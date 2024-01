De Samsung Galaxy S24 is een high-end smartphone. Hij beschikt over krachtige hardware, heeft een 6,2 inch-display dat met één hand te bedienen is en goede cameraset. Ook heeft Samsung een uitstekend updatebeleid: de smartphone wordt zeven jaar lang van beveiligingsupdates voorzien.

Waarom de Samsung Galaxy S24 met abonnement vergelijken?

De Samsung Galaxy S24 is bij verschillende aanbieders verkrijgbaar, elk met hun eigen abonnementen, databundels en maandelijkse tarieven. Bovendien bieden resellers zoals Belsimpel en Mobiel.nl diverse combinaties aan, waardoor de Galaxy S24 vaak voordeliger verkrijgbaar is in combinatie met een abonnement dan via een andere provider.

Het is de moeite waard om eerst de Android Planet-prijsvergelijker te raadplegen om het volledige aanbod te bekijken. Op die manier kun je gemakkelijk geld besparen en de beste deal vinden.

Waar moet ik op letten bij een Samsung Galaxy S24 met abonnement?

Bij een mobiel abonnement kun je zelf kiezen hoeveel je per maand voor de telefoon wil aflossen. Daarmee hoef je niet in één keer het volledige aankoopbedrag op te hoesten. Betaal je liever per maand in plaats van gelijk bij aanschaf? Houd dan rekening met een mogelijke BKR-registratie.

Je kiest bovendien vaak uit een abonnement met een looptijd van een of twee jaar. Met een enkel jaar zit je minder lang vast aan het abonnement, maar zal de maandprijs een stukje hoger zijn. Ga je voor twee jaar? Dan moet je langer het lagere maandbedrag betalen.

Niet iedereen gebruikt evenveel data. Bekijk jij veel video’s onderweg? Dan zul je veel meer mobiele gegevens gebruiken dan wanneer je enkel wat WhatsApp-berichten verstuurt als je van huis bent. Schat in hoeveel data en belminuten jij zelf per maand nodig hebt en kies een abonnement dat daarbij past. Kies hierbij wel ruim, want als je over je bundel heen gaat, betaal je hier flink extra voor.

Dan moet je nog een keuze maken tussen een 4G of 5G-netwerk. Het verschil tussen 4G- en 5G-verbindingen zit hem in de snelheid. De Galaxy S24 ondersteunt 5G, dus is de 5G-dekking in jouw regio goed? Dan kun je deze duurdere optie overwegen. Ga je toch voor 4G? Dan kun je nog steeds prima internetten. Het laden van een video of downloaden van een bestand kan alleen net iets langer duren.

Veel aanbieders en providers geven je meer korting als je thuis al internet van ze gebruikt. Met KPN, Odido, Ziggo, Budget Alles in 1 of Youfone kan je profiteren van extra korting en mogelijk extra data. Dat is afhankelijk van je abonnement en de provider, dus bekijk de mogelijkheden bij de verkopende partij.

De Samsung Galaxy S24 met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst?

Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Kan en wil je de smartphone in één keer aanschaffen of betaal je liever een vast bedrag per maand? Bij de laatste optie ga je – bij een krediet boven de 10 euro per maand voor twee jaar – wel een lening aan en hierdoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je binnen de abonnementsperiode een hypotheek gaat afsluiten. Je kan dan minder lenen, dus neem dit mee in je overweging.

Verder heb je iets meer vrijheid als je voor een losse Samsung Galaxy S24 gaat, omdat je hierbij ieder gewenst sim only-abonnement kan kiezen. Het sim only-aanbod is een stuk groter en hier zitten ook interessante prijsvechters tussen. Afhankelijk van je situatie kan de combinatie van een losse Samsung Galaxy S24 met een sim only goedkoper zijn dan de combinatie met een abonnement.

Echter, bij de combinatie met een abonnement kan je in de meeste gevallen profiteren van flinke toestelkortingen. Providers en shops geven extra korting waardoor je een nieuwe Galaxy S24 veel voordeliger aanschaft. Kies je voor Odido, KPN, of Vodafone dan ben je in combinatie met een abonnement echt goedkoper uit. Tevens kan je dan ook profiteren van extra data, korting op je maandbedrag of extra tv-zenders als je ook al internet of tv van dezelfde provider afneemt. Dan wordt het nog interessanter.

Wil je bij de combinatie met een abonnement geen BKR-registratie, dan heb je de mogelijkheid om het gehele aankoopbedrag voor het toestel in één keer te betalen. Dan profiteer je van de toestelkorting en de andere voordelen, maar loop je geen BKR-registratie op. Check hier alle deals zonder BKR-registratie.

Afhankelijk van je TV en internet provider, je wensen en je huidige situatie is het goed om alle opties na te gaan en los in combinatie met sim only te vergelijken met de Samsung Galaxy S24 in combinatie met een abonnement. Via bovenstaande vergelijker kan je checken wat voor jou de beste deal is.

Hoe vind ik het goedkoopste Samsung Galaxy S24 abonnement dat bij mij past?

Gebruik onze prijsvergelijker om de beste deal te scoren. Filter op prijs, minuten, MB’s en meer om het aanbod te selecteren dat aan je wensen voldoet. Geef ook je internetprovider op voor thuis, want dan krijg je betere deals van deze provider met klantenkorting.

De goedkoopste deal staat altijd bovenaan, maar dit hoeft niet de beste deal te zijn voor jou. Kijk goed naar de verschillen tussen de abonnementen om een goede keuze te maken. Soms kun je veel extra krijgen door maandelijks een klein bedrag extra te betalen.