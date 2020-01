Android heeft geen prullenbak, dus je moet verwijderde bestanden op andere manieren weer terughalen. Hoe je dit doet, verschilt per app en soort bestand. In deze gids lopen we alles opties met je na.

Zo haal je bestanden uit de Android-prullenbak

Je leest dit artikel, dus we gaan er vanuit dat je een document, dierbare foto of ander belangrijk bestand per ongeluk hebt verwijderd. Voordat we verdergaan, is het belangrijk dat je je Android-smartphone (of tablet) vanaf nu zo min mogelijk gebruikt. Deze voorzorgsmaatregel heeft te maken met de manier waarop het besturingssysteem bestanden opslaat.

Waarschijnlijk is je data namelijk niet per se weg, maar kan het niet gevonden worden. De plek waar eerst je afbeelding, document of foto stond, is nu leeg. Android ziet dit en kan het dus niet openen. Bovendien wordt de plek als ‘leeg’ gemarkeerd. Zodra er nieuwe bestanden op je smartphone bijkomen, kunnen deze de plek van het verwijderde bestand innemen. Zodra dit gebeurt zijn je bestanden definitief verdwenen.

Zet je telefoon daarom in vliegtuigmodus (zodat er geen mails en WhatsApp-berichten kunnen binnenkomen) en installeer geen nieuwe apps. Check? Laten we beginnen.

1. Check de prullenbak van de Android-app

Android heeft zelf geen algemene prullenbak zoals een Windows-computer dat wel heeft. Wel houden veel individuele apps door jou verwijderde bestanden tijdelijk apart, voordat ze definitief gewist worden. Controleer daarom eerst of de Android-app waarin je het bestand hebt verwijderd een prullenbak heeft.

Hoe je dit doet is onmogelijk voor iedere app te bespreken, maar een goed voorbeeld is de standaard Galerij-app van Samsung-smartphones. Je vindt de prullenbak in instellingenmenu aan de zijkant. Controleer ook de instellingen van de desbetreffende app, wellicht zit de prullenbak verscholen in een dieper gelegen menu.

2. Controleer de cloud

Jammer genoeg heeft niet iedere Android-app een prullenbak. Wel slaan steeds meer applicaties jouw bestanden in de cloud op. In dat geval is de kans aanwezig dat je verwijderde bestand alsnog ergens aanwezig is op een server. Een goed voorbeeld is Google Foto’s. De populaire foto-app heeft een prullenbak waar verwijderde kiekjes en video’s 60 dagen lang worden bewaard.

Open hiervoor de Google Foto’s-app op je Android-smartphone, tik linksboven op de drie streepjes en kies ‘Prullenbak’. Hier tref je een verzameling van bestanden die je de afgelopen tijd hebt verwijderd. Tik op een foto of video die je wil herstellen en houd deze vast. Selecteer vervolgens ‘Herstellen’ onderaan. De foto of video wordt nu weer hersteld in het originele album.

3. Gebruik een computerprogramma

Heeft de prullenbak van de Android-app niets opgeleverd en was ook de cloudopslag geen succes? Dan is het tijd voor het zwaardere geschut. Er zijn meerdere computerprogramma’s op de markt die beloven verwijderde Android-bestanden weer boven water te halen. Een populaire optie is Recuva, van de makers van CCleaner.

Het is de bedoeling dat je de micro-sd-kaart van je Android-telefoon in je desktop plaatst, en vervolgens Recuva zijn werk laat doen. Over het algemeen herkent het programma de opslagruimte van je Android-smartphone niet, dus wanneer je de bestanden hier had opgeslagen heb je waarschijnlijk weinig succes. Recuva heeft een gratis versie, dus uitproberen kan geen kwaad.

→ Download Recuva voor je Windows-computer (gratis)

4. Stap naar de maker

Een garantie op succes is het allerminst, maar mogelijk kan de maker van de app je helpen bij het herstellen van je bestand. Bij applicaties met miljoenen gebruikers gaat deze methode waarschijnlijk niet werken. Wanneer de app echter maar een paar duizend gebruikers heeft, is het zeker het proberen waard.

Zelf heb ik op deze manier ooit een audio-opname bij de makers van Otter.ai weten te herstellen, een transcriptiedienst. Nadat ik een mailtje had gestuurd, bleek het bestand nog op hun servers te staan. Controleer wel vooraf of de Android-app op je toestel niet al een prullenbak heeft. De eerlijke waarheid is wel dat je bij deze optie simpelweg geluk moet hebben.

Dataverlies voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, en dat geldt ook voor verloren data terughalen. Aan domme pech is weinig te doen, maar door regelmatig back-ups van belangrijke apps en bestanden te maken, voorkom je een hoop gedoe. Hoe je dit doet lees je in ons artikel over het maken van een Android back-up. Geen zin om te lezen? Check dan onderstaande video.