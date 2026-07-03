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Beter en harder geluid op je Samsung in 2 simpele stappen

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
3 juli 2026, 11:18
2 min leestijd
Beter en harder geluid op je Samsung in 2 simpele stappen

Muziek luisteren, video’s kijken, bellen of een spraakbericht afspelen: je Samsung laat de hele dag geluid horen. Voor wie nét wat betere kwaliteit wil, hebben we handige tips!

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Twee geluidstips voor jouw Samsung

Niet elke Samsung klinkt hetzelfde. Duurdere modellen hebben vaak betere speakers, maar ook op goedkopere toestellen kun je het geluid verbeteren. Denk aan voller geluid bij films en muziek, of een volume dat beter past bij jouw gebruik. Hieronder leggen we stap voor stap uit welke instellingen je kunt aanpassen.

Tip 1: Limiet mediavolume

  1. Ga naar ‘Instellingen’;
  2. Kies voor ‘Geluiden en trillen’;
  3. Tik nu op ‘Volume’;
  4. Vervolgens tik je op de drie puntjes rechtsboven en kies je voor ‘Limiet mediavolume’;
  5. Zet het schuifje aan en controleer of er een aangepaste volumelimiet actief is. Staat die te laag, dan kun je die tijdelijk iets hoger zetten.

Let wel op: deze functie is bedoeld om je gehoor te beschermen en geldt vooral bij koptelefoons, oordopjes en bluetooth-speakers. Zet het volume daarom niet standaard maximaal, maar alleen zo hard als tijdelijk nodig is. Vergeet ook niet om de limiet daarna weer terug te zetten naar een comfortabel en veilig niveau. Dat doe je door het schuifje bij ‘Limiet mediavolume’ weer uit te zetten.

de nothing headphone (1) gedragen met een pet.

Tip 2: Dolby Atmos en Adapt sound

  1. Ga terug naar ‘Instellingen’;
  2. Kies weer voor ‘Geluiden en trillen’;
  3. Tik nu op ‘Geluidskwaliteit en -effecten’;
  4. Bovenaan zet je het schuifje bij ‘Dolby Atmos’ aan;
  5. Tik daarna op ‘Adapt sound’ en zet ook dit schuifje aan;
  6. Nu hoef je alleen nog jouw leeftijdscategorie te selecteren.

Dolby Atmos maakt het geluid ruimtelijker, waardoor muziek, films en series vaak voller klinken. Met Adapt sound past je Samsung het geluid beter aan op je gehoor, rekening houdend met je leeftijd. Dat is vooral handig als je vaak muziek luistert met oordopjes of een koptelefoon. Probeer het vooral eens uit om te kijken of je verschil merkt.

De video staat ook online!

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplannen? Geen zorgen, in de video van redacteur Sebastiën zie je alles nog eens duidelijk in beeld.

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Bron afbeelding: Unsplash
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