Samsung Galaxy Watch 8 en Fairphone 6 (Android-nieuws #26)

De prijs van de Samsung Galaxy Watch 8 is gelekt en Fairphone onthult zijn nieuwste telefoon. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Over de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic is erg veel gelekt, maar de prijzen bleven onduidelijk. Daar komt nu verandering in. De doorgaans betrouwbare website WinFuture meldt dat de Galaxy Watch 8 waarschijnlijk 40 tot 50 euro duurder wordt dan zijn voorganger.

De Galaxy Watch 7 lanceerde vorig jaar met een adviesprijs van 319 euro voor het 40 millimeter-model, terwijl de 44 millimeter-versie een prijs van 349 euro had. De Samsung Galaxy Watch 8 Classic wordt ook duurder dan de Galaxy Watch 6 Classic van twee jaar geleden. Het slimme horloge zou een instapprijs van 469 euro hebben.

Fairphone – de Nederlandse smartphonefabrikant met de focus op duurzaamheid – komt na bijna twee jaar weer met een nieuwe telefoon: De Fairphone. Officieel noemt de fabrikant hem overigens de Fairphone (Gen 6). Hij is vanaf nu verkrijgbaar en beschikt over verschillende verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger.

De telefoon is er in drie kleuren: wit, grijs en groen, met een knalgele kleur op de nieuwe Moments-schakelaar. Deze fysieke knop laat je schakelen tussen de normale en de Moments-modus. Hiermee sluit je je als gebruiker af van meldingen en andere afleiding op je telefoon.

WhatsApp helpt je binnenkort een handje bij het teruglezen van gemiste berichten. Bijna twee maanden geleden kwam de functie al voorbij als gelekte bètaversie, maar nu hebben de makers van de berichten-app hem ook officieel aangekondigd. Met Message Summaries praat Meta AI je bij, als het aantal berichten in de groep-chat teruglezen te veel tijd kost.

Open je een groepsgesprek op WhatsApp, dan zie je een pop-up boven de ongelezen berichten met het aantal chats. Door hierop te klikken, begint Meta AI met samenvatten, waarna de belangrijkste punten verschijnen. Zo weet jij precies wat er is gebeurd in een WhatsApp-groep

Poco lanceert een nieuwe middenklasser: de Poco F7. De smartphone heeft een opvallend ontwerp en krachtige specificaties. Te beginnen met de chip: de Snapdragon 8s Gen 4. Deze verschijnt langzamerhand in meer smartphones en presteert ongeveer even goed als de topchips van vorig jaar.

De achterkant is vormgegeven met strakke lijnen en rode accenten. Met een schermformaat van 6,86 inch is de telefoon ook relatief groot. Het display heeft een hoge 1,5K-resolutie en een flinke maximale helderheid van 3200 nits.

Galaxy Unpacked – het evenement waar Samsung haar volgende vouwtelefoons en smartwatches aankondigt – is op 9 juli aanstaande. Het evenement vindt plaats in Brooklyn, New York en in Nederland bekijk je de livestream om 16.00 uur ’s middags.

Samsung noemt het evenement The Ultra Experience Is Ready To Unfold. Daarnaast laat het weten dat “het beste van Galaxy AI en Samsungs vakmanschap op het punt staat om onthuld te worden”. We verwachten, net als de afgelopen jaren, een nieuwe Flip, Fold en smartwatches.

