd de maat die bij jouw oren past. Wij waren zeer tevreden met de middelste optie die standaard op de dopjes is aangebracht. Ze blijven prima zitten en zelfs na twee uur muziek luisteren, irriteren ze nog steeds niet.

De OnePlus Nord Buds hebben verder een IP55-certificering, waardoor een flinke plensbui geen enkel probleem is. Wat ze níet bieden, is draagdetectie. Je zult je muziek dus zelf moeten pauzeren als je de oortjes uitdoet. Dat is onhandig en misschien wel het grootste minpunt van deze Buds.

Beter geluid dan je verwacht

Hoeveel geluid mag je verwachten voor 49 euro? Behoorlijk wat, zo blijkt. De tweede generatie Apple AirPods klinken bijvoorbeeld wel ietsje voller, maar het verschil is erg klein. Vooral bij klassieke muziek, podcasts en wat rustigere pop doen de oordopjes het prima.

De Nord Buds leggen in de standaard-modus vrij veel nadruk op bass. Als je een neutraler geluid wil, is het met de HeyMelody-app echter zeer eenvoudig om voor een ander profiel te kiezen. ‘Krachtig’ klinkt iets neutraler. Desgewenst kun je met de equalizer zelfs een heel eigen sound creëren.

Zoals gezegd ontbreekt actieve ruisonderdrukking. Dat is in deze prijsklasse geen groot minpunt. Omdat de oortjes (bij ons althans) zo goed passen, houden ze bovendien zelf al behoorlijk wat omgevingsgeluid tegen. De OnePlus Nord Buds bieden overigens wel AI-ruisonderdrukking tijdens het plegen van telefoontjes. Die werkt behoorlijk goed en ook de kwaliteit van de vier microfoons valt niet tegen. We konden ons prima verstaanbaar maken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

App biedt handige opties

We hebben deze oordopjes getest in combinatie met de eerste OnePlus Nord. Dat ging heel eenvoudig, want dankzij OnePlus Fast Pair herkennen de smartphones van het bedrijf deze dopjes automatisch zodra je het doosje opent. Dat geldt niet voor telefoons van andere merken, want Google Fast Pair ontbreekt. Als je bijvoorbeeld een toestel van Samsung gebruikt, zul je eerst de HeyMelody-app moeten downloaden of de oordopjes handmatig verbinden.

De genoemde app biedt wat handige functies om je luisterervaring te stroomlijnen. Zoals gezegd kun je het geluid aanpassen, maar het is ook mogelijk om de bediening op jouw wensen af te stemmen. Je stelt bijvoorbeeld in wat er moet gebeuren als je één, twee of drie keer op de dopjes tikt. Een enkele keer haperde deze bediening overigens wel. Dan moesten we meerdere malen tikken voor er iets gebeurde.

Als je de oordopjes kwijt bent, kun je ze via deze app ook een geluidje laten afspelen. Zo haal je ze snel weer uit die spleet in je bank. Daar liggen ze immers altijd…

Uitstekende accuduur

Goedkopere oordopjes hebben vaak een matige accuduur, maar dat kunnen we van de OnePlus Nord Buds bepaald niet zeggen. Ze gaan tot zeven uur mee op een enkele lading. Dat claimt OnePlus althans en we hebben tijdens de testperiode geen enkele reden gevonden om daaraan te twijfelen. Met de oplaadcase meegerekend kun je in totaal zo’n 30 uur naar muziek luisteren. Het laden zelf gaat ook vrij rap. Na tien minuten in het stopcontact kun je weer vijf uur vooruit.

De lange batterijduur is vooral goed nieuws voor de toekomst. Oordopjes verliezen nu eenmaal snel een deel van hun lading. Omdat ze nu zo lang meegaan, zijn deze Buds over een jaar of drie waarschijnlijk ook nog prima bruikbaar.

Conclusie OnePlus Nord Buds review

De OnePlus Nord Buds hebben best wat nadelen. Zo voelt het oplaaddoosje goedkoop aan en past hij maar moeilijk in je broekzak. Ook het ontbreken van draagdetectie is een minpunt en audiofielen kunnen vast het één en ander aanmerken op de geluidkwaliteit.

Het doet er echter nauwelijks toe, want we zeggen het nog maar eens: deze oordopjes kosten slechts 49 euro. Voor dat geld heeft OnePlus een prima product afgeleverd. Ze klinken solide, gaan lekker lang mee op een acculading en bieden een hoog draagcomfort. De Nord Buds zijn daarom een uitstekende keuze als je no nonsense-oordopjes wil voor weinig geld.

Kopen

De OnePlus Nord Buds hebben een adviesprijs van 49 euro. Ze zijn alleen verkrijgbaar in het zwart. Hieronder check je de beste deals in onze prijsvergelijker.