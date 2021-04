OnePlus Watch review: slim horloge is door matige software niet zo slim

In april 2021 lees je alles over wearables op Android Planet, waaronder tips en achtergrondartikelen. Een review van de gloednieuwe OnePlus Watch mag daarom niet ontbreken. Lees hier wat we van het slimme horloge vinden.

OnePlus Watch review

De OnePlus Watch is de eerste ‘echte’ wearable van het bedrijf, nadat het eerder een goedkope fitnesstracker uitbracht in het buitenland. Het horloge heeft een instapprijs van 159 euro, draait op een eigen besturingssysteem en wij zijn er mee aan de slag gegaan.

Strak design

De OnePlus Watch is verkrijgbaar in twee versies: klassiek en kobalt, alhoewel laatstgenoemde pas later op de markt komt. Wij hebben de zwarte klassieke Watch om de pols gehad. De kast is 46 millimeter groot, er wordt een zwart bandje bijgeleverd en het geheel weegt totaal 76 gram.

Het bandje heeft een geinig reliëf en is gemaakt van een rubber-achtig materiaal. De bandje is flexibel en daardoor zit de OnePlus Watch fijn om je pols. Het bandje is trouwens verwisselbaar, zodat je ook andere varianten kunt gebruiken. Aan de rechterkant zijn twee knoppen aanwezig. De bovenste gebruik je om het overzicht met apps te openen, de onderste kun je linken aan een specifieke app of functie.

Prima schermpje en fijne hardware

De OnePlus Watch heeft een rond display van 1,39 inch met een resolutie van 454 bij 454 pixels. Het gaat om een amoled-schermpje en dat zorgt ervoor dat het prima is om naar te kijken. De helderheid aanpassen kan snel via de instellingen, waarbij je kiest uit verschillende ‘niveau’s’.

Een speaker, bluetooth en wifi zijn ook aan boord, maar nfc ontbreekt wel. Natuurlijk is daarnaast een hele rits sensoren aanwezig, zoals een gyroscoop, gps-module, hartslagsensor, barometer en een sensor om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Van de 4GB interne opslag wordt wel wat afgesnoept door het besturingssysteem, maar er is nog steeds zo’n 2GB ruimte over om bijvoorbeeld muziek op te slaan.

Verder is de Watch waterdicht, zodat douchen of een baantjes zwemmen geen probleem is. Al met al een vrij standaard pakket aan hardware en functies voor een smartwatch anno 2021.

Eerste set-up en gebruik OnePlus Health

De smartwatch synchroniseer je met de eigen OnePlus Health-app uit de Play Store. Het horloge werkt trouwens niet met iOS, en dat is wel een beetje jammer. Je downloadt de app, koppelt het horloge en in principe ben je dan meteen klaar. Bij ons ging dat niet helemaal vlot, maar dat ligt mogelijk aan het reviewmodel en de voorbereidingen vanuit OnePlus die nog niet helemaal klaar waren.

De app kent verschillende functies en inzichten en toont aan de onderkant drie tabbladen. Via ‘Gezondheid’ check je hoeveel stappen je hebt gezet, hoe je hebt geslapen, wat je stressniveau is en bijvoorbeeld je hartslag. Via ‘fitness’ kun je aan de slag met het bijhouden van allerlei activiteiten. Van hardlopen tot dansen en van watersport tot yoga en fietsen. Dat is fijn voor actieve gebruikers.

Via ‘Beheren’ kun je iets dieper in het horloge duiken, maar daar moet je niet al te veel van verwachten. Door het eigen besturingssysteem dat OnePlus gebruikt, zijn de opties nogal beperkt. Verder dan wat standaardwijzerplaten (of een eigen foto), notificaties die je kunt synchroniseren en je doelen instellen kom je niet.

Ook kun je vanuit daar muziek synchroniseren met je horloge. Neem daarvoor ruim de tijd, want de synchronisatie duurt een beetje lang. Naast inzichten inzien via de eigen app, kun je hiervoor ook Google Fit gebruiken, de OnePlus Watch heeft hier gelukkig integratie mee.

OnePlus Watch in gebruik

Het scherm van de OnePlus Watch is erg responsief en kent verschillende veegmogelijkheden. Zo swipe je van onder naar boven om notificaties te openen of juist van boven naar beneden om de snelle instellingen te zien.

Als gezegd kun je notificaties vanaf je smartphone synchroniseren. De meldingen zijn echter summier, tonen altijd hetzelfde icoontje en interactie ermee is niet mogelijk. Daardoor is het lastig om te zien of je nou een e-mail, agenda-afspraak of Android Planet-notificatie krijgt.

App-aanbod is te karig

Het app-aanbod valt helaas tegen, opnieuw door het matige besturingssysteem dat OnePlus gebruikt. Je kunt apps openen als een muziekspeler, stopwatch of timer en natuurlijk een zaklamp. Een wekker zetten, het weer checken of je telefoon zoeken is ook mogelijk. Andere opties zijn bijvoorbeeld ‘TV aansluiten’, maar we weten nog steeds niet hoe deze functie werkt. Verder kun je je dagelijkse activiteiten checken of je hartslag, zuurstofniveau of de luchtdruk meten.

Een agenda-app ontbreekt en de volgorde van de apps is niet aan te passen. Daarnaast is er geen app-winkel aanwezig, dus je moet het doen met het huidige aanbod. In de toekomst gaan we mogelijk nieuwe apps zien, maar dit is (nog) niet bevestigd.

Gebruik je het horloge in het Nederlands, houd dan trouwens wel rekening met verschillende vage vertalingen of Engelse woorden die alsnog te zien zijn. Zo zie je ‘step’ staan in plaats van aantal stappen, kun je notificaties ‘stilleggen’ en moet je een ‘bluetooth-oordopje’ aansluiten in plaats van -dopjes. Verschillende wijzerplaten of items in de OnePlus Health-app zijn bovendien nog volledig Engels, en dat is slordig.

Accuduur is belangrijkste pluspunt

De accucapaciteit bedraagt 402 mAh, terwijl de OnePlus 9 Pro een batterij heeft van 4500 mAh. Een smartwatch gebruikt echter veel minder stroom en het eigen besturingssysteem helpt daarbij een handje mee. Het horloge zit nu een week om onze pols en heeft nog 33 procent accusap over.

Natuurlijk ligt het eraan hoe intensief je ‘m gebruikt en wat je er allemaal mee bijhoudt. Hier werd het horloge niet voor specifieke doeleinden gebruikt, zoals trainen of het bijhouden van work-outs. Tijdens onze testperiode hebben we wel regelmatig gewandeld, een rondje gefietst en de fysiotherapeut bezocht.

Opladen gaat met de meegeleverde kabel en werkt via ‘pogo-pins’. Het kenmerkende rode OnePlus-kabeltje is niet aanwezig in de doos, maar het is een zwart exemplaar. Volledig opladen gaat in iets meer dan drie kwartier, wat lekker vlot is.

Conclusie OnePlus Watch review

Het ligt er natuurlijk aan waarvoor je een smartwatch precies gebruikt, maar OnePlus snijdt zichzelf in de vingers door te kiezen voor een eigen, middelmatig besturingssysteem. Daardoor is het app-aanbod erg karig, zijn de mogelijkheden beperkt en ook heb je niet veel vrijheid om je smartwatch eigen te maken. Wat dat betreft zijn Wear OS of Tizen (van Samsung) een stuk fijner in gebruik, maar ook deze besturingssystemen kennen hun nadelen. Qua design heeft OnePlus, zoals we gewend zijn, een fijn apparaatje afgeleverd. De accuduur is bovendien erg goed en de snelheid van de OnePlus Watch scoort punten. Voor een eerste smartwatch scoort OnePlus zeker een voldoende, maar als het bedrijf serieuze stappen in ‘smartwatchland’ wil zetten, moet de software echt veel beter.

OnePlus Watch release en prijs

De OnePlus Watch is binnenkort te koop vanaf 159 euro in de kleuren zilver en zwart. Een kobalt-versie komt later op de markt voor een nog onbekende meerprijs. Via de website van OnePlus kun je vanaf 14 april een pre-order plaatsen, uitlevering vindt plaats vanaf 30 april. Ook kun je de Watch kopen bij Belsimpel of Coolblue.

