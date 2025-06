De Samsung Galaxy S25 is het instapmodel van de S25-serie, maar zijn prijskaartje dubbel en dwars waard. Met een uitstekend updatebeleid en hardware waar je ‘u’ tegen zegt, wil je natuurlijk jarenlang van de smartphone genieten. Lees hier waarom het goed is om voor de Samsung S25 256 GB te gaan.

Daarom is de Samsung S25 256 GB een goed idee

Het kan best lastig zijn om te besluiten of je genoeg hebt aan 128 GB, of toch liever voor de dubbele opslagruimte kiest. Een manier om dit te bepalen, is door te kijken naar je dagelijkse smartphone-gebruik. Hieronder staan enkele voorbeelden waarmee je zelf bepaalt of je voor de Samsung Galaxy S25 met 256 GB kiest.

Geen micro-sd mogelijk

Het is helaas bij steeds minder smartphones mogelijk om een micro-sd-kaartje te gebruiken en zo de opslagruimte uit te breiden. Je bent daarom sneller aangewezen op bijvoorbeeld cloudopslag of bestanden en foto’s overzetten naar je pc.

Je kan ervoor kiezen om foto’s en bestanden in Google Drive of Google Foto’s te bewaren. Standaard krijg je bij jouw Google-account een opslag van 15 GB. Is dit te weinig, dan betaal je maandelijks wat extra om meer ruimte vrij te spelen.

Foto’s en video’s

Met een smartphone die goede camera’s heeft, ga je natuurlijk vanzelf vaker foto’s en video’s maken. Hoe meer je er maakt, hoe meer ruimte ze innemen. Wil je steeds makkelijk bij je foto’s kunnen, dan is het goed om voor Samsung S25 met genoeg opslagruimte te kiezen.

Apps en games

Hoe groot zijn de apps en games die je op jouw huidige smartphone hebt staan? De kans is groot dat deze meer ruimte in beslag nemen dan je denkt. Ook worden apps steeds groter en zwaarder, waardoor een flinke opslagruimte belangrijk is.

Vooral bij games zien we de grootte steeds verder toenemen. Soms zijn spellen zelfs net zo groot als op je pc of console. Wil je onderweg zorgeloos even wat kunnen levellen, dan is het goed om voor een Samsung S25 256 GB te kiezen.

Mocht je twijfelen of dat genoeg is voor al je favoriete apps en games, dan is er ook nog de Samsung S25 512 GB. Met dubbel zoveel opslagruimte hoef je nooit meer te stressen of je genoeg ruimte hebt voor het installeren van een Android-update.