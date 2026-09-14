Zo bepaal je wél zelf wanneer het scherm op je Samsung draait

Niks is zo vervelend als een telefoonscherm dat uit zichzelf draait terwijl je dat helemaal niet wil. Word de baas over de schermrotatie met een handig trucje voor je Samsung. Lees snel verder!

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De baas worden over schermrotatie: zo doe je dat

Standaard bepaalt je Samsung-toestel aan de hand van sensoren wanneer het scherm meedraait. Dat kan handig zijn, maar we zijn vast niet de enige met de ergernis dat het scherm soms draait als je dit helemaal niet wilt.

Wij vertellen daarom welke instelling je moet aanpassen zodat die automatische functie uitgeschakeld wordt. Daar krijg je een handige knop voor in de plaats die in beeld verschijnt zodra je je telefoon horizontaal houdt. Volg onderstaande stappen:

Open je bedieningspaneel door van boven naar beneden te swipen; Hier druk je op de rotatieknop; Je ziet nu de functie ‘Automatisch draaien’ staan. Zet dit uit met het schuifje. Nu zie je de functie ‘Knop draaien onder aan het scherm weergeven’; Schakel dit in. Tik op ‘Gereed’. Wanneer je je telefoon nu horizontaal houdt, dan verschijnt er onderaan een klein draai-icoontje. Tik erop en het scherm draait mee. Houd je je telefoon daarna weer rechtop? Tik nogmaals en je bent terug naar de verticale weergave.

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Zie je de draai-knop niet? Controleer dan eerst of ‘Knop draaien onder aan het scherm weergeven’ ook echt is ingeschakeld. Zie je de optie überhaupt niet op je Samsung-smartphone? Dan kan de benaming of indeling van het bedieningspaneel verschillen door je Galaxy-model of One UI-versie. De stappen zijn getest op de Galaxy S26 Ultra.

Dit vinden wij de grootste voordelen

Het grote voordeel van deze instelling is dat je zelf bepaalt wanneer je scherm draait, zonder dat je daarvoor steeds het bedieningspaneel hoeft te openen. Zo blijft je scherm bijvoorbeeld gewoon rechtop als je liggend op de bank je telefoon gebruikt, maar kun je een video of foto alsnog met één tik beeldvullend bekijken.

Wil je daarna toch iets in de liggende stand bekijken? Houd je telefoon horizontaal en tik op de draai-knop die onderaan verschijnt. Hetzelfde geldt voor games of apps die beter tot hun recht komen in de horizontale weergave: je hoeft de automatische schermrotatie niet permanent aan te zetten, maar kunt per keer bepalen wat fijn werkt.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens extra goed uit.

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