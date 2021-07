Tip: zo test je de waterbestendigheid van je smartphone

Je smartphone wordt naarmate je hem langer gebruikt minder waterbestendig. Gebruik jij je smartphone al een tijdje en weet je niet of je hem nog met een gerust hart in de afwasbak kan laten plonzen? Zo test je het.

Lees verder na de advertentie.

Water Resistance Tester vertelt je hoe waterbestendig jouw smartphone is

Wie had dat gedacht? Met de app Water Resistance Tester kan je uitvogelen in hoeverre jouw smartphone nog tegen spetters en baden kan. De app werkt als volgt. Je oefent met beide duimen lichte druk uit op het scherm. Vervolgens maakt de app gebruik van de barometer, om te kijken of je toestel nog waterbestendig is.

De barometer in een smartphone meet de relatieve luchtdruk rond het apparaat. Normale barometers werken op waterbasis of gebruiken een koper-oplossing, die uitzet en krimpt op basis van atmosferische druk. Voor een smartphone is dat echter veel te gecompliceerd. Aan de binnenkant van jouw telefoon vind je dan ook een digitale barometer. Dit is een vrij eenvoudige, drukgevoelige sensor.

De app heeft het direct door als je smartphone niet waterdicht is. Probeer hem dan ook vooral niet te gebruiken als je smartphone geen officiële IP-waarde heeft. Let ook op dat alle poorten die gesloten horen te zijn, zoals je simkaart-houder, daadwerkelijk gesloten zijn.

Zo test je het zelf

Om de test te starten, plaats je jouw telefoon op een stevige, vlakke ondergrond. Start de app en leg vervolgens je duimen op de aangewezen plekken op het scherm. Zodra je een beetje druk uitoefent, begint de test. De app laat een groen vinkje knipperen als je telefoon nog waterbestendig genoeg is. Als dat niet het geval is, krijg je een gigantisch rood uitroepteken in je gezicht gedrukt.

Als je een rood uitroepteken te zien krijgt, is het verstandig om je smartphone voortaan uit de buurt van water te houden. Een flinke regenbui zal hij misschien nog wel overleven, maar neem vooral geen risico’s. Waterschade valt namelijk in nagenoeg alle gevallen niet onder de garantie van de fabrikant.

→ Download Water Resistance Tester in de Google Play Store (gratis)

Wil je niets missen als het gaat om handige, nieuwe apps? houd onze website dan in de gaten. Volg ons ook op Instagram en Facebook en download natuurlijk de gratis Android Planet-app, waarin je al het nieuws al eerste leest!