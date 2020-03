Google heeft de Play Store een update gegeven. Vanaf nu kun je donkere modus op vrijwel iedere Android-smartphone activeren, waardoor het licht in de app-winkel uitgaat. In dit artikel laten we zien hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Donkere modus Play Store beschikbaar voor iedereen

Google brengt het nieuws naar buiten via Twitter. De donkere modus in de app-winkel werkt nu op iedere smartphone met minstens Android-versie 5.0 (Lollipop). De donkere modus zorgt ervoor dat witte menu’s, achtergrondvlakken en instellingen voortaan een donkere tint hebben. Dit is fijner voor je ogen. Mensen met Android 10 kunnen al sinds afgelopen oktober met deze functie aan de slag.

Zo activeer je de donkere modus van de Play Store:

Pak je Android-smartphone erbij en open de Play Store; Tik linksboven op de drie horizontale streepjes en kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Thema’ en geef aan dat je de donkere modus wil gebruiken.

Als het goed is wordt nu het licht in de Play Store uitgedaan. Vind je de donkere modus net iets te donker? Kies dan wederom voor ‘Licht’. Je kunt ook ‘Standaardthema van het systeem’ selecteren. In dat geval houdt Googles app-winkel rekening met het thema van je Android-telefoon.

Zodra de dark mode aangaat, wordt ook het licht in de Play Store gedimd. Heb je een telefoon met een oled-scherm? Dan rekt de donkere modus ook de accuduur van je toestel op.

Lees ook: Play Store krijgt eigen knop voor donkere modus



Google zet in op donkere modus

De appwinkel is bij lange na niet de eerste app die Google voorziet van een donkere modus. Eerder werkte de zoekmachinegigant onder meer Chrome, Google Keep en YouTube bij met een dergelijke functie. Daarnaast beschikt Android 10, dat in de zomer van 2019 uitkwam, ook over een systeembrede donkere modus. De functie is onderdeel van Digitaal Welzijn. Dit pakket aan apps en instellingen moet voor gezonder smartphonegebruik zorgen.

Wist je dat onze Android Planet-app ook een donkere modus heeft? Je vindt de optie onder het kopje ‘Instellingen’ wanneer je linksboven op het menu drukt. Tik vervolgens op ‘Dag- en nachtmodus’.