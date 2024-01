Android-tips: telefoonnummers en bellers zoeken doe je zo

Wil je iemand bellen, maar weet je zijn of haar telefoonnummer niet? Dan kun je online proberen het nummer op te sporen. Je kunt overigens ook de persoon achter een telefoonnummer vinden. Lees hier hoe je dat doet.

Telefoonnummers van personen zoeken

De papieren telefoongids is al jaren verdwenen, mensen zijn vaker enkel mobiel te bereiken en misschien delen mensen ook minder graag hun telefoonnummer. Het vinden van iemands telefoonnummer is steeds moeilijker en je moet er sowieso online naar op zoek gaan. In deze Android-tip lees je waar je online telefoonnummers kunt vinden en ook hoe je (anonieme) telefoonnummers achterhaalt.

Online Telefoongids

Met het verdwijnen van de fysieke papieren telefoongids is de gids zelf niet gestopt. Op de website telefoongids.nl zijn nog altijd telefoonnummers te vinden door heel Nederland. Weet je de naam en woonplaats van degene wiens nummer je wil? Ga dan naar de website en vul deze in. Vervolgens verschijnt er een lijst met resultaten.

Klik op de gele knop met de hoorn om het telefoonummer te tonen. Dit nummer kun je vervolgens direct bellen en ook het adres staat erbij. Handig voor als je een cadeautje pakketje wil versturen of op bezoek gaat.

Bekijk het Facebook-profiel

Veel mensen koppelen hun telefoonnummer bij het maken van een social media-profiel, bijvoorbeeld op Facebook. Sommige gebruikers zetten dit nummer openbaar op hun profiel. Surf daarom naar Facebook, log in op je account en ga naar het profiel van degene wie je wil bellen.

Hier zie je, mits de persoon dit heeft ingeschakeld, het kopje ‘Intro’, met daarbij de persoonlijke gegevens. Als de persoon zijn of haar nummer openbaar heeft staan, vind je die hier.

Werken deze manieren niet? Dan zul je via via het nummer moeten vinden. Stuur bijvoorbeeld een WhatsApp-bericht naar een gemeenschappelijke vriend. Online zul je het nummer in ieder geval niet snel vinden.

Ontdek van wie een (anoniem) telefoonnummer is

Misschien heb je wel het telefoonnummer van een beller, maar weet je niet van wie dit is. Bijvoorbeeld als je door een nummer wordt gebeld dat je niet hebt opgeslagen of wanneer het nummer privé is. Ook dan kun je het internet gebruiken om te achterhalen wie jouw belt. Zo doe je dat.

Toevoegen aan WhatsApp

De makkelijkste manier om erachter te komen wie je belt, is door het nummer aan je contacten toe te voegen en vervolgens WhatsApp te openen. Het profiel dat aan dit nummer gekoppeld is, verschijnt dan in de app. Ineens heb je naast alleen een nummer, ook de profielfoto, status en misschien wel naam tot je beschikking.

Brengt dit geen duidelijkheid? Doe dan even een zoekopdracht op Google. Zoek het nummer dat je zoekt tussen aanhalingstekens en bekijk de resultaten. Wellicht zie je op websites dat het nummer vaker mensen lastigvalt of blijkt het een bekende te zijn.

Geef het aan bij je provider

Word je constant gebeld, maar weet je niet door wie, omdat het nummer anoniem is? Dan kun je dit aangeven bij je provider. Zij kunnen zien wie jouw wanneer heeft gebeld, zelfs bij anonieme nummers.

Belt een anoniem nummer jouw meer dan tien keer? Dan kan de provider deze beller hierop aanspreken, of zijn of haar nummer blokkeren. Lees ons uitgebreide tip-artikel om erachter te komen hoe je je bij welke providers kun melden.

