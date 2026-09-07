Deze 3 Google Maps-functies moet je direct uitschakelen

Google Maps is één van de handigste apps op je telefoon, maar toch zijn er functies die je beter uit kunt schakelen. Sommigen kosten je veel data, anderen maken inbreuk op je privacy. Dit zijn de drie belangrijkste.

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Google Maps-functies die je moet uitschakelen

Waarschijnlijk gebruik je Google Maps, net als wij, zeer regelmatig. Het is de gemakkelijkste manier om je weg te vinden naar plekken waar je nog nooit bent geweest. Of om informatie te krijgen over openbaar vervoer. Sommige functies van Google Maps zijn echter onnodig en soms zelfs potentieel schadelijk. Deze kun je beter uitzetten.

1. Download alleen offline kaarten via wifi

Offline kaarten zijn heel handig. Je kunt ze zelfs gebruiken op plekken waar je geen mobiel bereik hebt of als het gps-signaal niet goed werkt. Maps kan deze kaarten automatisch voor je updaten als er nieuwe gegevens voorhanden zijn. Ook dát is erg fijn, want zo blijf je up-to-date. Maar kies wel de juiste downloadvoorkeuren.

Als je kaarten ook via een mobiel netwerk laat downloaden, loop je tegen twee mogelijke problemen aan. De eerste is dat je databundel sneller leegloopt, terwijl je offline kaarten nou juist gebruikt om data te besparen. Daarnaast kost het meer batterijsap om deze vaak grote bestanden via 4G of 5G binnen te hengelen.

Tik in de app daarom op je profielicoon, ga naar ‘Offline kaarten’, klik op het tandwiel en kies bij ‘Downloadvoorkeuren’ voor ‘Alleen via wifi’.

2. Schakel meldingen uit

Iedere app wil je heel graag meldingen sturen, maar Google Maps is misschien wel de ergste. Soms kan dat nuttig zijn, als ergens een file ontstaat bijvoorbeeld, maar veel vaker zit je er niet op te wachten. Dan krijg je meldingen over verwachte drukte of erger nog: vragen over een plek die je hebt bezocht. Dat leidt alleen maar af en zorgt er nog voor dat je batterij sneller leegloopt ook.

Gelukkig is het heel eenvoudig om deze meldingen (gedeeltelijk) uit te schakelen. Tik weer op je profielicoon, scrol naar ‘Instellingen’ en kies voor ‘Meldingen’. Hier kun je per categorie bepalen welke meldingen je wel en niet wil krijgen. Je moet het natuurlijk zelf weten, maar wij zouden de herinnering om reviews te schrijven over bezochte plekken bijvoorbeeld direct uitzetten.

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3. Zet je Tijdlijn uit

Standaard staat ‘Tijdlijn’ aan. Daarmee onthoudt Maps waar je bent geweest en kun je ’teruggaan in de tijd’ of reizen ‘opnieuw beleven’. Tegelijk slaat de app hier natuurlijk heel gevoelige informatie mee op. Hoewel Google belooft dat je reisgeschiedenis op je smartphone blijft staan, en dus niet naar de cloud wordt verzonden bijvoorbeeld, is het toch een risico. Als je smartphones wordt gestolen, zou deze data in verkeerde handen kunnen vallen.

Gelukkig is het eenvoudig om Tijdlijn uit te schakelen. Klik weer op je profielicoon, kies voor ‘Je tijdlijn’ en tik op ‘Tijdlijn staat aan’. Je moet nu inloggen met je Google-account, waarna je voor ‘Uitzetten’ kunt kiezen. Klaar is Kees!

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