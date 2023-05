Sony WF-C700N review: fijne oordopjes bieden veel voor weinig

De Sony WF-C700N-oordopjes zijn relatief goedkoop, maar hebben wel goede ruisonderdrukking, uitstekend geluid en een fijn ontwerp. Lees meer in deze review.

Sony kennen we vooral van zijn smartphones en high-end koptelefoons en oordopjes, zoals de WH-1000XM5 en WF-1000XM4, maar het bedrijf heeft ook goedkopere oordoppen. Onlangs zijn de Sony WF-C700N uitgebracht, betaalbare dopjes met actieve ruisonderdrukking en een licht design. Wij hebben de nieuwe oordoppen voor je getest.

Design, bediening en geluid

De Sony WF-C700N-oordopjes hebben een vrij simpel design. De doppen zijn vrij klein en opvallend licht, waardoor ze ook fijn in je oren zitten. Ze zitten bovendien stevig in je oren, waardoor je ze ook prima kan gebruiken als je een rondje gaat hardlopen.

De oordopjes zitten in een cilindervormige oplaadcase. Die voelt door het plastic en het lage gewicht een beetje goedkoop aan, maar is wel degelijk stevig. De oordopjes klik je gemakkelijk vast om ze van stroom te voorzien. Het doosje heeft voorop een klein lichtje om de accustatus te tonen, en achterop zit een usb-c-poort en het knopje om de koppelmodus in te schakelen.

Je bedient de C700N met de knopjes die op de oordoppen zelf zitten. Dat werkt prima, maar we moesten er toch even aan wennen. Als je op een knopje drukt, duw je meteen de oordop een beetje je oren in – en dat soms oncomfortabel.

Het geluid is Sony WF-C700N is erg goed, zeker binnen deze prijsklasse. Muziek klinkt mooi en vol en hoge en lage tonen komen goed tot hun recht. De bass is bij de Sony-oordopjes wel behoorlijk aanwezig, maar dit kun je zelf aanpassen in de equalizer in de app – waarover later meer.

Erg goede noise cancelling

De Sony WF-C700N biedt actieve ruisonderdrukking om omgevingsgeluid weg te filteren. Dat doen de oordopjes opvallend goed, zeker als je de relatief lage prijs in het achterhoofd houdt.

Het meeste lawaai hoor je niet meer als je de noise cancelling inschakelt. Vooral lage tonen weten de Sony-oordopjes goed ‘uit te schakelen’ en ook gesprekken op een druk kantoor vallen grotendeels weg. Ideaal dus voor als je je wil concentreren op het werk, of in het openbaar vervoer van je muziek wil genieten.

Als je het omgevingsgeluid wél wil horen, dan zet je de transparantie-modus aan. Ook deze feature werkt prima en is handig als je je niet compleet wil afsluiten voor de buitenwereld. Je schakelt tussen de modi door op een oordopje te drukken, maar dit kan ook met de Headphones-app.

Sony Headphones Connect-app

Sony’s app voor zijn draadloze koptelefoons en oordopjes heet Headphones Connect. Je gebruikt ‘m ook om de nieuwe WF-C700N in te stellen. De app is redelijk overzichtelijk en laat je bijvoorbeeld schakelen tussen ruisonderdrukking en omgevingsgeluid, en je kan precies kiezen hoe sterk deze functies moeten werken.



Ook is er de ‘Adaptieve geluidsregeling’-functie, die de ruisonderdrukking aanpast op jouw gebruik en de locaties die je bezoekt. Verder gebruik je de app om software-updates voor de Sony-oordopjes te downloaden en je kan instellen dat de oordopjes automatisch worden uitgeschakeld als je ze niet meer gebruikt.

Handig is dat je met de app ook bepaalt waar de knopjes op de oordoppen voor worden gebruikt. Wij hebben ingesteld dat we met het rechter dopje de ruisonderdrukking aan en uit kunnen zetten en links het volume aanpassen. De muziek pauzeren met een enkele klik is bijvoorbeeld ook mogelijk.

Missende features

Omdat de Sony WF-C700N goedkopere oordopjes zijn, ontbreken er een aantal features. Een belangrijke is draagdetectie, waardoor de muziek niet pauzeert als je de dopjes uit je oren haalt. Dat is jammer, maar geen dealbreaker.

Irritanter is dat de Sony WF-C700N ook met twee apparaten tegelijk kan verbinden, maar deze feature pas later beschikbaar is. Sony meldt dat multipoint-ondersteuning ‘in de zomer van 2023’ via een update wordt uitgerold.

Tot die tijd moet je handmatig tussen je smartphone en laptop wisselen en dat is vervelend. We begrijpen dan ook niet waarom Sony de oordopjes zonder deze feature uitbrengt. Daarnaast is het niet mogelijk om de case draadloos opladen, al vinden we dit gezien de prijs begrijpelijk.

Accuduur valt tegen

Kijken we naar de accuduur, dan valt de WF-C700N in positieve én negatieve zin op. Op een volle acculading gaan de oordopjes tot 10 uur mee, als je de noise cancelling hebt uitgeschakeld. Zet je de ruisonderdrukking aan, dan houden de dopjes het tot 7,5 uur vol.

Dat is erg netjes en in de praktijk hebben we op een volle lading dan ook lang naar muziek kunnen luisteren. Het probleem is echter dat het oplaaddoosje de dopjes maar één keer volledig kan opladen. De totale batterijduur bedraagt daarmee 15 uur en dat houdt niet over.

Oordopjes als de Nothing Ear (2), die wel een paar tientjes duurder zijn, kunnen vaker worden opgeladen en gaan een stuk langer mee. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de OnePlus Nord Buds 2, die veel goedkoper zijn dan de Sony’s.

Handig is wel dat de WF-C700N een snellaadfunctie hebben. Als je de oordopjes tien minuten oplaadt, kun je weer een uur naar muziek luisteren. Het opladen van het doosje doe je met een usb-c-kabeltje, die Sony netjes meelevert. Het volledig opladen van de case en oordopjes duurt wel erg lang: zo’n drie uur.

Conclusie Sony WF-C700N review

Met de WF-C700N levert Sony uitstekende, maar betaalbare draadloze oordopjes af. We hebben niet zo gek veel aan te merken op de oordoppen. De geluidskwaliteit is erg goed en dat geldt ook voor de actieve ruisonderdrukking. De dopjes zitten fijn in je oren en zien er ook netjes uit. Wel is het jammer dat de accuduur tegenvalt en een belangrijke functie nog niet beschikbaar is. Desondanks raden we ze zeker aan.

Sony WF-C700N kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Sony WF-C700N proberen? De oordopjes haal je op het moment van schrijven voor 119 euro in huis. Ze zijn er in vier kleuren: zwart, wit, lichtgroen en paars. De beste deals vind je in de prijsvergelijker hieronder.