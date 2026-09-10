Heb je een Samsung? Pas dit nu aan bij je meldingen

Wie een telefoon vol met apps heeft, zal zich regelmatig afvragen of iedere appmelding wel zo nuttig is. Heb jij een Samsung-telefoon? Verander dit dan aan je meldingen!

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Meldingen en snelle instellingen bij elkaar

Laten we beginnen met een handige tip voor meer overzicht. Veel Samsung-gebruikers geven de voorkeur aan een weergave waarbij je zowel de snelle instellingen (ook wel bedieningspaneel of Quick Panel genoemd) als de meldingen in één oogopslag ziet. Zo stel je dat in:

Swipe van boven naar beneden op je startscherm. Zo komen de snelle instellingen tevoorschijn; Tik op het potloodje (‘Bewerken’). Nu verschijnt linksboven ‘Vensterinstellingen’; Tik hierop en kies in het volgende scherm ‘Samen’.

Nu dat geregeld is, is het tijd om iets te doen aan onnodige app-meldingen. Lees snel verder!

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Appmeldingen uitschakelen

We gaan ervan uit dat de meeste apps die op je telefoon staan nuttig zijn, anders had je ze wel verwijderd. Over veel meldingen kan niet hetzelfde gezegd worden. Zo verschilt het per applicatie hoeveel meldingen die stuurt en of je daar daadwerkelijk wat aan hebt.

Wil je echt zorgen dat je alleen meldingen krijgt van belangrijke apps? Duik dan even de instellingen in. Hier stel je per app in of die meldingen mag sturen of niet. Dat is een klein klusje, maar daarna word je een stuk minder afgeleid door onnodige meldingen.

Ga naar ‘Instellingen’; Zoek nu naar ‘Meldingen’; Bij ‘Appmeldingen’ kun je per app uitzetten dat je er meldingen van ontvangt.

Dat is natuurlijk wel een beetje zwart-wit: wél of geen meldingen van een bepaalde app. Daarom kun je vaak ook nog specifieke instellingen inschakelen. Laten we eens kijken naar Instagram, waar je bijvoorbeeld kunt aangeven of je alleen een notificatie wil als iemand je een DM stuurt en niet van iedere like op je post of story.

Dat kan het best in de Instagram-app zelf (screenshot 3 hierboven). Ook hier moet je alles weer even instellen, maar dan heb je het wel precies zoals je het wil.