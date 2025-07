Voor het eerst brengt Samsung een Fan Edition uit van een foldable: de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Het toestel is op 9 juli 2025 officieel onthuld tegelijkertijd met de Flip 7 en Fold 7.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Prijzen

128GB 256GB Samsung Galaxy Z Flip 7 FE € 999,- € 999,- Altijd actueel, altijd de laagste prijs – rechtstreeks uit onze slimme prijsvergelijker.

Kies je voor een Z Flip 7 FE los toestel of met abonnement?

Wat voor jou het voordeligst is, hangt af van je persoonlijke voorkeuren en situatie. Wil je de smartphone direct betalen of kies je liever voor een maandelijkse betaling? Als je kiest voor de maandelijkse betaling boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat resulteert in een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag daardoor lager kan uitvallen.

Wil je liever geen BKR-registratie? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag voor de Samsung Flip 7 FE in één keer te betalen. Zo krijg je alsnog de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat het invloed heeft op je kredietregistratie.

Kies je voor de Flip 7 FE zonder abonnement, dan heb je veel meer keuzevrijheid, omdat je vrijwel elk sim-only abonnement kunt afsluiten. Het aanbod van sim-only abonnementen is veel groter, en er zijn verschillende aanbieders met scherpe prijzen. Voor sommige mensen kan een losse Z Flip 7 FE in combinatie met een sim-only abonnement dan ook voordeliger uitpakken dan met een abonnement.

Welk geheugen kies je?

Bij het kiezen van de opslagcapaciteit voor je Samsung Flip 7 FE is het belangrijk om na te denken over hoeveel je de telefoon gebruikt. Voor de meeste gebruikers is 128 GB voldoende voor apps, foto’s en video’s. Ben je een zware gebruiker die veel apps downloadt of video’s maakt, dan is 256 GB een betere keuze.

Waar is de Samsung Flip 7 FE het goedkoopst?

In onze prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op kleur of de hoeveelheid geheugenopslag en andere voorkeuren om de deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen.