Samsung bracht vorige maand de Galaxy Note 10 Lite uit, een grote smartphone die de nieuwe instap-Note moet zijn. Wat zijn de verschillen met de normale Note 10 en is de nieuwe Lite-versie de moeite waard? Je leest het in deze review.

Vorig jaar schreven een uitgebreide review van de Samsung Galaxy Note 10 op Android Planet. Dit toestel hoorde bij de beste smartphones van 2019, maar had wel een fors prijskaartje. Met de nieuwe Galaxy Note 10 Lite maakt Samsung het ‘Note-concept’ toegankelijk, doordat de smartphone ‘slechts’ 600 euro kost.

Maar welke concessies heeft het bedrijf hiervoor moeten doen en is de Note 10 Lite het overwegen waard? Je leest het in deze review, waarin we de belangrijkste plus- en minpunten bespreken.

Pluspunt 1: Groot en mooi scherm

Een belangrijke verschil tussen de normale Galaxy Note 10 en Note 10 Lite is het scherm. Beide smartphones hebben een amoled-scherm, maar dat van de Note 10 Lite is met 6,7 inch wel een stuk groter dan de Note 10 (6,3 inch). Dat is fijn voor als je de S Pen gebruikt (waarover later meer), maar houd er wel rekening mee dat de smartphone nauwelijks met één hand te bedienen is.

De schermkwaliteit is – zoals we van Samsung gewend zijn – uitstekend. Kleuren spatten van het scherm, de zwarttinten zijn diep en de helderheid kan flink worden opgeschroefd. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels ook prima en dat zorgt voor scherpe beelden. De randen rondom het scherm zijn wel iets dikker dan bij de normale Note 10, maar dit stoort niet.

Belangrijk om te weten is dat Samsung heeft gekozen voor een plat scherm, en niet eentje met gebogen randen. Dat ziet er wat minder luxueus uit, maar de afgebogen schermranden van de Note 10 hadden weinig praktisch nut, dus het is geen ramp.

Pluspunt 2: Prima camera’s

Op de achterkant van de Samsung Galaxy Note 10 Lite zitten drie camera’s, elk van 12 megapixel. Het gaat om een primaire camera, telelens voor 2x optische zoom en een groothoeklens. Voorop zit een 32 megapixel-camera voor selfies.

Fijn is dat zowel de primaire camera als telelens optische beeldstabilisatie hebben, waardoor plaatjes scherp blijven als je handen wat trillen of een ingezoomde foto maakt. Ook in het donker helpt die beeldstabilisatie, omdat foto’s dan minder snel bewogen zijn.

Overdag maak je goede foto’s met de camera’s, waarbij kleuren natuurgetrouw ogen en er veel detail aanwezig is. De kwaliteit van de groothoeklens is – zoals wel vaker bij dit type camera – iets minder, en vooral in het donker is het moeilijk om een goede foto te maken. Bij genoeg daglicht presteert de groothoeklens echter goed en komt ‘ie vaak van pas, omdat je hiermee simpel meer op beeld vastlegt, wat je kiekje tegelijk een tof effect geeft.

Pluspunt 3: Grote accu en snel opladen

Een fijne feature van de Samsung Galaxy Note 10 Lite is de forse 4500 mAh-accu. Hierdoor gaat de smartphone zonder problemen een volle dag mee, ook als je ‘m intensief gebruikt. Je moet niet verwachten dat je twee dagen zonder opladen kan, maar de Note 10 Lite gaat beduidend langer mee dan de normale (en duurdere) Note 10, die simpelweg geen goede accuduur heeft.

Daarnaast laadt de Galaxy Note 10 Lite lekker snel op. Samsung levert de telefoon met een 25 Watt-oplader en daarmee zit ‘ie in rap tempo weer vol. Na een halfuur aan het stroom zit het toestel voor ruim de helft vol en het volledig opladen duurt nog geen anderhalf uur. Wel is het jammer dat draadloos opladen ontbreekt; deze feature heeft Samsung moeten schrappen om de prijs van de Note 10 Lite laag te houden.

Pluspunt 4: S Pen is handig

De belangrijkste reden om voor de Galaxy Note 10 Lite te kiezen, is de S Pen. De stylus schuift uit de behuizing en gebruik je om notities te maken en op het toestel te schetsen, maar het pennetje biedt meer handige opties.

Zo heeft het een knopje en bluetooth-ondersteuning, waardoor je als ‘m soort ‘afstandsbediening’ kunt gebruiken om bijvoorbeeld foto’s te maken, of een presentatie te geven. Dit werkt goed en de stylus is ook handig als je een screenshot maakt en iets wil uitlichten door bijvoorbeeld iets te omcirkelen.

Minpunt 1: Maar ook iets beperkt

Wel is het jammer dat de Note 10 Lite niet dezelfde S Pen heeft als de Note 10 en Note 10 Plus. Hierdoor ontbreken bijvoorbeeld de air gestures, die het mogelijk maken om acties uit te voeren door middel van gebaren, zonder dat je het scherm aanraakt.

Gelukkig heeft Samsung wel de functie toegevoegd waarmee je geschreven teksten direct naar digitale tekst omzet. Dat komt van pas bij het maken van aantekeningen en werkt goed. Houd er dus alleen rekening mee dat de S Pen iets minder veelzijdig is dan het nieuwere pennetje van de duurdere Note 10-toestellen.

Minpunt 2: Plastic design

Veel high-end smartphones hebben een behuizing van glas, maar de Galaxy Note 10 Lite is van plastic. Dat klinkt erger dan dat het daadwerkelijk is, maar vinden we wel een beetje jammer. Het toestel voelt goedkoper aan dan de Note 10 en Note 10 Plus, maar is wel stevig en doordat het relatief zwaar en verder fraai is vormgegeven (199 gram), heb je wel het gevoel een luxe smartphone te gebruiken.

Als gezegd ontbreekt draadloos opladen en ook is de Galaxy Note 10 Lite niet stof- en waterdicht. De telefoon heeft geen IP-certificatie en daardoor moet je beter oppassen als je bijvoorbeeld te maken hebt met een regenbui.

Ook stereospeakers ontbreken, maar een koptelefoonaansluiting is wél aanwezig. Dat is fijn, want bij de Note 10-telefoons (en de nieuwste Galaxy S20) ontbreekt deze poort juist. Op dit gebied is de Note 10 Lite dus een stukje veelzijdiger dan zijn duurdere broers.

Minpunt 3: Hardware is niet de snelste

Om kosten te besparen, heeft Samsung de Galaxy Note 10 Lite ook uitgerust met minder krachtige hardware dan de Note 10. Onder de motorkap zit een Exynos 9810-chip, een relatief oude processor die ook de Galaxy S9 en Note 9 aandrijft. Ook aanwezig is 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte, wat prima is.

De processor van de Note 10 Lite is twee jaar oud en dat merk je ook. De smartphone is vlot, maar tijdens mijn testperiode heb ik regelmatig haperingen gezien. Hierdoor voelt het toestel minder vlot aan en de meeste smartphones die vorig jaar zijn verschenen, zoals de Galaxy S10, zijn simpelweg krachtiger.

De OnePlus 7T, die ongeveer hetzelfde kost als de Note 10 Lite, heeft snellere interne hardware en een 90Hz-scherm, en voelt daardoor veel vlotter. De prestaties van de Note 10 Lite zijn absoluut niet slecht, maar in deze prijsklasse zijn op dit gebied betere opties beschikbaar.

Conclusie Samsung Galaxy Note 10 Lite review

De Samsung Galaxy Note 10 Lite is nogal een rare smartphone. Qua hardware en functies hangt de telefoon een beetje tussen de Note 9 en Note 10 in, en hij is vooral het overwegen waard als je per se een erg groot scherm en S Pen wil, maar niet te diep in de buidel wil tasten.

Het prijsverschil tussen de Note 10 Lite en normale Note 10 is 150 euro, maar daar lever je wel wat voor in. Zo is de hardware minder krachtig, de behuizing van plastic, ontbreekt een IP-certificatie en draadloos opladen en krijg je niet de allernieuwste S Pen.

Kun je het pennetje ook missen, dan kun je net zo goed gaan voor de Galaxy S10. Dit toestel lost alle minpunten van de Note 10 Lite op, is slechts een paar tientjes duurder en blijft – ook nu de release van de Galaxy S20 aanstaande is – een uitstekende smartphone waar je nog wel even mee vooruit kunt.

