In maart 2023 zijn de nieuwste draadloze oordopjes van Nothing gepresenteerd. Het zijn de opvolgers van de eerste Ear (1)’s en ze zijn op verschillende punten verbeterd! Meer weten, lees dan snel verder.

Nothing Ear (2): oordopjes voor 2023

De Nothing Ear (2) is de opvolger van de Nothing Ear (1), het eerste product van het relatief nieuwe bedrijf Nothing? In 2020 werd dat bedrijf pas opgericht met onder andere Carl Pei aan het roer, die ook bekend was van smartphonemerk OnePlus.

Nadat de Ear (1)’s werden uitgebracht, kwam het bedrijf ook op de proppen met Nothing Phone (1) en Nothing Ear (stick), verschillende producten dus. Deze nieuwste oordopjes hebben veel gemeen met de Ear (1)’s, zoals het uiterlijk voor een groot deel evenals functies.

De accuduur is licht verbeterd en het niveau van actieve ruisonderdrukking verbeterd. Meer details zijn onthuld op 22 maart! Zo zijn de dopjes ook te verbinden met twee apparaten tegelijk, wat zorgt dat je niet handmatig hoeft te wisselen. Krijg je een telefoontje binnen, terwijl je aan het werk bent achter de pc, dan werkt dat prima.

De dopjes en het doosje bevatten ook een speciale certificering, waardoor ze tegen wat water en stof kunnen. Afspoelen is dus mogelijk en ook een kleine regenbui is geen probleem. Opladen doe je via een usb c-kabel, maar kan ook draadloos door het doosje op een juiste oplaadpad te leggen.

Review Nothing Ear (1) op Android Planet

Op Android Planet hebben we de oordopjes ook getest door ze naast de populaire OnePlus Buds Pro te leggen. Daarbij vergeleken we ze op verschillende punten zoals prijs, geluidskwaliteit, accuduur en extra’s. De conclusie van dat stuk vind je hieronder:

Twijfel je tussen beide draadloze koptelefoons, dan raden we je aan om de Nothing ear (1) te kopen. In veel opzichten presteren de oordopjes goed en voor 99 euro krijg je heel veel waar voor je geld. De OnePlus-dopjes zijn duurder, maar niet beter.

Met de ear (1)’s koop je een setje dat er anders uitziet, met een fijne bediening en prima geluidskwaliteit. OnePlus levert meer extra’s, waaronder het snelladen en ook de accuduur en actieve ruisonderdrukking zijn een tikkeltje beter.

Nothing Ear (2) release en prijs

De Nothing-oordopjes hebben een adviesprijs van 149 euro, dat terwijl de eerste dopjes in de markt werden gezet voor 99 euro. Te koop waren de dopjes vanaf 22 maart via Nothing zelf en vanaf 28 maart via alle andere bekende kanalen.