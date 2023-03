De Samsung Galaxy A54 met abonnement vergelijken

De Samsung Galaxy A54 is de opvolger van de zeer populaire Samsung Galaxy A53. Het nieuwe model is weer een upgrade zijn van zijn voorganger met betere specs. De A53 was geïnduceerd voor 449 euro met 128GB aan interne opslag. De 256GB uitvoering had een adviesprijs van 509 euro. De prijs van de Galaxy A54 ligt iets hoger op 489 euro voor de 128G variant en 539 euro voor 256GB aan opslag. Dit zijn de belangrijkste specificaties op een rijtje:

6,4 inch Amoled-display met 120Hz

50 MP hoofdcamera, 12 MP groothoeklens en 5 MP macrolens

32 MP selfiecamera

5000 mAh accu met 25W snelladen

Rappe Exynos 1380 processor

2 uitvoeringen: 6GB werkgeheugen en 128GB opslag of 8GB werkgeheugen en 256GB aan opslag

Updates t/m Android 17

Samsung Galaxy A54 met abonnement prijsvergelijker

Let op: de prijsvergelijker is nog niet live omdat we nog geen prijzen van de providers en webwinkels hebben ontvangen. Het toestel is al wel te koop. Gebruik onderstaande links om snel naar het aanbod van de Galaxy A54 te navigeren bij jou favoriete shop:

Een Samsung A54 met abonnement of toch als los toestel?

De Samsung A54 wordt waarschijnlijk weer een verkoopsucces voor Samsung. De Galaxy A-serie wordt steeds belangrijker, omdat hij een groter publiek trekt. Het is een goed allround toestel met goede specs, een goed updatebeleid en een redelijk betaalbare prijs.

Het toestel is toch aardig aan de prijs waardoor het interessant is om het toestel te combineren met een abonnement. Niet iedereen wil of kan 489 euro neerleggen voor zijn nieuwe smartphone. Dan is het fijn om het toestel in maandelijkse termijnen af te lossen, zodat je niet meteen al je spaargeld kwijt bent. Wel krijg je te maken met een BKR-registratie, wat op zichzelf niet erg hoeft te zijn. Veel mensen hebben al een BKR-registratie, maar deze lening komt er wel bij te staan. En dit kan van invloed zijn op de hoogte van toekomstige leningen. Houd hier rekening mee als je bijvoorbeeld in de markt bent voor een hypotheek.

Let op: als je voor een abonnement gaat kan je er ook voor kiezen om het toestel in één keer af te betalen. In dat geval ga je geen lening aan en betaal je het toestel, net als dat je het los zou kopen, in één keer. Je profiteert dan vaak wel van toestelkorting die wordt gegeven in combinatie met een abonnement. Bekijk de toestelkosten in een abonnement en vergelijk deze maar eens met de laagste los prijs. Dit kan een grote besparing opleveren.

Is de Samsung A54 het goedkoopst met abonnement?

In de meeste gevallen is een abonnement met toestel het goedkoopst doordat providers en shops extra korting geven op het toestel. Heb je echter niet veel data en minuten nodig, dan kan je met een goedkoop sim only-abonnement mogelijk voordeliger uit zijn. Je gaat in dat geval voor een sim only-abonnement bij een prijsvechter als Simpel, Youfone of Lebara. Dit kan maandelijks wat voordeel opleveren.

Uiteindelijk zijn er vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Samsung Galaxy A54 aanbiedingen: vergelijk alle abonnementen

In onze prijsvergelijker staan de goedkoopste deals bovenaan, maar dat hoeft voor jou niet de beste te zijn. Standaard staan de filters op 2GB data en 50 minuten met een maximale maandprijs van 75 euro. Wil je minder per maand betalen, gebruik dan het filter om het maximale maandbedrag aan te passen. Let op: je eenmalige bijbetaling voor het toestel kan mogelijk omhoog gaan.

Naast de prijsfilters kan je natuurlijk filteren op MB’s, minuten, looptijd, provider, combinatievoordeel, zonder BKR en meer. Gebruik de filters om het aanbod te selecteren dat aan jouw wensen voldoet.

Zodra je de beste deal hebt gevonden, klik je op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de betreffende aanbieder terecht. Daar bestel je jouw nieuwe Samsung Galaxy A54.

Samsung Galaxy A54 FAQ