Ontvang je geen meldingen meer van apps die op de achtergrond actief zijn? Mogelijk schakelt je toestel deze notificaties uit om batterij te besparen. In dit artikel laten we zien hoe je voorkomt dat Android-apps op de achtergrond gaan ‘slapen’.



Voorkomen dat Android-apps gaan slapen

Heb je een Android-app een tijdje geleden opgestart, en in de tussentijd niet meer gebruikt? Dan is de app waarschijnlijk nog actief op de achtergrond. Dat is fijn, want op die manier kun je de applicatie snel weer openen om verder te gaan met je bezigheden. Om stroom te besparen, kiezen veel Android-telefoons ervoor om deze apps te laten ‘slapen’.



Hierdoor komen notificaties en andere meldingen niet meer binnen, of pas veel later. De energiebesparing die deze niet-actieve apps opleveren, wordt vervolgens voor andere applicaties gebruikt. Maar, dit Android-trucje kan ook vervelend zijn. Apps sturen meldingen immers om een reden; niet alle WhatsApp-berichtjes zijn nog relevant als je ze pas een uur later leest.

Gelukkig kun je op de meeste Android-smartphones per app aangeven of deze op de achtergrond mag slapen, of dat ‘ie wakker moet blijven. Zo werkt het:

Open de Instellingen-app op je Android-smartphone; Tik op ‘Apps en meldingen’ en tik onderaan op ‘Geavanceerde’ om de geavanceerde instellingen te tonen; Kies ‘Speciale toegang’ en selecteer ‘Batterijoptimalisatie’, helemaal bovenaan het scherm; Tik vervolgens op de grote knop (‘Niet geoptimaliseerd’) en kies ‘Alle apps’; Selecteer nu de app waarbij je wil voorkomen dat deze gaat slapen, zoals in het voorbeeld Android Planet; Kies tot slot voor ‘Niet optimaliseren’.

Het staat in de instellingen een beetje wollig omschreven, maar door in stap zeven voor ‘niet optimaliseren’ te kiezen, zorg je ervoor dat de app ‘wakker’ blijft op de achtergrond. Meldingen en notificaties blijven hierdoor binnenkomen. Uiteraard heeft dit wel een negatief effect op je accuduur. Afhankelijk van hoeveel apps je forceert wakker te blijven moet je Android-telefoon zijn energie ineens onder meer programma’s verdelen.

Bovenstaande stappen werken op een stockversie van Android 10. Gebruik je een andere softwareversie? Dan werken bovenstaande aanwijzingen misschien niet. Sommige fabrikanten kiezen er namelijk voor om het standaard batterijoptimalisatie-menu van Android aan te passen, of zelfs compleet te vervangen. Andere partijen sluiten apps op de achtergrond automatisch af. OnePlus maakte zich hier bijvoorbeeld lange tijd schuldig aan.

