Twijfel je over HBO Max? Deze 4 dingen moet je weten

HBO Max is de nieuwste toevoeging aan het Nederlandse streaminglandschap. Twijfel je of je wel of niet een abonnement op HBO Max moet nemen? Lees dan even dit artikel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HBO Max: de belangrijkste informatie op een rij Content Apparaten Account delen Prijzen

Content: kwalitatief goed, maar aanbod mag groter

HBO Max biedt flink wat series aan die voorheen alleen te zien waren met een prijzig Ziggo-abonnement (of illegaal natuurlijk). Zo kun je eindelijk alle seizoenen van Game Of Thrones streamen en zijn ook populaire series als Euphoria en Chernobyl beschikbaar voor alle HBO Max-gebruikers.

Naast tientallen hoogwaardige series is er ook een groot aanbod van films. Een aantal van deze films zijn pas onlangs uit de bioscoop verdwenen, zoals Dune, The Matrix Resurrections en Reminiscence. Ook heb je toegang tot alle films van Warner Bros., waaronder de razendpopulaire Harry Potter-reeks.

Het aanbod van HBO Max is nog niet enorm, maar dat is ook niet zo gek. De streamingdienst is pas een paar weken in Nederland beschikbaar. HBO Max heeft al aangegeven dat het aanbod snel zal groeien. Tot die tijd ben je waarschijnlijk wel zoet met het huidige aanbod, dat ook zeker niet karig is. Het aanbod van concurrenten als Netflix en Amazon Prime Video is simpelweg groter.

Tot slot mag je de komende tijd ook een hoop nieuwe HBO Originals verwachten. Deze titels zijn door HBO zelf geproduceerd, waardoor je ze nergens anders kan zien. Eerdergenoemde series als Game Of Thrones en Chernobyl zijn hier voorbeelden van. HBO Originals staan bekend om hun kwaliteit. Wil je dit niet missen? Neem dan zeker een abonnement op de streamingdienst.

Lees ook: Warner voegt HBO Max en Discovery Plus samen, prijsverhoging op komst?

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met welke apparaten heb je toegang tot HBO Max?

Je kunt HBO Max streamen op allerlei verschillende apparaten. Zo is er een HBO Max-app te vinden in de Play Store, die je op je smartphone of tablet installeert. Je hoeft dan enkel in te loggen en je kunt beginnen. Met deze app kun je een door jou gekozen film of serie ook naar je Chromecast of Smart TV streamen. Voor de meeste televisies is overigens gewoon een aparte app beschikbaar.

Uiteraard is het mogelijk om via je laptop of pc naar HBO Max-content te kijken. Dat kan simpelweg via de website van de streamingdienst. Heb je een gameconsole? Ook hiervoor is een aparte app te downloaden.

Kortom: je kunt HBO Max praktisch overal streamen – behalve op je smartwatch, bijvoorbeeld. Maar dat lijkt ons ook niet de allerbeste kijkervaring.

Account delen het kan, maar wordt niet gewaardeerd

Je kunt je HBO Max-account delen met vrienden en familie. Dit is overigens alleen mogelijk als je een Standaard-abonnement hebt. Hiermee kun je met maximaal drie schermen tegelijk films en series streamen. Kies je voor het goedkopere Basic-abonnement? Dan kun je enkel met één scherm streamen.

HBO Max wil natuurlijk liever dat iedereen een eigen abonnement afsluit, maar de streamingdienst begrijpt best dat dit niet haalbaar is. In families met meerdere (jonge) kinderen kan het natuurlijk niet zo zijn dat er maar op één scherm kan worden gestreamd. Het is dan ook praktisch onmogelijk om het delen van wachtwoorden tegen te gaan.

Netflix gaf onlangs aan plannen te hebben om het delen van accounts in de toekomst tegen te gaan. De populaire streamingdienst wil dit bereiken door accounts aan locaties te verbinden. Zo krijgen enkel apparaten die regelmatig in hetzelfde huis te vinden zijn nog toegang tot een account.

Prijzen zijn laag, maar wees er vlug bij!

Je betaalt maandelijks een vast bedrag voor je HBO Max-abonnement. Je kunt kiezen voor een Basic-abonnement of Standaard-abonnement. Let op: de prijzen zijn lager als je vóór 31 maart een abonnement afsluit. Wacht dus niet te lang, want dat kost je centen. Mocht je later toch besluiten dat HBO Max niets voor je is, dan kun je het abonnement ieder moment opzeggen. Dit zijn de prijzen:

HBO Max Basic-abonnement: 5,99 euro per maand (of 2,99 euro als je je voor 31 maart 2022 aanmeldt).

per maand (of als je je voor 31 maart 2022 aanmeldt). HBO Max Standaard-abonnement: 7,99 euro per maand (of 3,99 euro als je je voor 31 maart 2022 aanmeldt).

Met het Basic-abonnement kun je slechts op één scherm tegelijk streamen, in een maximale resolutie van 720p. Ook kun je maar vijf films of serie-afleveringen downloaden om offline te bekijken. Met het Standaard-abonnement stream je op maximaal drie schermen tegelijk, met hogere resoluties van 1080p en 4K. Je kunt 30 films downloaden.

Wil je meer weten over onze ervaringen met HBO Max? Lees hier dan onze uitgebreide HBO Max review.

Meer lezen over HBO Max en andere streamingdiensten? Houd dan de website in de gaten en schrijf je in voor de Android Planet nieuwsbrief. Download natuurlijk ook even de Android Planet-app en volg ons via Instagram of Facebook.