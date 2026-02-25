Samsung heeft op 25 februari 2026 de Galaxy S26 Plus gelanceerd, tegelijkertijd met de S26 en S26 Ultra. Het grote verschil tussen de S26 en S26 Plus zit ‘m weer in het formaat. Dit zijn de belangrijkste specificaties:

6,7 inch-amoled-scherm met full-hd-resolutie, 120Hz

Exynos 2600-chip, 256GB opslagruimte, 12GB werkgeheugen

Android 16 met zeven jaar updates

Nieuwe Galaxy AI-features

50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens en 10MP-telelens (3x zoom)

4900 mAh-accu, 45 watt snelladen, 15 watt draadloos

Is de Samsung Galaxy S26 Plus goedkoper met of zonder abonnement?

Wat voor jou het voordeligst is, hangt af van je persoonlijke voorkeuren en situatie. Wil je de smartphone direct betalen of kies je liever voor een maandelijkse betaling? Als je kiest voor de maandelijkse betaling boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, (of 20 euro per maand voor een jaar) wordt dit gezien als een lening, wat resulteert in een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag daardoor lager kan uitvallen.

Wil je liever geen BKR-registratie bij een Samsung Galaxy S26 Plus met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag voor de S26 Plus in één keer te betalen. Zo krijg je alsnog de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat het invloed heeft op je kredietregistratie.

Kies je voor de Samsung S26 Plus zonder abonnement, dan heb je veel meer keuzevrijheid, omdat je vrijwel elk sim-only abonnement kunt afsluiten. Het aanbod van sim-only abonnementen is veel groter, en er zijn verschillende aanbieders met scherpe prijzen. Voor sommige mensen kan een losse S26 Plus in combinatie met een sim-only abonnement dan ook voordeliger uitpakken dan met een abonnement.

Waar let je op bij het afsluiten van een abonnement?

Bij het kiezen van een S26 Plus met abonnement zijn er een aantal belangrijke aspecten om in gedachten te houden. Of je nu op zoek bent naar een abonnement met veel data, een scherpe prijs of extra voordelen, het is belangrijk om te letten op de looptijd, de keuze tussen een traditionele simkaart of eSIM, en eventuele combivoordelen bij je provider. Deze factoren kunnen je helpen om de beste deal voor jouw situatie te vinden.

Looptijd van je abonnement

Een telefoonabonnement van 1 jaar geeft je meer flexibiliteit. Technologie verandert snel en met een kortlopend contract kun je na een jaar eenvoudig overstappen naar een nieuwer of voordeliger aanbod. Dit is vooral handig als je graag het nieuwste Samsung toestel of betere bundels wilt.

Een 2-jarig abonnement is daarentegen vaak voordeliger per maand, omdat providers korting geven op langere contracten. Dit is een goede keuze als je tevreden bent met je provider en je niet vaak wisselt van toestel of abonnement.

Hoeveel data heb je nodig bij je S26 Plus?

Het bepalen van de juiste hoeveelheid data bij je mobiele abonnement is afhankelijk van hoe je je telefoon gebruikt. Als je slechts af en toe iets opzoekt op het internet of een korte video bekijkt, volstaat een kleiner datapakket. Ben je echter iemand die veel streamt, downloadt of meerdere apps tegelijkertijd gebruikt, dan is een abonnement met een grotere databundel aan te raden. Zo voorkom je dat je snel zonder data komt te zitten.

Kies je voor een simkaart of eSIM?

Bij het afsluiten van een telefoonabonnement kun je kiezen tussen een traditionele simkaart of een eSIM. Een fysieke simkaart is een vertrouwde optie die in vrijwel elk toestel past en eenvoudig over te zetten is naar een nieuwe telefoon. Een eSIM is de digitale variant en biedt meer gemak: je hoeft geen kaartje meer te wisselen en kunt eenvoudig meerdere abonnementen op één toestel beheren. Dit is ideaal voor mensen die vaak wisselen tussen werk- en privégebruik of regelmatig reizen. Weten of jouw S26 Plus eSIM ondersteunt? Check dan even de specificaties.

Ga voor extra korting op je Samsung Galaxy S26 Plus met abonnement

Wist je dat je vaak een extra voordeel kunt behalen als je al een tv-, internet- of mobiel abonnement hebt bij dezelfde provider? Providers belonen trouwe klanten vaak met mooie combideals. Combineer je Samsung S26 Plus met abonnement en geniet van een lagere prijs of extra voordelen, zoals gratis streamingsdiensten of een hogere internetsnelheid.

Waar vind ik de Samsung Galaxy S26 Plus met abonnement het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste S26 Plus aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op prijs, belminuten, data en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past. Wil je aanbiedingen met klantvoordeel zien? Klik dan ook op je internet- en tv-provider, zodat je snel toegang hebt tot deals met extra kortingen voor bestaande klanten.