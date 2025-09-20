Dubbel tikken op je scherm: 3 handige toepassingen

Een beetje extra efficiëntie is natuurlijk altijd welkom. Daarom delen wij hoe je gemakkelijk schakelt tussen je recente apps én hoe je razendsnel je scherm aan- en uitzet.

Dubbel tikken: schakelen tussen apps

Je bent vast allang gewend aan het bekijken van je recente apps door het tikken op de drie streepjes linksonder op je smartphone. Maar, heb je ook al eens dubbel getikt op de streepjes? Probeer maar eens.

Je zult merken dat je gemakkelijk switcht tussen je twee laatst geopende apps. Vooral als je veel apps hebt openstaan, is het praktisch om alleen je twee meest recente apps snel tevoorschijn te kunnen toveren. Grote kans dat je daar namelijk nog mee bezig was.

Nog meer dubbel tikken

Er zijn nog meer acties die je kunt doen door twee keer op je smartphone te tikken. Je scherm inschakelen bijvoorbeeld. Maar minder bekend is dat het uitschakelen van je scherm net zo goed mogelijk is. Dat moet je dan wel even instellen, want dit staat meestal niet standaard aan.

Dat werkt zo: Ga naar je ‘Instellingen’ en zoek naar ‘Geavanceerde functies’; Kies hier voor ‘Bewegingen en gebaren’; Hier staan de opties ‘2x tikken voor inschakelen scherm’ en ‘2x tikken voor uitschakelen scherm’. Welke functie(s) vind jij fijn om te hebben? Zet de schakelaar(s) om.

De stappen hierboven hebben we gevolgd op een Samsung S24 Ultra. Voor andere toestellen kan de beschrijving afwijken.

Speciaal voor de Pixel

Heb je een Google Pixel-telefoon? Dan is dubbel tikken voor jou waarschijnlijk niets nieuws. Wij maakten al eerder een overzicht met de handigste dubbeltik-functies voor je Pixel. Dit doe je bij de Pixel overigens op de achterkant van de telefoon, en dus niet op het scherm.

Maak jij al gebruik van dubbel tikken op je scherm of de achterkant van je toestel? Of ken je nog andere trucjes om tijd te besparen als je op je smartphone zit? We horen het graag van je.