Samsung Galaxy A22 5G review: 5G voor een prikkie

De Galaxy A22 5G is de goedkoopste 5G-smartphone die Samsung momenteel verkoopt. Maar is het ook een fijn toestel? Je leest het in onze uitgebreide review.

Lees verder na de advertentie.

Dit is de Samsung Galaxy A22 5G review

Tot voor kort was de Galaxy A32 Samsungs goedkoopste telefoon met 5G. Daar brengt de Samsung Galaxy A22 5G verandering in. Deze smartphone heeft een adviesprijs van slechts 229 euro, maar biedt toch toegang tot het snelste mobiele netwerk van dit moment. Als we naar de prijsontwikkeling van de gemiddelde Samsung-telefoon kijken, zou het ons niet verbazen als de Galaxy A22 5G binnenkort zelfs onder de 200 euro duikt.

In onze review van de Samsung Galaxy A22 5G kijken we naar de plus- en minpunten van het toestel. Welke concessies moest Samsung doen om deze goedkope smartphone van 5G te voorzien?

Inhoudsopgave Samsung Galaxy A22 5G review Design Scherm Hardware Software Camera’s Accuduur Conclusie Kopen

Goedkope telefoon, goedkoop ontwerp

Als je de Samsung Galaxy A22 5G vastpakt, voel je direct dat het hier om een goedkoper toestel gaat. Vooral het plastic op de achterkant is verbazingwekkend dun. Als je er met je vingers overheen gaat, lijkt het bijna papier. Met een mesje zou je er vermoedelijk direct doorheen prikken. Ook de plastic randen van de telefoon verraden het bescheiden prijskaartje. Er valt prima mee te werken, maar de Galaxy A22 5G straalt nergens luxe uit.

Op de voorzijde van de smartphone zien we een stevige ‘kin’. Ook de overige randen zijn relatief dik naar hedendaagse maatstaven. De selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel en is ondergebracht in een druppelvormige notch. De camera’s op de achterzijde zitten in een eenvoudig vierkant eiland.

Scherp scherm heeft slechte kijkhoeken

In onze review van de Samsung Galaxy A32 5G klaagden we over de lage resolutie van het scherm. Het 6,6 inch-display van de A22 heeft opvallend genoeg een hogere resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Je content ziet er daardoor lekker scherp uit. Ook gaat het om een 90Hz-paneel, wat betekent dat de pixels 90 keer per seconde worden ververst. Daardoor voelt de telefoon behoorlijk vlot en soepel aan. De duurdere A32 en zelfs de Galaxy A42 5G moeten het met 60Hz doen.

Natuurlijk zit er wel een addertje onder het gras: de Galaxy A22 5G heeft een lcd-scherm, terwijl de A32 (4G-versie) en A42 een oled-paneel hebben. Kleuren zien er op de A22 daardoor iets fletser uit en ook het contrast houdt niet over. Bovendien zijn de kijkhoeken erg matig. Als je de telefoon een beetje schuin bekijkt, loopt de helderheid heel erg snel terug. Je kunt het display dan moeilijk aflezen in de zon.

Toch verkiezen we het scherpe en soepele scherm van de Galaxy A22 5G boven dat van de A32 en A42, want met de beperkingen kun je best leren leven. Wel krijg je bij de concurrentie voor hetzelfde of zelfs minder geld een beter display. Vooral de Poco X3 Pro en Poco X3 NFC maken het deze Samsung erg lastig.

Snel genoeg voor dagelijks gebruik

Het hart van de Samsung Galaxy A22 5G is de MediaTek Dimensity 700. Deze processor doet het verrassend aardig en voor appen, mailen en surfen is de smartphone dan ook absoluut snel genoeg. Het al genoemde 90Hz-scherm maakt dat de A22 zelfs nog iets rapper aanvoelt dan hij daadwerkelijk is. 4GB werkgeheugen is wel vrij karig, zeker met het oog op de toekomst. Je kunt kiezen uit varianten met 64 of 128GB opslagruimte, die je bovendien kan uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Hét grote voordeel van de Galaxy A22 is natuurlijk de 5G-ondersteuning. Daar heb je nu nog niet zo heel veel aan, maar volgend jaar komt het nieuwe mobiele netwerk in Nederland echt op stoom. Dan profiteer je van hogere downloadsnelheden en dat is mooi meegenomen.

De vingerafdrukscanner aan de zijkant is helaas van matige kwaliteit. Het kostte ons veel moeite om een vingerafdruk te registreren. Ook het ontgrendelen duurde vaak zo lang dat we liever onze toegangscode intypten. Daarnaast is de monospeaker aan de onderkant ronduit slecht, aangezien bass volledig ontbreekt. Wel fijn: er is een koptelefoonaansluiting aanwezig, zodat je je bedrade headset kunt gebruiken.

Prima software-ondersteuning

De Samsung Galaxy A22 5G draait op Android 11 met daaroverheen Samsungs One UI-software. Deze kleurrijke skin biedt behoorlijk wat extra opties zonder chaotisch over te komen. Helaas staan er wel behoorlijk wat overbodige apps op het toestel. Als je Samsungs eigen browser gebruikt, krijg je bovendien ‘suggesties’ van bedrijven die Samsung daarvoor betaald hebben. Daarbij kun je denken aan Amazon, Facebook en Booking.com, wat wel een beetje irritant is.

Samsung belooft de Galaxy A22 5G twee grote updates te geven. Je kunt in de toekomst dus Android 12 en Android 13 verwachten op het toestel. Dat is netjes voor deze prijsklasse. Daarnaast garandeert Samsung drie jaar lang elke kwartaal een beveiligingsupdate, die hackers buiten de deur moeten houden. Ook daar hebben we niets over te klagen.

Camera’s passen bij deze prijsklasse

Bij goedkope telefoons als de Galaxy A22 bezuinigen fabrikanten vaak op de camera’s. Dat heeft Samsung hier ook gedaan, hoewel je best acceptabele foto’s kunt schieten met de hoofdcamera. Deze heeft een resolutie van 48 megapixel, maar voegt standaard vier pixels samen tot één om meer details te kunnen tonen. De resolutie is dan dus 12 megapixel.

De groothoeklens biedt een resolutie van 5 megapixel. Zoals je in de voorbeelden hieronder kunt zien, is dat simpelweg te laag. Zelfs op een klein telefoonscherm valt op dat de foto’s erg soft en dof zijn. Ook is het dynamisch bereik matig.

Hoofdcamera

Groothoeklens

Hoofdcamera

Groothoeklens

Hoofdcamera

Groothoeklens

Hoofdcamera

Groothoeklens

Bij daglicht zien de foto’s van de primaire camera er als gezegd aardig uit. Ze zijn voldoende scherp en de kleuren ogen vrij natuurlijk. Als de zon zakt, gaat ook de kwaliteit van de foto’s stevig achteruit. Het toestel beschikt wel over een nachtmodus, maar daar moet je geen wonderen van verwachten. Foto’s komen er wel iets lichter uit te zien, maar ook een beetje nep. Tijdens onze testperiode crashte de camera-app overigens regelmatig tijdens het maken van een kiekje met de nachtmodus.

Normaal

Nachtmodus

Normaal

Nachtmodus

De groothoeklens kun je helaas niet gebruiken in combinatie met de nachtmodus. Je doet er daarom goed aan om deze camera na zonsondergang links te laten liggen. De resultaten zijn bedroevend en qua detail blijft er vrijwel niets over.

Groothoeklens ‘s nachts

Portretmodus

De derde lens is een dieptesensor, die de primaire camera helpt om een mooie achtergrondonscherpte te creëren in de portretmodus. Dat werkt over het algemeen vrij goed.

Accuduur van twee dagen

De Samsung Galaxy A22 5G heeft een stevige accu van 5000 mAh aan boord. In combinatie met de niet al te veeleisende processor zorgt dat voor een indrukwekkende accuduur. Twee dagen zonder stopcontact moet voor de meeste mensen haalbaar zijn. Ook zware gebruikers zullen vrijwel nooit voor het einde van de dag moeten bijladen.

Duurdere toestellen moeten het steeds vaker zonder lader stellen, maar Samsung levert er bij de Galaxy A22 5G gewoon eentje mee. De maximale laadsnelheid ligt op 15 Watt. Dat is redelijk rap, maar het duurt toch wel een kleine 2,5 uur voordat de grote batterij weer helemaal vol zit.

Conclusie Samsung Galaxy A22 5G review

De Samsung Galaxy A32 en ook de Galaxy A42 5G hebben een korrelig scherm waar je je waarschijnlijk dagelijks aan ergert. Omdat de goedkopere Samsung Galaxy A22 5G zulke grote tekortkomingen niet kent, is het een wat uitgebalanceerder toestel. De telefoon is snel genoeg, heeft een aardig scherm en een uitstekende accu. Bovendien mag je drie jaar lang software-updates verwachten.

Dan moet je natuurlijk wel kunnen leven met de hooguit redelijke camera’s en de matige bouwkwaliteit. Bij sommige concurrenten krijg je bovendien meer waar voor je geld. Toch is de Galaxy A22 5G Samsung aantrekkelijkste smartphone onder de 300 euro.

Samsung Galaxy A22 5G kopen

Wil je de Samsung Galaxy A22 5G na het lezen van deze review kopen? Het toestel heeft een adviesprijs van 229 euro en is verkrijgbaar in de kleuren grijs, wit en paars. In de prijsvergelijker hieronder zie je de beste prijs voor een losse Samsung Galaxy A22 5G. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een abonnement in combinatie met de Galaxy A22 5G.