De Samsung Galaxy S25 is het instapmodel van de S25-lijn die in 2025 is gelanceerd. Met krachtige hardware, een uitstekend updatebeleid en tijdloos ontwerp is dit dé compacte smartphone voor de lange termijn.

Daarom kies je voor de Samsung S25 128 GB

Heb je nog twijfels of de Samsung S25 128 GB voor jou genoeg ruimte biedt? Zeker nu smartphones in razend tempo innoveren kan het best lastig zijn om een keuze te maken.

Om je twijfels weg te nemen, hebben we hieronder verschillende factoren uitgelicht. Deze kunnen je helpen met bepalen of een Samsung S25 128 GB voldoende is, of dat je beter voor de versie met 256 GB of zelfs 512 GB kan gaan.

Apps en games

Vooral apps en games kunnen een grote rol spelen in hoe snel de opslagruimte van je smartphone gevuld is. Heb je momenteel al 128 GB in je toestel zitten en kom je net tekort? Dan is het goed om voor de Samsung S25 256 GB te kiezen. Zo krijg je voor een kleine meerprijs dubbel zoveel ruimte.

Goed om te weten is dat apps en games steeds groter zijn geworden door de jaren heen. Ze bieden steeds meer, maar nemen daardoor ook snel veel ruimte in. Gebruik je je smartphone dagelijks veel, dan is de kans groot dat je ook veel apps hebt geïnstalleerd.

Genoeg ruimte voor al je foto’s

Met een Samsung Galaxy S25 schiet je scherpe foto’s, die je uiteraard graag op de smartphone bewaart. Hoe langer je de S25 echter hebt, hoe meer de opslagruimte vol raakt met foto’s en video’s.

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om je geschoten kiekjes in bijvoorbeeld Google Foto’s of Google Drive op te slaan. Zo bewaar je je foto’s ook veilig voor als je smartphone stuk gaat of als je overstapt van toestel. Standaard krijg je bij een Google-account 15 GB opslag gratis. Wil je meer, dan betaal je maandelijks een vast bedrag.

Geen micro-sd

Bij diverse smartphones is er nog de mogelijkheid om de opslagruimte uit te breiden. Dit is helaas bij de Samsung S25 niet het geval. Wil je meer ruimte om al je bestanden, apps en games te bewaren, dan ben je aangewezen op de standaard opslag.

Denk je dat 128 GB te weinig is? Kies dan voor de Samsung S25 256 GB of de Samsung S25 512 GB. Zo heb je tot wel vier keer meer opslagruimte, voor een iets hogere prijs.