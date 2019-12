Dankzij Abonneren via Google sluit je binnen een paar seconden abonnementen af op kranten. NRC biedt de service als eerste aan en zo werkt het.



Abonneren via Google

Het zoekmachinebedrijf bracht ‘Subscribe with Google’ al in 2018 uit, maar is sinds een paar dagen ook in Nederland te gebruiken. Dankzij deze dienst, die hier Abonneren via Google heet, kun je met een paar tikken abonnementen afsluiten op kranten en tijdschriften. NRC is de eerste die met Google in zee gaat. Abonneren op de krant gaat als volgt:

Ga naar de website van NRC; Je krijgt vier gratis artikelen van de krant, hierna wordt je gevraagd om in te loggen; Onder ‘Inloggen voor abonnees’ zie je de knop ‘Abonneren via Google’ staan. Tik hierop; Kies het abonnement, waarna je wordt doorgestuurd naar Google Pay; Betalen kan alleen via creditcard of PayPal: iDeal wordt niet ondersteund. Bevestig je keuze door op ‘Abonneren’ te tikken.

Het grote voordeel van abonneren via Google is het gemak. Je hoeft niet de hele tijd al je gegevens opnieuw in te vullen, en kunt in een paar tikken abonnementen afsluiten. Bovendien kun je ook artikelen via de app van NRC lezen, omdat je hier inlogt met je Google-account. Deze is weer gekoppeld aan Google Pay.

Je abonnement opzeggen

Lees je de krant toch minder vaak dan gehoopt? Je abonnement opzeggen is heel eenvoudig en werkt zo:

Open de Google Play Store, tik op de drie streepjes linksboven en selecteer ‘Abonnementen’; Tik op NRC en kies ‘Abonnement opzeggen’; Volg de aanwijzingen op het scherm.

Je kunt de artikelen blijven lezen tot de eerstvolgende incassodatum. Hierna wordt je abonnement automatisch opgezegd. Voor nu kun je in Nederland alleen terecht bij NRC, maar in de toekomst hoopt de zoekmachine meer bladen en kranten aan te sluiten. In de Verenigde Staten kun je via Google bij alle grote mediapartijen een abonnement afsluiten.

