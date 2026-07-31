Anker Solix Solarbank Max AC review: sterke hardware, overbodige ‘slimme’ modus

De Solarbank Max AC is de nieuwe vlaggenschip-thuisbatterij van Anker Solix, met 7 kWh opslag en 3500 watt vermogen. Wij testten de plug-in batterij een aantal weken en vertellen hoe hij bevalt, met extra aandacht voor de Android-app.

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Dit is de Anker Solix Solarbank Max AC review

Eerder bespraken we op Android Planet al de HomeWizard Plug-In Battery, Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro en de Zendure SolarFlow 2400 Plus. Alledrie bleken populair bij jullie, en niet zo gek: het aanbod van plug-in thuisbatterijen groeit hard en de terugverdientijd wordt met het aankomende einde van de salderingsregeling (2027) steeds relevanter.

Anker Solix bouwt intussen stevig door aan zijn line-up en brengt met de Solarbank Max AC een flink stuk grotere en krachtigere batterij uit dan de E2700 Pro. Met een basiscapaciteit van 7 kWh en een vermogen tot 3500 watt mikt Anker nu duidelijk op huishoudens die serieus willen inzetten op eigen zonne-energie. Wij gingen ermee aan de slag.

Het reviewmodel van de Solarbank Max AC is ter beschikking gesteld door Anker.

Anker Solix Solarbank Max AC in het kort

Wie serieus inzet op zelf opgewekte zonne-energie en genoeg heeft van een volle teruglevering aan het net, vindt in de Solarbank Max AC één van de krachtigste plug-in thuisbatterijen die er op dit moment te koop zijn. De hardware is uitstekend afgewerkt, werkt geruisloos en houdt je energieverbruik in de praktijk knap dicht bij “nul op de meter”. Wil je het volledige vermogen van 3500 watt benutten, dan heb je wel een vrije groep nodig, of schakel je een elektricien in om er een aan te leggen. De bijbehorende Android-app is netjes in het Nederlands vertaald en werkt eenmaal opgestart en ingesteld gewoon prima.

Pluspunten Werkt in de praktijk uitstekend richting “nul op de meter”

Werkt in de praktijk uitstekend richting “nul op de meter” Krachtige hardware: 7 kWh opslag en tot 3500 watt vermogen

Krachtige hardware: 7 kWh opslag en tot 3500 watt vermogen Uitbreidbaar met extra BP7000-batterijen als je meer capaciteit nodig hebt

Uitbreidbaar met extra BP7000-batterijen als je meer capaciteit nodig hebt Premium afwerking, stil en nauwelijks warmteontwikkeling

Premium afwerking, stil en nauwelijks warmteontwikkeling Duidelijk display met alle basisinfo Minpunten Voor het volledige vermogen heb je al een vrije groep nodig, of een elektricien die er een aanlegt

Voor het volledige vermogen heb je al een vrije groep nodig, of een elektricien die er een aanlegt Android-app start standaard traag op (2D-modus lost dit grotendeels op)

Android-app start standaard traag op (2D-modus lost dit grotendeels op) De AI-modus voelt overbodig naast Zelfverbruik en Dynamisch tarief

De AI-modus voelt overbodig naast Zelfverbruik en Dynamisch tarief Noodstroom is een leuke extra, maar met één stopcontact gebruik je ‘m niet snel

Specificaties en ontwerp

De Solarbank Max AC is met afmetingen van 67 bij 35,6 bij 32,5 centimeter en een gewicht van 73 kilogram een fors apparaat, dat door de metalen behuizing en strakke lijnen premium en degelijk aanvoelt. Toch zet je ‘m niet snel in het zicht: de Solarbank hoort eerder in de meterkast, garage of schuur dan in de woonkamer.

Dankzij de IP66-bescherming tegen stof en water kan hij trouwens ook buiten staan, bijvoorbeeld in de tuin of op een overdekt balkon. Dit is geen batterij die je nog even snel verplaatst als je ‘m eenmaal hebt neergezet, dus kies die plek bewust.

Aan de voorkant, onder het Anker Solix-logo, zit een display met de belangrijkste informatie. Links het inkomende vermogen in watt, in het midden het batterijpercentage, en rechts het uitgaande vermogen. Een balk eronder verandert van kleur (blauw of groen), afhankelijk van of de batterij op dat moment stroom levert of oplaadt. Handig als je snel wil zien hoe de batterij ervoor staat, zonder je telefoon erbij te pakken.

De batterij heeft een basiscapaciteit van 7 kWh, met een vermogen tot 3500 watt. Standaard staat het apparaat ingesteld op 3000 watt laden en 800 watt ontladen, maar via de app kun je dit, na bevestiging dat de batterij op een aparte groep is aangesloten, handmatig verhogen tot het maximum van 3500 watt.

Die aparte groep laat je door een elektricien aanleggen (dit kost 200 tot 400 euro). Dat vermogen is ruim voldoende om ook zwaardere huishoudelijke apparaten zoals een wasmachine, vaatwasser of droger tegelijk van stroom te voorzien. Alleen bij intensief koken op een inductiekookplaat trekt je huis alsnog een beetje stroom van het net.

Verder heeft de batterij een noodstroomfunctie (UPS): bij een stroomstoring schakelt hij automatisch over naar het off-grid-stopcontact aan de zijkant, niet naar de rest van je huis. Handig voor een telefoon of laptop tijdens een storing, maar geen batterij die je er snel bijsleept om je pizza’s in de diepvries te redden.



Hoeveel kWh heb je nodig?

Een gemiddeld Nederlands huishouden zonder warmtepomp of elektrische auto verbruikt volgens het CBS en Nibud zo’n 6 tot 7 kWh per dag. Dat komt aardig overeen met de basiscapaciteit van 7 kWh. In de praktijk trek je zelden de volle 800 watt continu, maar heb je ’s avonds en ’s nachts doorgaans ruim voldoende buffer aan eigen zonnestroom. Heb je wel een warmtepomp of elektrische auto? Dan ligt je verbruik al snel 2000 tot 5000 kWh hoger, en is de mogelijkheid om uit te breiden een pluspunt.

Wel een kanttekening: dat gemiddelde is niet gelijk over het jaar verdeeld, net zomin als je zonne-opwek. In de zomer vul je de accu makkelijk, maar in de winter verbruik je de beperkte zonnestroom overdag vaak al grotendeels zelf, waardoor er weinig overblijft om de accu mee te vullen.

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Terug naar dat hoge vermogen. Bij één HomeWizard Plug-In Battery zit je vast aan 800 watt, ook mét een aparte groep, want dat plafond zit in de hardware. De eveneens stapelbare Zendure SolarFlow 2400 AC+ komt met een aparte groep tot 2400 watt. Alleen de Solarbank Max AC haalt in z’n eentje de volle 3500 watt.

Heb je meer opslag nodig? De Solarbank Max AC ondersteunt tot vijf BP7000-uitbreidingsbatterijen. Onze tip: test eerst een zomer én een winter met de basisunit om te zien hoeveel je zelf verbruikt. Valt 7 kWh te krap uit, dan voeg je relatief betaalbaar één extra BP7000 toe (ook 7 kWh) voor zo’n 1699 euro, tegenover de 2099 euro van de hoofdunit zelf.



Installatie en in gebruik nemen

De installatie zelf is verrassend simpel: zodra de batterij op zijn plek staat, ben je met stekker erin en koppelen via de app zo’n vijf minuten verder. Anker begeleidt je daarbij stap voor stap door een duidelijke onboarding-flow.

Die eerste stap, “op zijn plek zetten”, is met ruim 70 kilo wel een dingetje, dus regel van tevoren hulp of een steekwagentje. Eenmaal geplaatst hoef je ‘m gelukkig ook niet meer te verzetten: Anker geeft tien jaar fabrieksgarantie en belooft 10000 laadcycli voor de LFP-cellen (tot 80 procent restcapaciteit), wat bij één cyclus per dag neerkomt op ruim 20 jaar.

De thuisbatterij wordt geleverd op een pallet per vrachtwagen

Noodzakelijk zijn een slimme meter met P1-poort (die heeft vrijwel elk Nederlands huishouden al) én de Anker P1 Meter: een los kastje dat de gegevens van die P1-poort uitleest en naar de batterij stuurt (momenteel tijdelijk gratis bij aanschaf). Zonder werkt de Solarbank niet meer dan een gigantische powerbank. Als alternatief kun je ook een Shelly Smart Meter gebruiken.

De Anker P1 Meter werkt niet samen met de P1-meter van HomeWizard, en je ziet de gegevens van de Anker dus ook niet terug in de HomeWizard-app. Heb je die al voor je zonnepanelen, dan los je dat op met een Actieve P1 Splitter van HomeWizard.

Gebruik en de Anker-app op Android

Bij Android Planet kijken we uiteraard extra kritisch naar de app-ervaring. Het koppelen van de batterij, de slimme meter en je account verloopt via bluetooth en wifi soepel en gebruiksvriendelijk in duidelijke stappen. Een stuk beter dan bij andere smart home-apparaten.



Anker Anker 8.2 (10.652 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Eenmaal gekoppeld toont het dashboard animatie waar je stroom vandaan komt en naartoe gaat, inclusief batterijpercentage en actueel vermogen. Fijn detail: de app is volledig en netjes naar het Nederlands vertaald, wat bij dit soort elektronica-apps allesbehalve vanzelfsprekend is.

Op mijn Android-toestel viel me op dat de app soms traag opstart, en die vertraging bleek te zitten in de 3D-weergave die standaard op het homescherm staat. Zet je die in de instellingen om naar de 2D-versie, dan start de app een stuk vlotter op.

Je mist dan wel de realtime weersweergave, temperatuur en de dag/nacht-kleurthema’s op het beginscherm, maar voor de snelheid die je ervoor terugkrijgt is dat een prima ruil. Eenmaal opgestart is de app gewoon vlot en reageert alles zoals het hoort; het is echt alleen dat opstartmoment waar de winst zit.

App homepage 3D modus App homepage 2D modus

Qua sturing biedt de app vijf modi:

Dynamisch tarief : laadt goedkoop, ontlaadt duur, op basis van de actuele uurprijs.

: laadt goedkoop, ontlaadt duur, op basis van de actuele uurprijs. Zelfverbruik : levert realtime wat je huis nodig heeft; de “nul op de meter”-stand.

: levert realtime wat je huis nodig heeft; de “nul op de meter”-stand. Slimme modus : AI-assistent “Anka” kiest zelf een laadstrategie op basis van weer en verbruik.

: AI-assistent “Anka” kiest zelf een laadstrategie op basis van weer en verbruik. Aangepaste modus : zelf tijdsblokken en vermogen per periode instellen.

: zelf tijdsblokken en vermogen per periode instellen. Tijd-van-gebruik: laadt in de daluren, ontlaadt in de piekuren (vast dag/nachttarief).

Voor verreweg de meeste gebruikers is Zelfverbruik de meest geschikte stand. Die werkt in de praktijk feilloos en stabiel, en zorgt ervoor dat je je eigen zonnestroom maximaal benut in plaats van ‘m goedkoop terug te leveren aan het net. Dat wordt zeker vanaf 1 januari 2027 belangrijk, wanneer de salderingsregeling verdwijnt en teruglevering nauwelijks nog iets oplevert.

De Slimme modus klinkt op papier aantrekkelijker, maar is in de praktijk overbodig: heb je geen dynamisch energiecontract, dan is Zelfverbruik al je beste optie. Heb je dat wel, dan kies je direct voor Dynamisch tarief.

In onze test voegde de AI in geen van beide gevallen iets toe, en begon de batterij bovendien al vroeg op de dag rustig op te laden, in plaats van te wachten tot de piekuren rond het middaguur.

Een interessant alternatief is er wél voor wie een dynamisch energiecontract heeft. Bij zo’n contract verandert de stroomprijs per uur of kwartier, en is soms zelfs negatief, zoals ’s nachts of op zonnige middagen met veel aanbod.

De Solarbank Max AC speelt daar automatisch op in: je koppelt eenmalig je energieleverancier in de app, waarbij de meeste Nederlandse energiemaatschappijen worden ondersteund, waarna de batterij zelf de actuele uurprijzen ophaalt en laadt bij lage prijzen en ontlaadt bij hoge, zonder dat je er nog naar hoeft om te kijken.

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Tot slot draait de app volledig via de cloud van Anker, wat betekent dat je zonder internetverbinding weinig kunt met je batterij. Een officiële koppeling met Homey ontbreekt vooralsnog, terwijl integratie met Home Assistant wel mogelijk is.

Terugverdientijd

Hoeveel de Solarbank Max AC je daadwerkelijk oplevert, hangt sterk af van je zonnepanelen, je verbruik en je energiecontract. Zelf rekenen we het voor met een conservatieve inschatting, zodat jij weet waar je rekening mee moet houden.

De accu heeft volgens de fabrikant een rendement van ongeveer 85 procent: van elke kWh die erin gaat, gebruik je dus 0,85 kWh weer. Bij de basiscapaciteit van 7 kWh en de huidige actieprijs van 2099 euro, kom je uit op een effectieve capaciteit van 5,95 kWh per volledige cyclus. Laad en ontlaad je de batterij één keer per dag, tegen een gemiddelde energieprijs van 0,30 euro per kWh, dan bespaar je in theorie 1,78 euro per dag, ofwel 651,52 euro per jaar.

Die berekening is optimistisch: in de praktijk heb je ook bewolkte dagen en momenten waarop de batterij niet volledig oplaadt. Rekenen we daarom voorzichtiger, dan kom je eerder uit op zo’n 400 euro besparing per jaar, goed voor een terugverdientijd van ruim vijf jaar. Dat is ruim binnen de 10 jaar garantie en de 20-plus jaar levensduur die Anker belooft.

Anker zelf claimt een hogere besparing, tot 1696,80 euro per jaar, maar dat cijfer gaat uit van een groter systeem (6000 Wp aan zonnepanelen, een extra uitbreidingsbatterij) en de nog niet overtuigende AI-optimalisatie. Wij houden onze eigen, conservatievere berekening aan als realistischer uitgangspunt.

Conclusie Anker Solix Solarbank Max AC review

De Anker Solix Solarbank Max AC is momenteel één van de krachtigste plug-in thuisbatterijen die je kunt kopen. De hardware is stevig, stil en werkt in de praktijk uitstekend om je huis zo dicht mogelijk bij “nul op de meter” te krijgen, met dank aan het hoge vermogen en de flinke basiscapaciteit. Wil je echter dat vermogen ook volledig benutten, dan ontkom je niet aan een aparte groep en dus een elektricien, wat de instapdrempel en de kosten verhoogt. De Android-app zelf valt ons juist mee: nette Nederlandse vertaling, een zelfverbruikmodus die feilloos werkt en, na het omzetten naar de 2D-weergave, ook een vlotte opstarttijd. Alleen de Slimme modus is in de praktijk overbodig naast de prima werkende Zelfverbruik- en Dynamisch tarief-modi. Ben je vooral op zoek naar rauwe kracht en capaciteit, en heb je (of regel je) een aparte groep, dan is dit een van de meest capabele thuisbatterijen in zijn klasse. Kies gewoon Zelfverbruik, of met een dynamisch energiecontract Dynamisch tarief: de Slimme modus heb je dan niet eens nodig.

Anker Solix Solarbank Max AC kopen

Zie jij de Anker Solix Solarbank Max AC wel zitten? Dan kun je het apparaat bij diverse webshops in huis halen. We hebben een exclusieve kortingscode voor je geregeld als je bij Anker Solix je aankoop doet.

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Alternatieven voor de Anker Solix Solarbank Max AC

Is de Solarbank Max AC net te fors of te prijzig voor jouw situatie? We testten eerder al een aantal andere plug-in thuisbatterijen. Hieronder drie alternatieven om te overwegen.

Zendure SolarFlow 2400 AC+

De Zendure is net als de Anker een AC-gekoppelde plug-in batterij met een fors vermogen, en daarmee het meest directe alternatief. Zoek je die combinatie van hoge capaciteit en vermogen, maar wil je merken vergelijken, dan is dit je eerste vergelijkingspunt.

Lees onze Zendure SolarFlow 2400 AC+ review

Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro

Blijf je liever binnen het Anker-ecosysteem, maar heb je genoeg aan minder capaciteit? De kleinere Solarbank 3 E2700 Pro biedt veel van dezelfde voordelen, is voordeliger en heeft PV-aansluitingen om zonnepanelen direct aan te sluiten, handig voor een balkon zonder slimme meter.

Lees onze Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro review

HomeWizard Plug-In Battery

Zoek je vooral iets toegankelijks en betaalbaars om mee te beginnen, en is 800 watt vermogen genoeg voor je sluipverbruik? Dan is de compacte HomeWizard Plug-In Battery een laagdrempelige instapper, al lever je flink in op capaciteit en vermogen.

Lees onze HomeWizard Plug-In Battery review