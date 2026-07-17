Spelcomputers worden te duur: zo speel je Android-games op je tv

De prijzen voor spelcomputers lopen compleet uit de hand, maar gelukkig kom je met een smartphone tegenwoordig ook een heel eind. Zo speel je Android-games op je televisie.

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Android-games op je televisie spelen

Gamen wordt steeds duurder, door de stijgende prijzen van werkgeheugen en opslag. De nieuwe Steam Machine van Valve, om pc-games makkelijk op je televisie te spelen, valt daardoor een stuk duurder uit dan gehoopt.

En dan hebben we het nog niet eens over de komende nieuwe spelcomputers van Sony en Microsoft. Het lijkt erop dat alleen al de hardware van de komende PlayStation 6 zo’n duizend euro kost, dus houd je hart dus maar vast voor het uiteindelijke prijskaartje van de spelcomputer.

Meer premium smartphonegames

Ondertussen gebeurt er iets interessants in de game-industrie. Naast alle ontslagrondes en studio’s die sluiten, is er toch ergens groei: premium smartphonegames. Dat gaat voor een groot deel om games die eerder op pc of spelcomputer zijn verschenen en nu speelbaar zijn op een smartphone. Want waarom ook niet? De apparaten zijn daar zeker krachtig genoeg voor.

Zo kun je op je smartphone onder andere Prince of Persia: The Lost Crown, Balatro, Alien: Isolation, Dead Cells en Slay the Spire spelen. In 2024 verkochten Loop Hero en Little Nightmares het best, terwijl in 2025 onder andere Subnautica en Sea of Stars goed scoorden.

Toch wil je soms gewoon games op het grote scherm van je televisie spelen. Gelukkig kan dat ook met je Android-games, op de volgende manieren.

1. Via kabel

De simpelste methode is het gebruik van een kabel, specifiek van usb-c naar hdmi. Je telefoon moet daar wel DisplayPort Alternate Mode voor ondersteunen, maar de meeste high-end toestellen doen dat. De games besturen doe je dan gewoon via een gamecontroller die je via bluetooth aansluit op je smartphone.

Je smartphone via een kabel verbinden zorgt voor de minste vertraging, wat best belangrijk is voor het spelen van games.

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Spiegelen van het beeld

Je kunt ook proberen om je scherm draadloos te spiegelen op je televisie. Je ziet dan op het televisiescherm hetzelfde als op je smartphonescherm. Dat werkt met elke combinatie van smartphone en televisie net wat anders. Zo kun je met een Samsung-smartphone en Samsung-televisie de SmartThings- en Smart View-apps gebruiken.

De makkelijkste manier die op de meeste Android-smartphones werkt is door de Google Home-app te gebruiken. In de app zoek je het apparaat op waarnaar je wil casten en kies je voor ‘Mijn scherm casten’. Een nadeel van deze methode is wel dat je een grote kans hebt op vertraging, waardoor het niet ideaal is voor games waar je een snelle reactietijd voor nodig hebt.

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Met Google TV/Android TV

Heb jij een slimme televisie die draait op Google TV of Android TV, dan kun je ook de Play Store openen en apps downloaden. Je bent dan wel beperkt in de mogelijkheden, omdat je televisie natuurlijk niet gemaakt is voor het spelen van stevige games.

Betere resultaten bereik je met een mediabox die op Android draait. De beste optie is dan de Nvidia Shield. Het is wel aan te raden om voor de Nvidia Shield Pro te gaan, want die kan net wat stevigere games aan.

Netflix-games

Netflix biedt tegenwoordig ook games aan die je direct op je televisie kunt spelen, terwijl je smartphone de controller is. Lees meer over games spelen in de Netflix-app op je televisie.