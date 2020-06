Via de Google Play Store kun je abonnementen nemen op allerlei apps, zoals Netflix, Spotify en Google Drive. In dit artikel laten we zien hoe je deze abonnementen beheert.

Google Play Store-abonnementen aanpassen

In het zijmenu van de Google Play Store kun je onder het kopje ‘Abonnementen’ al je abonnementen op apps bijhouden. Tik je hierop, dan krijg je een lijst te zien met apps waar je een vast wekelijks, maandelijks of jaarlijks bedrag voor betaalt.

Google vertelt niet alleen hoeveel je per periode betaalt, maar ook wanneer de volgende betaling plaatsvindt. Verder zie je natuurlijk een omschrijving van het abonnement. Tik je verder op zo’n abonnement , dan kun je de betaalmethode aanpassen of een ‘backup-methode’ kiezen, mocht je creditcard soms weigeren.

Let wel: niet elke app met een abonnement is in de lijst terug te vinden. Google toont namelijk alleen de abonnementen die via de Play Store lopen. Betaal je bijvoorbeeld maandelijks voor Spotify of Netflix, maar is die aankoop via je desktop of tablet gemaakt? Dan staat het abonnement niet in de Play Store, en moet je het via de website van de dienst aanpassen of stopzetten.

Ontdek populaire Android-abonnementen

Heb je op dit moment geen applicaties met abonnement, dan helpt Google je nieuwe diensten te ontdekken. Open het overzicht en druk op ‘Aan de slag’ voor een lijst van de populairste apps. Daar vind je een flink divers aanbod, van games die regelmatig nieuwe levels uitbrengen tot chatdiensten tot educatieve apps.

Het loont om regelmatig even door je Google Play Store-abonnementen te scrollen. Veel mensen betalen immers voor diensten waar ze eigenlijk helemaal geen gebruik van maken. Heb je een gat in je hand? Zorg dan eerst voor overzicht in je maandelijkse betalingen, bijvoorbeeld aan de hand van een abonnementen-app. Dit soort apps zetten op een rijtje waar je iedere maand voor betaalt.

