Samsung heeft op 25 februari 2026 de Galaxy S26 Plus gelanceerd, tegelijkertijd met de S26 en S26 Ultra. Het grote verschil tussen de S26 en S26 Plus zit ‘m weer in het formaat. Dit zijn de belangrijkste specificaties:

6,7 inch-amoled-scherm met full-hd-resolutie, 120Hz

Exynos 2600-chip, 256GB opslagruimte, 12GB werkgeheugen

Android 16 met zeven jaar updates

Nieuwe Galaxy AI-features

50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens en 10MP-telelens (3x zoom)

4900 mAh-accu, 45 watt snelladen, 15 watt draadloos

Prijzen van de Samsung S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Plus los toestel of met abonnement

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, krijg je te maken met een BKR-registratie, aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de S26 Plus in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de Samsung Galaxy S26 Plus zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Geheugenopslag kiezen van de Samsung S26 Plus

De keuze voor de juiste geheugenopslag hangt af van je gebruik. Als je veel foto’s en video’s maakt, kan 256 GB handig zijn, maar voor de gemiddelde gebruiker is 128 GB meestal al genoeg. Voor wie vaak grote bestanden opslaat of games speelt, is 512 GB of 1 TB een betere optie. Bedenk hoeveel opslagruimte je nu nodig hebt en houd rekening met de toekomst!

Waar is de Samsung Galaxy S26 Plus het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan. Dit hoeft echter niet per se de beste deal voor jou te zijn. Je filtert gemakkelijk op geheugenopslag, garantie, kleur en meer om het aanbod te zien dat bij jouw wensen past.