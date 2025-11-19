Alles over Gemini 3: functies, beschikbaarheid en meer

Google heeft Gemini 3 aangekondigd, de nieuwste versie van zijn AI die je binnenkort overal tegenkomt. Dit moet je weten.

Gemini 3: alles wat je moet weten

De AI-industrie wordt weer even opgeschud, want Gemini 3 is volgens verschillende testen het beste AI-model dat op dit moment beschikbaar is. Dat is goed nieuws voor Android-gebruikers, want die komen deze AI het vaakst tegen.

Gemini 3 is volgens Google tevens het veiligste model tot nu toe van het bedrijf. Zo moet de kunstmatige intelligentie onder andere beter beschermd zijn tegen promptinjecties waar we eerder over schreven.

Welke smaken zijn er?

Gemini 3 komt eerst in twee verschillende smaken beschikbaar: Gemini 3 Pro en Gemini 3 Deep Think. Later worden er meer versies geïntroduceerd.

Gemini 3 Pro scoort vergeleken met vorige versies onder andere veel beter op het gebied van wiskunde, feitelijke nauwkeurigheid en het schrijven van code. Ook opvallend is dat deze versie in tegenstelling tot ChatGPT niet de focus op persoonlijkheid legt en de gebruiker niet constant complimentjes geeft, maar juist beknopt en feitelijk antwoorden geeft.

Daarnaast is Gemini 3 Deep Think de versie voor redeneren, om complexe problemen op te lossen.

Wat zijn de nieuwe functies?

De belangrijkste vernieuwing is dat antwoorden nu interactief kunnen zijn. In plaats van enkel tekst en eventueel grafiekjes en afbeeldingen, kan een antwoord ook uit een soort webpagina bestaan waarin je kunt klikken. Als je bijvoorbeeld vraagt om een galerij van Vincent van Gogh met context over zijn leven bij elk werk, dan maakt Gemini een klikbare tijdlijn.

Gemini 3 moet ook beter zijn in het analyseren van complexe video’s. Als voorbeeld noemt Google hoe je een video kunt uploaden van een sportwedstrijd waarin je speelt, waarna je vraagt op welke vlakken je kunt verbeteren. Gemini maakt dan ook direct een trainingsplan om aan die punten te werken.

Gemini 3 moet ook beter zelfstandig aan de slag kunnen. Als je een Gemini Agent (een AI die voor jou opdrachten uitvoert) een taak geeft, dan zal dat vaker en vooral ook langer goed gaan.

Daarnaast wordt Google Antigravity uitgebracht. Deze tool is voor makers van software bedoeld, om een agent te creëren die onder andere helpt bij het schrijven van code. Deze agent moet zelfs hele apps kunnen maken.

Hoe zit het met de beschikbaarheid?

Gemini 3 Pro kom je nu eerst op twee plekken tegen: De Gemini-app op je smartphone en in de AI-modus binnen Google Zoeken.

In het geval van de Gemini-app is Gemini 3 Pro voor betalende gebruikers nu beschikbaar. Gebruik je de Gemini-app zonder abonnement, dan maak je gebruik van Gemini 2.5 Flash en heb je beperkte toegang tot Gemini 2.5 Pro.

Gemini 3 Pro binnen de AI-modus van Google Zoeken is zelfs voor gratis gebruikers, maar eerst enkel in de Verenigde Staten. Betalende gebruikers krijgen hogere limieten. De Gemini Agent komt ook eerst enkel voor Google AI Ultra-abonnees in de Verenigde Staten beschikbaar.

Ook Gemini 3 Deep Think is nog niet direct beschikbaar. Eerst moeten veiligheidstesters daar nog mee aan de slag, waarna in de komende weken abonnees met een Google AI Ultra-abonnement de AI kunnen laten redeneren.

Gemini op andere plekken

Later zal Gemini 3 waarschijnlijk ook op andere plekken opduiken, zoals binnen Gmail. Gemini vindt je tegenwoordig onder andere ook in Google Home, Google Spreadsheets en Google Maps.