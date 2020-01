Heb je een nieuwe Android-telefoon? In dit artikel laten we twee manieren zien voor het overzetten van contacten op Android.



Uitleg: Contacten overzetten op Android

Contacten één-voor-één overzetten kost ontzettend veel tijd. Het is dan ook veel handiger en sneller om dit werkje via de cloud te doen. Op die manier worden contacten automatisch overgezet naar je nieuwe Android-telefoon. Bovendien, mocht je je toestel (inclusief simkaart) ooit verliezen, dan ben je niet direct alle gegevens kwijt. In de cloud staat namelijk altijd een back-up.

Volg onderstaande stappen om contacten over te zetten op Android:

Open de Instellingen-app op je oude Android-smartphone; Scrol naar beneden en tik op ‘Accounts’; Kies je Google-account uit de lijst en tik op ‘Accountsynchronisatie’; Verschuif de schakelaar bij ‘Contacten’; Druk op de drie puntjes rechtsboven in het scherm; Kies ‘Nu synchroniseren’.

Wacht vervolgens een paar seconden tot een minuut. Google is nu op de achtergrond bezig om al je contactgegevens naar je Google-account te uploaden. Hoe lang dit duurt, hangt af van hoeveel gegevens gesynchroniseerd moeten worden.

De volgende keer dat je met je Google-account op een andere telefoon inlogt, worden automatisch al je contactgegevens gekopieerd. Het fijne hieraan is dat dit allemaal automatisch gaat. Google synchroniseert namelijk om de zoveel tijd je telefoonnummers.



Handmatig overzetten

Op Android kun je contacten ook handmatig overzetten. Deze methode is tijdsintensiever, maar een goed alternatief voor wanneer je zuinig met je privacy omspringt. Bij bovenstaande methode uploadt je telefoon namelijk persoonlijke gegevens naar Google, en niet iedereen vindt dat een prettig idee.

Handmatig contacten overzetten doe je zo:

Open de Contacten-app op je oude Android-smartphone; Druk op de drie streepjes linksboven en selecteer ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en kies ‘Exporteren’ (en kies eventueel waar vanaf je de nummers wil exporteren); Sla het zojuist aangemaakte bestand met contacten lokaal op je Android-smartphone op, of kies je micro-sd-kaartje (of Google Drive).

Je hebt nu een bestand met alle telefoonnummers die aan je Google-account gekoppeld zijn opgeslagen. Om dit bestand handmatig over te zetten heb je de nieuwe telefoon nodig. Volg nu de eerste twee stappen van bovenstaande aanwijzingen, maar kies bij punt drie voor ‘Importeren’ in plaats van ‘Exporteren’.

Ga vervolgens naar de opslaglocatie van het zojuist aangemaakte contactenbestand. Zorg er dus bijvoorbeeld voor dat het micro-sd-kaartje in je nieuwe toestel ziet. Wanneer je via Google Drive synchroniseert, heb je de aanmeldgegevens van je Google-account nodig tijdens het inloggen. Zorg er voor dat je deze bij de hand hebt.

Telefoon verder instellen

Op Android Planet delen we regelmatig handige tips om alles uit je Android-smartphone te halen. Wil je tijdens het instellen van je nieuwe smartphone bijvoorbeeld ook handige apps van je vorige toestel meenemen? Neem dan een kijkje in ons artikel waarin we uitleggen hoe je bestanden kunt overzetten, of check onderstaande video.