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Telefoon te warm? Met deze instelling help je ‘m iets afkoelen

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
14 augustus 2026, 10:59
2 min leestijd
Telefoon te warm? Met deze instelling help je ‘m iets afkoelen

Met deze hitte heeft je smartphone soms ook moeite. Zeker als je ‘m oplaadt of veel van de processor vraagt, voelt je toestel al snel warm aan. Kijk eens of deze aanpassing voor enige verkoeling zorgt!

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Instellingen die je toestel minder hard laten werken

Hoe harder je smartphone moet werken, hoe meer energie ‘ie verbruikt en hoe meer warmte daarbij kan ontstaan. Dat voel je direct als je je telefoon oppakt. Ook opladen is meer dan eens een proces dat gepaard kan gaan met de nodige hitte, zeker bij snelladers. Hoewel dit meestal niet direct kwaad kan, is een warme smartphone niet per se prettig.

Het is daarom de moeite waard om even in de batterij-instellingen te duiken voor een trucje om de belasting van je toestel wellicht wat beperken. Het gaat specifiek om Samsung-telefoons, maar op smartphones van andere merken vind je vergelijkbare instellingen. Zoek eens op ‘ongebruikte apps’, ‘batterijoptimalisatie’ of ‘aanpasbare batterij’.

  1. Ga naar de ‘Instellingen’;

  2. Scrol naar ‘Batterij’ en tik hierop;

    Tik nu op ‘Limieten achtergrondgebruik’.

  3. Hier zet je de schuifregelaar aan bij ‘Ongebruikte apps laten sluimeren’;

    Je bent er nog niet. Lees verder voor een extra tip.

  4. Tik op de drie puntjes rechts bovenin en tik nu op ‘Aanpasbare batterij’.

    Zet hier het schuifje aan.

Zoals wel vaker bij deze tipartikelen, plaatsen we even een disclaimer. De beschikbare opties en instellingen kunnen verschillen per Samsung-model en versie van One UI. Nog een laatste opmerking: als je merkt dat je toestel echt ongewoon heet wordt, is het beter om belasting en opladen te stoppen en het toestel direct te laten afkoelen.

De video staat ook online

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens extra duidelijk uit. En klik hiernaast voor nog veel meer tips om je smartphone koel te houden.

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