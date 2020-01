De zakelijke markt is erg belangrijk voor Samsung Benelux. Met onder andere een nieuw ruggedized toestel willen ze die markt vergroten. In deze Samsung Galaxy Xcover Pro preview lees je onze eerste indrukken van de robuuste smartphone.

Samsung Galaxy Xcover preview: business to business is belangrijk

Samsung nodigde ons uit om met Douwe Klomp, productmanager business to business bij Samsung, aan te schuiven. Is die markt belangrijk voor Samsung, hoe willen ze het aankomende tijd aanvliegen en welke producten zijn daarvoor nou uitermate geschikt? De b2b-markt is inderdaad erg belangrijk voor de fabrikant, zo liet Klomp weten. Met diensten zoals Samsung Knox denkt het bedrijf een goede troef in handen te hebben voor dat marktsegment in de Benelux.

Met zogenaamde Galaxy Enterprise Editions spelen ze in op goede beveiliging en bedrijven kiezen daar logischerwijs steeds vaker voor. Een smartphone (of tablet) wordt niet alleen gebruikt om te bellen, maar ook om allerlei bedrijfsgevoelige informatie op te slaan, bewerken en versturen. Met zo’n speciale editie weet je zeker dat je vier jaar lang beveiligingsupdates krijgt.

Koop je meerdere van die toestellen voor het bedrijf, dan kun je die makkelijk in één keer configureren met Knox. Welke apps installeer je voor en welke niet, wat voor beveiliging gebruik je precies of wat pas je aan in de instellingen voor de smartphones al, of juist een specifiek gedeelte, van je werknemers?

Van onder andere de Samsung Galaxy S9, Galaxy S10, S10e en Galaxy A50 zijn die speciale varianten verkrijgbaar, maar ook van bijvoorbeeld de Tab Active Pro-tablet. Het haakje met ruggedized toestellen, oftewel apparaten die tegen een stootje kunnen, is dat ook daar beveiliging natuurlijk een grote rol speelt. In allerlei werkvelden worden zulke toestellen gebruikt en ook dat moet veilig zijn. De – volgens Samsung – populaire Galaxy Xcover 4S is zo’n smartphone en ook daar is een Enterprise Edition van beschikbaar, naast een consumentenvariant.

De Galaxy Xcover Pro is inmiddels officieel aangekondigd, gaat hier in Nederland 509 euro kosten en is binnen enkele weken verkrijgbaar. Het is een nieuw toestel dat tegen een stootje kan, maar ook vier jaar beveiligingsupdates krijgt. Waar zijn voorgangers nog ongeveer de helft kostten en het moesten doen met een wat ouderwets uiterlijk en/of verouderde specs, slaat Samsung met dit toestel een nieuwe weg in.

Wij hebben deze veilige en robuuste smartphone, die ook gewoon te koop is voor consumenten, al even onder handen kunnen nemen. Check dus deze Samsung Galaxy Xcover Pro preview voor onze eerste indrukken. Daarbij moet gezegd worden dat het ging om een toestel waarbij de software nog niet helemaal af was.

Modern en herkenbaar design

De Xcover Pro heeft een herkenbaar design als je ‘m naast bijvoorbeeld de Galaxy S10 legt. Het platte scherm van 6,3 inch beslaat bijna de gehele voorkant en de frontcamera zit in een gaatje in het scherm. Wel zijn de randen om het scherm iets dikker, wat te maken heeft met de valbestendigheid aldus Douwe. Er is gekozen voor een lcd-display met een hoge resolutie en alles zag er dan ook prima uit. Een amoled-paneel met hoog contrast en diepere kleuren ontbreekt.

Het toestel ligt lekker in de hand en dat komt onder andere door het gekozen materiaal en de afwerking. De buitenkant is grotendeels van polycarbonaat, wat stevig aanvoelt. De geribbelde achterkant zorgt ervoor dat het toestel niet snel uit je handen glijdt. De backcover is te verwijderen, net als de accu van 4050 mAh.

De rechterkant bevat de aan- en uitknop, waarin ook de vingerafdrukscanner is verwerkt. Die werkt fijn en snel, zoals je wil in het ruige werkveld. Aan de onderkant is de usb-c-poort en een enkele speaker geplaatst. Ook vind je daar zogenaamde pogopins, waarmee je het toestel op kunt laden in een dockingstation, maar ook data kunt synchroniseren. Zelf ontwikkelt Samsung niet van zulke accessoires, maar in samenwerking met derde partijen zijn die wel verkrijgbaar.

Aan de linkerzijde zit een programmeerbare knop; handig om je zaklamp snel aan en uit te zetten. Ook kun je er acties aan koppelen in combinatie met Samsung Knox, om zo bijvoorbeeld een beveiligde e-mail op te stellen. Tot slot activeer je daarmee ook de push-to-talk-functie, waarmee je het toestel gebruikt als walkietalkie. Een tweede programmeerbare knop zit aan de bovenkant, naast de koptelefoonaansluiting.

Specificaties die er toe doen

De chip is de Exynos 9611, de opvolger van de Exynos 9610-processor in de populaire Galaxy A50. Er is 4GB werkgeheugen aanwezig en 64GB uitbreidbare opslag. In de korte testperiode waren de prestaties prima te noemen. Waar een ruggedized smartphone slechts even geleden nog betekende dat je een groot, zwaar en log apparaat mee moest zeulen, is dat nu niet meer het geval. We zagen dat gelukkig al eerder al met de introductie van de Cat S52 en bij deze Samsung Galaxy Xcover Pro is dat ook zo.

Het is ook een flinke stap voorwaarts qua specificaties in vergelijking met vorige Xcover-smartphones van Samsung. Dat is ook te zien aan de dubbele camera op de achterkant, waarmee je een prima foto kunt schieten op het eerste gezicht. Daar werd niet al teveel aandacht aan besteed bij de vorige Xcovers, maar ook dat is verleden tijd. In onze volledige review zullen we de kwaliteit pas goed kunnen beoordelen. Hetzelfde geldt voor de accuduur. Op papier biedt de accu van 4050 mAh bij de Xcover Pro genoeg kracht voor de hele dag en of dat klopt, zullen we uitgebreid moeten testen.

Conclusie: Samsung kiest met Xcover Pro voor andere weg

De Galaxy Xcover Pro biedt veel vernieuwing ten opzichte van de vorige generatie Xcovers en het is duidelijk dat Samsung kiest voor een andere weg met dit toestel. We zien weer het ruige element, maar wel verpakt in een modern design met specificaties die er toe doen. Daar vraagt de Zuid-Koreaanse fabrikant wel een flink bedrag voor: 509 euro. Dat is twee keer zo hoog als de adviesprijs van de Xcover 4 en dat is fors.

Dankzij het lange updatebeleid wil Samsung met dit toestel duidelijk weer een stukje van de zakelijke markt innemen en dat lijkt in eerste instantie een goede inschatting. Als bedrijf schrijf je het toestel af in een jaar of drie vier, waarbij je gegarandeerd bent van beveiligingsupdates. Het toestel kan tegen een stootje en is water- en stofdicht, dus moet die periode ook makkelijk meegaan.

Samsung Galaxy Xcover Pro en prijs

De Nederlandse adviesprijs is vastgesteld op 509 euro en Samsung start later deze maand met de verkoop van het toestel.