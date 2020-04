Constant gebeld wordt door een onbekend nummer kan heel vervelend zijn. Het is gelukkig mogelijk een anonieme beller te achterhalen, hoewel je er zelf nooit achter zult komen wie het was.

Anonieme beller achterhalen en stoppen

Als je lastig gevallen wordt door iemand die met een anoniem nummer belt, dan is het lastig daar zelf tegen op te treden. Aan het bel-me-niet-register heb je dan weinig, want je weet niet wie jou wilt bereiken. En beller-id met spambeveiliging van Android werkt alleen met telefoonnummers die niet in jouw contactenlijst staan, maar verder ook niet afgeschermd zijn.

Heb je echt last van anonieme bellers, dan kun je gelukkig bij jouw provider terecht om daar iets aan te doen. Zij vragen je een onderzoeksformulier in te vullen, waarna zij op zoek gaan naar de anonieme beller.

Anonieme bellers opsporen met je provider

De voorwaarden

Alle providers stellen een aantal voorwaarden, voordat je geholpen wordt. Zo vragen ze je bij te houden wanneer, welke data en tijdstippen, je gebeld wordt door het anonieme nummer. Ook kunnen ze de anonieme beller pas opsporen als je minstens drie van de oproepen hebt aangenomen. Je hoeft niets te zeggen, maar kunt na het opnemen gelijk weer ophangen.

Ook sms’jes van onbekende nummers zijn te achterhalen. Dan hebben de providers minstens drie berichten nodig. Met de door jou ingevulde gegevens, gaat jouw provider op zoek om de anonieme beller te achterhalen. Vervolgens nemen ze contact op met de provider van diegene om te zorgen dat de overlast stopt. Zelf zul je echter nooit te horen krijgen wie er achter de anonieme telefoontjes zit: dit houden providers geheim.

Onbekende nummers weergeven of blokkeren

Als je gebeld wordt door een nummer wat niet anoniem is, maar ook niet in je contactenlijst staat, dan kun je beller-id op Android inschakelen. Deze functie vergelijkt het telefoonnummer met informatie die bij Google bekend is en met nummers in het telefoonboek. Zo krijg je geen onbekend nummer in beeld, maar zie je de naam van het onbekende bedrijf of de persoon in beeld als je telefoon overgaat.

Ga naar de telefoon-app en tik op de drie puntjes rechts bovenin;

Tik op ‘instellingen’ en selecteer ‘Beller-ID en spam’;

Zet het schuifje bij ‘Beller- en spam-ID bekijken’;

Vink ook ‘spamgesprekken filteren’ aan als je wilt dat verdachte telefoonnummers geblokkeerd worden.

