Samsung Galaxy A54 review: allemansvriend met één nadeel

In de Galaxy A-serie vinden we Samsungs meest populaire smartphones. Ze bieden vaak een gebalanceerd totaalpakket voor een redelijke prijs. In deze review van de Samsung Galaxy A54 lees je of dat ook voor het nieuwste toestel geldt.

Dit is de Samsung Galaxy A54 review

Wat heeft een ‘gewoon goede smartphone’ eigenlijk nodig? De meeste mensen antwoorden waarschijnlijk dat ze een mooi scherm willen, een vlotte werking, redelijke camera’s en een batterij die lang meegaat. Als dat ook jouw wensen zijn, hoef je echt geen fortuin uit te geven aan een Galaxy S23.

Met de Galaxy A54 richt Samsung zich op een doelgroep die niet het beste van het beste nodig heeft, maar wel een solide toestel wil dat geen grote minpunten kent. Afgaand op het succes van de Galaxy A53 en Galaxy A52s is dat een behoorlijk grote groep. Deze telefoons waren immers de ongekroonde koningen onder de midrange smartphones.

In deze review van de Galaxy A54 kijken we hoe Samsung zijn melkkoe dit jaar heeft verbeterd. De prijs is in ieder geval met vier tientjes omhoog gegaan: voor de goedkoopste variant, met 8GB RAM en 128GB opslagruimte, betaal je 489 euro. Je kiest uit de kleuren zwart, wit, groen of paars.

Het reviewmodel van de Galaxy A54 is door Android Planet zelf aangeschaft.

Design is een behoorlijke vooruitgang

Samsung mikt met het ontwerp van de Galaxy A54 duidelijk een niveautje hoger dan vorig jaar. Zo is de achterkant nu van glas gemaakt, net als op duurdere smartphones. Dat geeft een meer premium uitstraling, al is glas natuurlijk wel breekbaarder dan plastic. Verder steken de camera’s los uit de behuizing, waar ze op de A53 nog waren ondergebracht in een eiland.

Dat is de nieuwe huisstijl van Samsung, want we zien dit design op vrijwel alle nieuwe toestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Daarmee zijn de smartphones onmiddellijk herkenbaar als ‘een Samsung’, maar lijken ze wel erg op elkaar. Van de achterkant bekeken is de A54 nauwelijks te onderscheiden van de S23.

Aan de voorzijde is dat een stuk makkelijker. Hoewel de smartphone met zijn ronde hoeken iets moderner oogt dan de A53, zijn de schermranden nog steeds erg fors. Zoals gezegd richt Samsung zich met dit toestel nu eenmaal niet op mensen met grote wensen. Wie écht een high-end telefoon wil, zal een stuk meer moeten betalen.

Het toestel is iets kleiner dan zijn voorganger, maar wel dikker en met 202 gram ook 13 gram zwaarder. Dat heeft ongetwijfeld te maken met die glazen achterzijde. Vervelend is dat overigens niet. Door zijn formaat ligt de Galaxy A54 prima in de hand en hij voelt erg stevig aan.

Sterker nog: al is het frame nog wel van plastic gemaakt, qua bouwkwaliteit doet hij op het eerste gezicht niet onder voor een gemiddeld vlaggenschip. Er is bovendien een IP67-certificering aanwezig, wat betekent dat je je over stof en water geen zorgen hoeft te maken.

Scherm mag best nog feller

Samsung heeft niet alleen het ontwerp van de Galaxy A54 verbeterd, maar ook het oled-scherm. Dat heeft nu een hogere maximale helderheid van 1000 in plaats van 800 nits.

Misschien zijn we verwend door duurdere smartphones, maar van ons mag het nog ietsje feller. Hoewel het scherm in de directe zon best is af te lezen, oogt het beeld toch wat vaal. Wij zagen eigenlijk geen verschil met de A53.

Er ligt opnieuw een laagje Gorilla Glass 5 over het scherm dat je moet beschermen tegen beschadigingen. Toch zagen wij na een week normaal gebruik al een krasje. Een screenprotector is dus geen overbodige luxe.

Maximale helderheid in de zon

Opvallend is verder dat het display iets kleiner is geworden: 6,4 inch in plaats van 6,5 inch. De reden daarvoor kennen we niet, maar die doet er ook weinig toe. Het verschil is amper merkbaar en zoals gezegd bevalt het formaat van de A54 ons prima.

Dat geldt ook voor de kwaliteit van het scherm. Zolang je niet in de zon staat, is het beeld een lust voor het oog. Kleuren spatten je tegemoet, het contrast is hoog en dankzij de ververssnelheid van 120Hz oogt het beeld erg vloeiend. Meestal dan. In de titel van deze review hadden we het immers over een nadeel. Het is tijd om het daarover te hebben.

Motor hapert iets te vaak

In onze review van de Galaxy A53 waren we best enthousiast over dat toestel, maar niet over de gebruikte Exynos 1280-processor. Die was beduidend langzamer dan de Snapdragon 778G-chip in de oudere Galaxy A52s.

Het goede nieuws is dat de Galaxy A54 een snellere Exynos 1380-processor aan boord heeft. Deze presteert op papier ongeveer even goed als de Snapdragon 778G van twee jaar geleden. Niks revolutionairs dus, maar wel een mooie stap vooruit. In theorie dan.

Het slechte nieuws is namelijk dat de smartphone nog steeds niet erg rap aanvoelt. Het openen van apps duurt net iets langer dan we zouden willen en als je terugkeert naar het thuisscherm zijn regelmatig haperingen te zien. Dat wil je eigenlijk niet, want met een adviesprijs van bijna 500 euro kun je dit echt geen goedkope smartphone meer noemen.

Mogelijk brengt Samsung nog een software-update uit die de prestaties van de telefoon verbetert. Op dit moment voldoet de Galaxy A54 echter niet aan alle voorwaarden die we in de inleiding aan een ‘gewoon goede smartphone’ stelden: hij is simpelweg een beetje traag. Er valt best mee te werken, maar van een gloednieuwe telefoon mag je meer verwachten. Een toestel als de OnePlus Nord 2T, inmiddels bijna een jaar oud, is minder duur en blaast de A54 qua prestaties omver.

De vingerafdrukscanner onder het scherm is gelukkig wel lekker rap. De stereospeakers voldoen voor het kijken van een YouTube-filmpje, maar klinken op hogere volumes schel. Een koptelefoonaansluiting ontbreekt, maar daar kunnen we mee leven.

Tot slot is het goed om te weten dat je uit twee varianten kiest: eentje met 128GB opslagruimte en eentje met 256GB opslag. Die tweede is 50 euro duurder. Beide modellen hebben 8GB aan werkgeheugen.

Hoofdcamera op topniveau

Samsung heeft de hoofdcamera van de Galaxy A54 een upgrade gegeven. Hoewel de resolutie met 50 megapixel lager is dan vorig jaar (64 megapixel) betreft het een nieuwe en betere sensor. Het lijkt zelfs te gaan om de camera die ook in de Galaxy S23 en S23 Plus zit, al weten we dit niet zeker.

Wijdere plaatjes schiet je met de 12 megapixel-groothoeklens. Ook heb je een 5 megapixel-macrolens voor close-ups. Deze camera’s zijn hetzelfde als op de A53 en presteren dus vermoedelijk erg vergelijkbaar. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt nog altijd. Die reserveert Samsung voor zijn duurdere toestellen.

Hoofdcamera

Hoewel de smartphoneschermen van Samsung lang niet meer zo verzadigd zijn als tien jaar geleden, zetten ze de kleuren nog steeds vrij stevig aan. Als je de foto’s op de telefoon zelf bekijkt, lijken de tinten een beetje overdreven. Op ons computerscherm zien ze er een stuk neutraler uit.



Wie geen (semi)professionele plaatjes met zijn smartphone schiet, wordt waarschijnlijk erg gelukkig van de hoofdcamera. Foto’s hebben een uitstekende belichting, zijn scherp van hoek tot hoek en bieden een prima contrast. Wie kritisch kijkt, kan zeggen dat de automatische hdr-functie soms voor een kunstmatige zweem zorgt. We vermoeden niettemin dat de meeste mensen dit eigenlijk heel mooi vinden.

Ook een ondergaande zon is geen probleem voor de Galaxy A54. Het licht in de foto rechts blijft mooi geconcentreerd en zorgt niet voor strepen door het beeld. Bovendien zijn de schaduwen weliswaar goed zichtbaar, maar niet te helder gemaakt. Dit is gewoon een prima camera.

Groothoeklens

De 12 megapixel-groothoeklens is veel, veel minder goed. Het gaat om een camera die Samsung ooit met miljoenen tegelijk moet hebben ingekocht, want hij gaat al een hele poos mee.

Zelfs in goede lichtomstandigheden zie je vaak direct dat foto’s veel minder details bevatten. Het middelste kiekje hierboven is aan de linkerkant zelfs erg wazig.

Daarnaast werkt de hdr-functie een stuk slechter, waardoor bepaalde delen van je foto soms volledig overbelicht zijn. Natuurlijk zorgt een groothoeklens wel altijd voor een bijzonder perspectief, maar dit is duidelijk een camera met flinke beperkingen.

Nachtmodus en andere functies

Hoe groot het verschil tussen de twee belangrijkste camera’s is, zie je natuurlijk ook in het donker erg goed. De hoofdcamera staat zijn mannetje met prima belichte foto’s die veel details tonen. De groothoeklens vertrouwt voor een belangrijk deel op software. Die kan niet voorkomen dat de kiekjes vaak donkerder zijn en op waterverftekeningen lijken.



Duurdere Samsung-smartphones hebben meestal een uitstekende portretmodus die voor- en achtergrond prima van elkaar scheidt. Die van de A54 is wisselvallig. Zeker in de foto van de Nederlandse vlag hieronder zijn behoorlijk wat foutjes geslopen.

De derde lens is zoals gezegd een 5 megapixel-macrocamera. Die resolutie is hoger dan we doorgaans bij dit soort lenzen zien. Hij levert met een beetje oefening heel aardige foto’s op van bloemen of insecten.

Portret Portret Macrolens

Er zijn genoeg smartphones in deze prijsklasse die sneller zijn dan de Galaxy A54 of bijvoorbeeld rapper opladen. Maar het is onmogelijk om er eentje te vinden die langer ondersteund wordt. Het toestel draait uit de doos op Android 13 en krijgt updates tot en met Android 17.

Dat is ronduit uitstekend. Daarnaast mag je vijf jaar lang, tot de lente van 2028, beveiligingspatches verwachten die hackers buiten de deur houden. Daarmee is de A54 een duurzame aankoop.

Samsung legt als vanouds de eigen One UI-skin over Android heen. Die is inmiddels volwassen en ziet er overzichtelijk uit. Minder blij zijn we met de vele extra apps die Samsung graag op je toestel wil zitten. Gelukkig kun je er tijdens de installatie voor kiezen om de meeste links te laten liggen.

Accuduur is nog steeds uitstekend

De Galaxy A54 is op veel vlakken verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, maar dat geldt niet voor de accu. Die heeft nog steeds een capaciteit van 5000 mAh. Dat is natuurlijk behoorlijk fors en het lijkt ons sterk dat je hem binnen een dag leeg trekt. Ons is dat in ieder geval niet gelukt. Matige gebruikers moeten makkelijk anderhalve dag of misschien zelfs twee dagen kunnen halen.

Het is jammer dat de A54 nog steeds oplaadt met een maximale snelheid van 25 Watt, maar we kunnen het geen verrassing noemen. Dat geldt immers zelfs voor de Galaxy S23.

Je hebt zo’n 80 minuten nodig voor een volledige lading. Na ongeveer een halfuur zit een lege batterij op 45 procent. Daar heb je overigens wel een eigen lader voor nodig, want die vind je niet in de doos.

Conclusie Samsung Galaxy A54 review

De Galaxy A54 maakt een behoorlijke sprong vooruit. Het design is verfijnd, het scherm kan wat feller dan voorheen en de nieuwe hoofdcamera presteert duidelijk beter dan die van de A53. De accuduur is nog steeds uitstekend en je krijgt ontzettend lang updates als je voor dit toestel kiest.

Het is daarom verleidelijk om deze Samsung een allemansvriend te noemen: een smartphone waarmee het overgrote merendeel van de consumenten waarschijnlijk tevreden is.

Helaas lijkt het belangrijkste pijnpunt van zijn voorganger alleen op papier verholpen. De A54 heeft weliswaar een snellere chip, maar de telefoon voelt traag aan. Misschien dat Samsung met een software-update nog wat aan de performance kan doen. Tot die tijd is het lastig om écht enthousiast te worden van de A54.

Samsung Galaxy A54 kopen

Wil je de Samsung Galaxy A54 na het lezen van deze review in huis halen? De adviesprijs van een los toestel met 8GB RAM en 128GB opslagruimte bedraagt 489 euro. Voor 539 euro krijg je 256GB opslag. In de koopadviseur hieronder vind je al wat lagere prijzen. Natuurlijk kun je de smartphone ook in combinatie met een abonnement aanschaffen. Zo kun je de kosten spreiden.