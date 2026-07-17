Veel Samsung-gebruikers weten niet dat je dit kunt aanpassen

Je Samsung heeft allemaal trucjes om het uiterlijk van je smartphone te personaliseren. Zelfs het aanpassen van je Quick Panel op een Samsung is mogelijk.

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Zo wordt je Samsung persoonlijker

Het menu wat je misschien wel het meest gebruikt op je Samsung is het Quick Panel. Je schakelt er snel je wifi en bluetooth mee uit, past je helderheid aan of bedient de zaklamp. Dit is natuurlijk een erg handig menu, maar het uiterlijk is niet bepaald spannend. Gelukkig is er een manier om dit bedieningspaneel een frisse uitstraling te geven.

Quick Panel van Samsung aanpassen met Good Lock

Als je het bedieningspaneel naar jouw smaak wil aanpassen, dan kan dit niet vanuit de instellingen van Samsung. Je hebt daar de gratis Samsung-app Good Lock voor nodig. Vanuit die app download je QuickStar en doe je het volgende.

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Open de QuickStar-app en zet de functie aan; Tik op ‘Edit panel style’; Je krijgt nu de verschillende onderdelen van het Quick Panel te zien, waaronder Button Box, Media Player, Brightness en Volume. Tik bij elk onderdeel op het plusje om de stijl aan te passen.

Je kunt zo onder meer de vormgeving, kleuren en verschillende elementen wijzigen. Je kan ook een afbeelding vanuit je Galerij toevoegen om er echt een persoonlijke draai aan te geven. Binnen een paar minuten ziet het Quick Panel er totaal anders uit.

Zie je dit trucje liever in een video? Dan legt onze redacteur Sebastiën het stap voor stap aan je uit.

Meer uit je Samsung halen

Good Lock is meer dan alleen een app om het bedieningspaneel aan te passen. Zo zijn er functies waarmee je bijvoorbeeld het vergrendelscherm en de navigatiebalk kan personaliseren. Of om je toetsenbord te voorzien van een make-over.

De app is een schatkist vol met optimalisaties die je toestel vaak direct een stuk persoonlijker aan laat voelen. En het mooiste is: als je later toch weer iets anders wilt, kun je het ontwerp op elk moment opnieuw wijzigen. Good Lock wordt ook regelmatig voorzien van nieuwe functies.

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