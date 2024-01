De Samsung Galaxy S24 Ultra is het topmodel van de S24-serie. Hij wordt geleverd met de S Pen, zodat je eenvoudig aantekeningen maakt op je scherm. Ook is hij uitgerust met de beste cameraset van Samsung, waaronder een 200 megapixel-hoofdlens en een extra 50 megapixel-telelens om vijf keer optisch in te zoomen.

Waarom de Samsung Galaxy S24 Ultra met abonnement vergelijken?

De Samsung Galaxy S24 Ultra wordt met veel soorten abonnementen verkocht. Daardoor zit er altijd een ideale combinatie voor je bij. Iedere provider hanteert namelijk andere tarieven en bundels voor de Galaxy S24 Ultra.

Andere verkooppartijen zoals Belsimpel en Mobiel.nl bieden nog meer type abonnementen. Vaak is dat ook nog eens een stuk goedkoper dan het afsluiten van een abonnement via jouw eigen provider zelf. Het loont dus zeker om de Android Planet-vergelijker te raadplegen om al het aanbod te checken.

Waar moet ik op letten bij een Galaxy S24 Ultra van Samsung met abonnement?

Als je de Samsung Galaxy S24 Ultra aanschaft, moet je opletten of dat met of zonder toestelkrediet is. Bij een mobiel abonnement kies je zelf hoeveel je voor het toestel wil aflossen per maand, wat ook weer gevolgen kan hebben voor een BKR-registratie. Je kunt ervoor kiezen om in een keer een groter bedrag te betalen of dit per maand te spreiden.

Je kiest altijd een specifieke looptijd bij een abonnement met de S24 Ultra, bijvoorbeeld één of twee jaar of zelfs een maand. Een kortlopend abonnement is veelal iets duurder, omdat je het toestel in een kortere tijd moet terugbetalen, waarbij de maandlasten dus hoger zijn.

Hoeveel belminuten je maandelijks nodig hebt of hoeveel MB’s en sms’jes is voor iedereen verschillend. Schat dus goed in hoeveel jij nodig denkt te hebben of bekijk oude rekeningen om te checken hoeveel je gebruikt. Kies altijd voor een iets te ruime bundel, zodat je niet te maken krijgt met extra hoge kosten buiten de bundel om.

Ook belangrijk: kies je al voor een 5G-abonnement in combinatie met de Samsung Galaxy S24 Ultra of volstaat een 4G-abonnement? Nog niet alle providers bieden 5G-dekking. 4G en 5G spelen een rol qua netwerksnelheden, VoLTE en andere zaken zoals de verbinding.

Maak je al gebruik van diensten van een provider zoals Odido, KPN, Ziggo, YouFone of Budget alles in 1, dan scoor je bij je mobiele abonnement vaak extra korting. Naast euro’s korting op de rekening kun je denken aan extra grote databundels en andere extra’s.

Samsung Galaxy S24 Ultra met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst?

Wat het goedkoopste abonnement is in combinatie met de Galaxy S24 Ultra hangt natuurlijk af van verschillende zaken en je persoonlijke situatie. Kun en wil je het toestelbedrag in een keer betalen of juist liever spreiden over de looptijd? Bij die laatste keuze moet je wel rekening houden met een mogelijke BKR-registratie. Die krijg je als je bij een tweejarig abonnement meer dan 10 euro per maand aan toestelkosten gaat betalen. Heb je zo’n registratie dan kan dat bijvoorbeeld ongunstig zijn bij het aangaan van een hypotheek.

Kies je voor een losse Galaxy S24 Ultra, dan kun je zelf een los abonnement verzorgen of kiezen voor een sim only-abonnement. Het sim only-aanbod is een stuk groter en is een markt vol prijsvechters. Afhankelijk van de situatie en inhoud van je abonnement kan het voordeliger zijn om te kiezen voor een los toestel met sim only-abonnement dan een toestel direct in combinatie met een abonnement aanschaffen.

Als je een abonnement aanschaft inclusief telefoon, profiteer je wel weer vaker van korting, bijvoorbeeld bij de introductie van een toestel. Providers en shops geven extra korting, waardoor je nieuwe Samsung Galaxy S24 Ultra inclusief abonnement een stuk voordeliger is. Zoals hierboven al genoemd, heb je zo vaak ook recht op combinatiekorting, meer data of andere voordelen.

Hoe vind ik het goedkoopste Galaxy S24-abonnement dat bij mij past?

Dankzij onze prijsvergelijker scoor jij de beste deal. Daarin kun je namelijk filteren op hoeveel minuten, MB’s of sms’jes de gekozen bundel moet bevatten. Ook kun je daar filteren op combinatiekorting, van welke providers je wel of geen aanbod wil zien.

De meest voordelige deal vind je altijd bovenaan, maar of dat ook dé deal is voor jou, moet je zelf even checken. Het kan zo zijn dat je voor enkele euro’s meer een veel grotere bundel krijgt, wat misschien toch de slimste keuze is.