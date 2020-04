De Chromecast en Chromecast Ultra mogen dan misschien heel erg op elkaar lijken, er zijn wel degelijk verschillen. In dit artikel leggen we de twee streaming-dongles langs de meetlat en geven we een aankoopadvies.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chromecast vs Chromecast Ultra: welke is geschikt voor jou?

De Chromecast is al jaren een van Googles paradepaardjes. Het zeer betaalbare apparaatje tovert iedere domme beeldbuis binnen een paar seconden om in een heuse smart tv waar je bijvoorbeeld Netflix en YouTube op kunt kijken. De prijs-kwaliteitsverhouding is dus uitstekend.

Maar, welke hdmi-dongle moet je in huis halen? Google biedt immers twee versies aan. Naast de gewone Chromecast kun je ook een Chromecast Ultra aanschaffen, die bijna twee keer zo duur is. De grote vraag is dus: welke moet je kiezen?

Chromecast (2018): beste keus voor de meeste mensen

Voor de meeste mensen is de ‘standaard’ Chromecast de beste keus. Voor zo’n 39 euro transformeer je iedere tv om in een smart tv. Gebruik je Android-smartphone om films aan te zetten via Netflix, Videoland, Disney Plus of Prime Video van Amazon.

Muziekliefhebbers kunnen met een Chromecast albums afspelen met Spotify of bijvoorbeeld Deezer. Is je telefoon niet in de buurt? Dankzij de ingebouwde Google Assistent heb je niet meer dan je stem nodig om bijvoorbeeld YouTube-video’s op te zetten.

Ook fijn is de ‘cast’-functie. Hiermee kun je eigen media, zoals vakantiekiekjes en familievideo’s, doorsturen van je telefoon naar het grote tv-scherm. En kijk je op tegen het installeren van de Chromecast? Dat is nergens voor nodig. Je plugt het apparaatje in aan de achterkant van je tv. Sluit eventueel de meegeleverde stekker aan en je kunt beginnen.

Om de zoveel jaar brengt Google een nieuwe versie van de Chromecast uit. In 2018 zijn we zodoende bij de derde generatie aanbeland. Deze up-to-date Chromecast kan filmpjes in een hoge full-hd-kwaliteit afspelen. Diens voorganger bleef steken op 720p, wat net iets minder is.

→ Meer weten over de functies en voor- en nadelen? Lees dan onze Chromecast review

Chromecast Ultra: voor de filmfanaat en gamer

Zoals de naam al doet vermoeden is de Chromecast Ultra een verbeterde versie van het instapmodel. Hét grote pluspunt is dat je beelden in 4K-resolutie kunt streamen en ook hdr wordt ondersteund. Dit betekent dat de ijshockeypuck een groter kleurenbereik heeft en daardoor betere beelden op het tv-scherm tovert.

Verder is de netwerksnelheid van de Chromecast Ultra iets beter, en dat merk je tijdens het casten van grafisch zware (4k-resolutie) films. Verder zit er een ethernet-aansluiting op het kastje, waardoor je niet op de draadloze verbinding hoeft te vertrouwen maar ook een kabel kunt aansluiten.

En ben je gek op games? Dan is het belangrijk om te weten dat de Chromecast Ultra overweg kan met Google Stadia, de nieuwe gamedienst van de zoekmachinegigant. Zodoende kun je consolewaardige spellen ‘gewoon’ op je luie bank spelen zonder een dure spelcomputer in huis te halen. Met de Chromecast Ultra ben je dus klaar voor de toekomst.

Chromecast vs Chromecast Ultra: aankoopadvies

Eigenlijk komt de keuze tussen een Chromecast of Chromecast Ultra op de volgende vraag neer: kijk je naar films en series in 4K-kwaliteit, of ben je van plan dit te doen? Indien het antwoord “ja” is, doe je er verstandig aan een Ultra in huis te halen.

Heb je geen televisie die 4K-beelden kan afspelen, en ben je ook niet van plan in de nabij toekomst zo’n scherm in huis te halen? Dan kun je prima uit de voeten met de gewone Chromecast. Wanneer je een instabiele wifi-verbinding hebt is de Ultra het overwegen waard, dankzij de ethernet-aansluitmogelijkheid. Ook is de Ultra ideaal voor mensen die via Google Stadia willen gamen.

→ Wil je een Chromecast kopen? Check de beste deals in de prijsvergelijker hieronder

→ Wil je een Chromecast Ultra kopen? Check de beste deals in de prijsvergelijker hieronder