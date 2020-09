Samsung Galaxy S2: opvolger van de succesvolle Samsung Galaxy S

De Samsung Galaxy S2 is de opvolger van de mateloos populaire Galaxy S, maar nu met superdun ontwerp en supersnelle 1,2GHz dualcore-processor. De Samsung Galaxy S2 draait op Android 2.3 Gingerbread dat door Samsung is aangepast met de eigen TouchWiz-interface. Samsung heeft onder meer handige hubs en snelkoppelingen toegevoegd zodat je je favoriete programma`s sneller kunt openen.

De Samsung Galaxy S2 heeft een 8 megapixel-camera aan boord waarmee je full-hd-video kunt opnemen in 1080p met 30 frames per seconde. Video`s zijn op de Samsung Galaxy S2 te bekijken op het Super AMOLED Plus-scherm van 4.3 inch, waarmee kleuren echt tot leven lijken te komen. Het is een van de toptoestellen van 2011 en een van de telefoons waar je niet omheen kunt als je op zoek bent naar een nieuwe high-end Android-smartphone. Lees ook meer over het Samsung-vlaggenschip van 2015, de Samsung Galaxy S6.